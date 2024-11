Don Matteo scende, Endless Love cresce: ascolti TV del 31 ottobre 2024

Ascolti TV del 31 ottobre 2024

La serata televisiva del 31 ottobre 2024 ha registrato variabili significative negli ascolti, con Rai1 che ha presentato la terza puntata della nota serie Don Matteo, attirando l’attenzione di 3.850.000 telespettatori, corrispondenti a uno share del 23.5%. Questo dato segnala un calo rispetto alle precedenti puntate, evidenziando la necessità di un’analisi più profonda sulle ragioni di tale diminuzione. Su Canale5, la soap opera Endless Love ha ottenuto 2.501.000 spettatori e un 15.3% di share, rivelando un certo slancio rispetto a rivalità dirette. I telegiornali, come Tg1 e Tg5, hanno consolidato il loro ruolo informativo, ma si è notato un abbassamento nell’interesse verso altre produzioni in prima serata.

Su Rai2, il programma L’Altra Italia ha attratto 218.000 telespettatori, registrando solo l’1.4%, un risultato piuttosto scarso che sottolinea le sfide che il canale deve affrontare nel mantenere il pubblico. Italia1, con Le Iene: Inside, ha coinvolto 810.000 spettatori (7.1%), mentre Rai3 ha ottenuto 757.000 spettatori (4.9%) con Splendida Cornice.

Per quanto riguarda le reti minori, Rete4 ha totalizzato 867.000 spettatori (6.4%) con Dritto e Rovescio, e La7 ha raggiunto 862.000 spettatori (6.7%) con PiazzaPulita. Sul fronte delle pellicole cinematografiche, su Tv8, The Bourne Supremacy ha raccolto 242.000 spettatori (1.5%), dimostrando l’interesse ancora visibile nei film d’azione, mentre sul Nove Il Contadino Cerca Moglie si è attestato a 343.000 spettatori (2.1%).

Gli ascolti della serata di Halloween evidenziano la competitività del panorama televisivo italiano, con una battaglia che si infiamma tra le varie reti, cercando di attrarre audience nonostante il calo di ascolti registrato in alcune fasce orarie e in particolari programmi.

Andamento degli ascolti

Fiction e programmi principali

Dettagli sulle fiction

Performance di altri programmi

Nel panorama televisivo del 31 ottobre 2024, il prime time ha offerto una gamma di risultati diversificati per quanto riguarda i programmi non di fiction. Su Rai1, la trasmissione Cinque Minuti ha raccolto 4.077.000 spettatori, ottenendo un share del 22.2%. Questo risultato, sebbene positivo, è stato eclissato dal tradizionale game show Affari Tuoi, che ha registrato 5.165.000 spettatori e un impressionante 26.7% di share, rilanciando l’importanza di format consolidati nella programmazione serale.

Su Canale5, Striscia la Notizia, programma di punta del settore infotainment, ha totalizzato 2.656.000 spettatori, con uno share del 13.8%. Ciò conferma che, nonostante la forte concorrenza, i talk show e le satiriche continuano a mantenere un buon appeal, attraendo fedeli seguaci tra il pubblico italiano. A confronto, il TG2 Post di Rai2 ha visto la partecipazione di 710.000 telespettatori, per un modesto 3.7% di share, evidenziando le sfide che i programmi informativi affrontano in un contesto dove i contenuti d’intrattenimento prevalgono.

Italia1 ha presentato N.C.I.S. – Unità Anticrimine, il quale ha registrato 1.426.000 spettatori, con un 7.5%. I dati indicano un buon riscontro per la serie poliziesca, con il secondo episodio che ha segnato un incremento, raggiungendo 1.523.000 spettatori e un 8%. Questa escalation suggerisce come la serialità drammatica ancora possa attrarre, mentre i programmi di intrattenimento continuano a combattere per mantenere la loro centralità.

Sempre su Rai3, Il Cavallo e la Torre ha coinvolto 1.255.000 spettatori con un share del 6.7%, mentre il soap opera Un Posto al Sole ha incrementato l’audience a 1.484.000 spettatori, attestandosi al 7.6%. Questi risultati testimoniano l’affermazione di produzioni nazionali che continuano a rispecchiare le dinamiche e le storie della quotidianità italiana.

In un contesto di ascolti minori, Rete4 ha apostrofato il suo pubblico con 4 di Sera, raggiungendo 903.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 788.000 (4%) nella seconda. La7 ha visto il programma 8 e 1/2 ottenere 1.453.000 spettatori e un 7.5%, mentre su Tv8, 100% Italia ha attirato 255.000 spettatori, rappresentando un focus sull’intrattenimento di stampo limitato che continua a trovare la sua dimensione.

In generale, i risultati dell’audience del 31 ottobre evidenziano l’eterogeneità dell’offerta televisiva italiana, dove competono reality, programmi informativi e drama seriali, ciascuno cercando di conquistare il proprio posto nel cuore del telespettatore. La serata di Halloween ha saputo accentuare diversità e difformità in telespettazione, rivelando sia successi consolidati che fragilità nei vari segmenti del palinsesto.

Analisi del prime time

Confronto tra le reti

Tendenze generali e prospettive

