Douglas Rushkoff svela il trucco: l’utopia dell’AI copre le paure dei miliardari tech

Paura elitaria dietro l’utopismo dell’IA

Douglas Rushkoff demolisce il miraggio dell’utopia digitale: la retorica salvifica sull’Intelligenza Artificiale serve a coprire un piano di fuga elitario e a neutralizzare il dibattito sui rischi reali. In un’intervista al podcast di Arden Leigh, il teorico dei media sostiene che i promotori dell’IA non mirano a “salvare il mondo”, ma a sopravvivere al collasso che temono di aver innescato. Le loro scelte lo tradiscono: investimenti in bunker, progetti di colonizzazione spaziale e piani di “uscita” smentiscono l’ottimismo pubblico.

Secondo Rushkoff, figure come Mark Zuckerberg, Sam Altman ed Elon Musk incarnano questa contraddizione: parlano di progresso, ma si preparano a scenari di disgregazione sociale e ambientale. La tesi è netta: non credono che i loro prodotti possano salvare la collettività, ma che possano salvare loro stessi, lasciando indietro tutti gli altri. È il cuore di una visione transumanista che gerarchizza l’umanità e considera “consumabili” i non-élite.

Questa ideologia, afferma Rushkoff, funziona come una religione tecnologica: pochi “eletti” puntano a superare i limiti biologici — tra bunker, upload e fuga off-planet — mentre la maggioranza resta materia fungibile, carburante del loro progetto. Il “futuro” narrato come emancipazione universale diventa così un dispositivo narrativo per legittimare l’accumulo di potere e l’asimmetria di rischio, spostando l’attenzione dalle conseguenze sistemiche dell’IA.

Lavoro invisibile, costi ambientali e disuguaglianze

Dietro l’automazione scintillante si accumula lavoro poco visibile e mal pagato: estrazione di terre rare, annotazione dati in Cina e Pakistan, manutenzione di data center ad alto consumo energetico. L’IA non elimina l’occupazione: la sposta verso mansioni frammentate e dequalificate, moltiplicando compiti ripetitivi lungo catene di fornitura opache. Il risultato è un apparente guadagno di efficienza che esternalizza i costi sociali su lavoratori con minore potere contrattuale.

Gli economisti registrano cali nella domanda per ruoli più esposti, soprattutto a livello entry-level, mentre i salari stagnano dove l’automazione sostituisce interi blocchi di attività. Aumentano le disparità: professioni creative e tecniche vedono compressione delle opportunità, mentre l’infrastruttura dell’IA apre occupazioni “sporche” e precarie fuori campo visivo. L’ottimismo produttivista ignora la contraddizione: i sistemi “senza attrito” richiedono un esercito di lavoratori invisibili e un massiccio apporto energetico.

Il capitolo ambientale resta sottostimato: data center energivori, nuove centrali, maggior uso di carbone e petrolio per sostenere modelli sempre più grandi. Le promesse di sostenibilità non misurano appieno emissioni, acqua e materiali critici. La “liberazione dal lavoro” si traduce in redistribuzione del danno: benefici concentrati in alto, oneri ambientali e occupazionali scaricati a valle, con filiere globali che amplificano diseguaglianze e opacità.

Qual è il lavoro “invisibile” che sostiene l’IA?

Estrazione di materiali, etichettatura dati, moderazione contenuti, manutenzione server e logistica energetica.

Più che eliminare, dequalifica e sposta il lavoro verso compiti precari e poco pagati lungo le filiere.

Ruoli entry-level e a basso salario, dove intere mansioni sono automatizzabili e il potere negoziale è debole.

Alto consumo energetico dei data center, uso d’acqua, emissioni e dipendenza da materiali critici.

I benefici di produttività si concentrano, mentre i costi sociali e ambientali vengono esternalizzati.

Parzialmente: non contabilizzano pienamente lavoro nascosto e impatti ecologici della scala operativa.

Analisi e dichiarazioni riportate da Decrypt in interviste a esperti e accademici.

Governance, politiche redistributive e scenari non binari

La traiettoria dell’Intelligenza Artificiale non è predeterminata: dipende da regole, incentivi e controllo democratico. Esperti come David Bray invitano a evitare visioni estreme: l’ottimismo acritico ignora requisiti infrastrutturali, l’allarmismo oscura riforme praticabili. Servono standard trasparenti su filiere, energia, dati e responsabilità, con valutazioni di impatto ex ante ed ex post su lavoro e ambiente.

La compressione dei ruoli entry-level descritta da Lisa Simon indica la necessità di strumenti redistributivi: credito d’imposta per transizioni occupazionali, fondi per riqualificazione rapida, salari minimi adattivi, tutela per gig worker e obblighi di condivisione dei benefici di produttività. Politiche come reddito di base o trasferimenti mirati possono stabilizzare la domanda interna e mitigare l’asimmetria tra vincitori e perdenti dell’automazione.

Secondo Vasant Dhar, l’esito sarà asimmetrico: l’IA amplificherà alcuni, indebolendo altri. Per evitare una “biforcazione dell’umanità”, occorrono governance dei modelli ad alto impatto, audit indipendenti, tracciabilità energetica e limiti alla concentrazione di potere computazionale. La regola operativa è chiara: definire responsabilità, distribuire i guadagni, internalizzare i costi. Non un futuro utopico o distopico, ma un equilibrio regolato da scelte pubbliche verificabili.

