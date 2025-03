Domini di Garantex confiscati: le implicazioni per il mercato delle criptovalute

Sequestro di domini e server di Garantex

Lo U.S. Secret Service ha recentemente portato a termine un’operazione di grande portata, sequestrando i domini e i server dell’exchange russo Garantex, noto per la sua implicazione in attività legate al cybercrimine. Questo scambio di criptovalute è stato identificato come un mezzo utilizzato dai criminali informatici per convertire le criptovalute ottenute da attacchi ransomware in valuta tradizionale. L’operazione ha visto la collaborazione di agenzie di primo piano come FBI, Europol, e le forze dell’ordine di diversi paesi, tra cui Finlandia, Olanda, Estonia e Germania, segnando un importante passo avanti nella lotta contro il riciclaggio di denaro legato all’uso delle criptovalute.

Il sequestro è avvenuto il 6 marzo, coinvolgendo anche la recuperazione dei database dei clienti e il congelamento di fondi ammontanti a 26 milioni di dollari. Le attività di Garantex, compromesse dalle sanzioni imposte dal Consiglio dell’Unione Europea lo scorso febbraio, si sono intensificate a causa delle rivelazioni circa il suo operato. Nonostante Garantex avesse perso la propria licenza nel febbraio 2022, il suo sistema ha continuato a operare, gestendo transazioni per oltre 100 milioni di dollari legate a vari gruppi e mercati neri, tra cui Conti e Hydra. La comunicazione dell’exchange sui canali Telegram riguardo al blocco dei wallet Tether ha ulteriormente evidenziato la gravità della situazione.

Operazione congiunta contro il riciclaggio di denaro

Il recente intervento delle forze di polizia internazionali contro Garantex ha rappresentato un’azione determinante nel contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro attraverso le criptovalute. Questa operazione ha evidenziato l’importanza della cooperazione tra diverse agenzie di sicurezza, come lo U.S. Secret Service, l’FBI, Europol e le autorità di Finlandia, Olanda, Estonia e Germania. La sinergia tra queste entità ha permesso di identificare e neutralizzare una rete di transazioni illegali, colpendo un exchange che ha facilitato il flusso di capitali illeciti per un valore di oltre 96 miliardi di dollari.

Le indagini hanno rivelato che Garantex offriva un’infrastruttura per il riciclaggio, consentendo a molti cybercriminali di monetizzare gli utili derivati da attività illecite come il ransomware. L’operazione congiunta non solo ha portato al sequestro dei sistemi e dei dati cruciali, ma ha anche posto in evidenza la necessità di un approccio globale e coordinato nella lotta contro la criminalità informatica e il finanziamento del terrorismo.

L’importanza di questo intervento va al di là del semplice sequestro; si tratta di un messaggio forte e chiaro a tutti gli attori coinvolti nel settore delle criptovalute, sottolineando che le attività illecite non saranno tollerate e che le autorità competenti adotteranno misure rigorose contro qualsiasi forma di collusione con i criminali.

Accuse e conseguenze legali per gli amministratori

Le autorità americane hanno avviato un’inchiesta approfondita nei confronti dei dirigenti di Garantex, con accuse di riciclaggio di denaro e violazioni delle normative internazionali. Gli amministratori dell’exchange sono stati identificati come figure chiave in un’organizzazione che ha facilitato transazioni illecite per conto di cybercriminali. In particolare, Aleksej Besciokov, un cittadino lituano di 46 anni, ha ricoperto il ruolo di responsabile tecnico, supervisione delle attività transazionali, mentre Aleksandr Mira Serda, 40enne russo, ha operato come co-fondatore e Chief Commercial Officer. Entrambi si trovano ora di fronte a conseguenze legali severe.

Le imputazioni non sono da sottovalutare: Besciokov potrebbe affrontare fino a 45 anni di prigione se condannato, mentre Mira Serda rischia una pena massima di 20 anni. Questo scenario penale sottolinea la serietà delle accuse, che riflettono un contesto giuridico sempre più severo nei confronti delle violazioni legate a criptovalute. Le autorità stanno trattando l’operazione non solo come un intervento mirato ma come un messaggio educativo a chiunque operi nel settore, avvisando che collusioni con la criminalità informatica porteranno a gravissime conseguenze legali.

Inoltre, è fondamentale notare che la comunità di utenti di Garantex è stata avvisata della situazione attraverso comunicazioni ufficiali, inclusi avvisi sui canali Telegram dell’exchange. La sospensione dei servizi è stata accompagnata da alert su eventuali truffe, evidenziando il clima di incertezza economica e sicurezza che circonda il futuro della piattaforma.