Dollaro digitale e CBDC: nuova prospettiva dal Segretario al Tesoro USA

Dollaro digitale: posizione del prossimo Segretario al Tesoro

Scott Bessent, il futuro Segretario al Tesoro nell’amministrazione Trump, ha espresso chiaramente il suo scetticismo riguardo l’introduzione di una valuta digitale emessa dalla Federal Reserve. Durante un’udienza della Commissione Finanze del Senato americano, il 16 gennaio, Bessent ha sottolineato la sua opinione secondo cui gli Stati Uniti non avrebbero bisogno di una CBDC. Secondo lui, la motivazione principale risiede nella robustezza delle attuali opzioni di investimento disponibili nel Paese.

Bessent ha puntualizzato: “Non vedo alcuna ragione per cui gli Stati Uniti debbano avere una valuta digitale della banca centrale. Una CBDC è adatta a Paesi che non hanno alternative di investimento. Gli Stati Uniti, al contrario, offrono già una vasta gamma di asset sicuri a chi detiene dollari”. Questa affermazione non solo riflette una posizione contraria all’adozione di una valuta digitale, ma evidenzia anche una profonda convinzione nella solidità dell’attuale sistema monetario statunitense.

La visione espressa da Bessent non è isolata e si ricollega al pensiero del Presidente eletto Donald Trump, il quale ha già affermato che durante il suo mandato non ci sarà spazio per l’implementazione di una CBDC. Questa posizione di scetticismo nei confronti della valuta digitale si inserisce in un dibattito più ampio sulla sicurezza finanziaria e sulla privacy, temi particolarmente sensibili per i repubblicani.

Scetticismo sulla CBDC

Inoltre, la posizione di Bessent rappresenta un netto contrasto con le iniziative portate avanti dall’amministrazione Biden, che avevano avviato studi sulle potenzialità di una valuta digitale come strumento per modernizzare il sistema monetario statunitense. Pertanto, l’approccio scettico di Bessent segna un cambiamento significativo nella strategia economica, delineando una chiara opposizione all’adozione di nuovi strumenti monetari che, secondo lui, non si rivelerebbero vantaggiosi per il Paese.

Ragioni contro l’adozione di una valuta digitale

Un altro aspetto che Bessent ha messo in evidenza riguarda i potenziali rischi associati alla privacy e la sicurezza nazionale. Secondo lui, l’implementazione di una valuta digitale potrebbe aumentare la sorveglianza governativa sulle transazioni finanziarie, ponendo un serio rischio per la riservatezza dei cittadini. Questa preoccupazione si allinea con una più ampia narrazione tra i conservatori, i quali avvertono che una CBDC potrebbe facilitare un’erosione della privacy personale, trasformando il denaro in un mezzo di monitoraggio e controllo.

Bessent ha anche accennato a considerazioni economiche, affermando che l’introduzione di una valuta digitale potrebbe distorcere la funzionalità dei mercati finanziari e alterare la dinamica dell’offerta e della domanda negli investimenti. La sua posizione è chiaramente radicata in una difesa delle strutture esistenti, ritenendo che queste già soddisfano le esigenze degli investitori e del pubblico, evitando la necessità di implementare soluzioni digitali che, a suo avviso, non apporterebbero significativi vantaggi.

L’approccio scettico di Bessent alla CBDC si poggia su una convinzione profonda nella robustezza dell’attuale sistema monetario americano e nella necessità di proteggere i diritti individuali dei cittadini. Le sue argomentazioni evidenziano una visione pragmatica volta a garantire la continua sicurezza e stabilità del patrimonio finanziario degli americani.

Confronto con l’amministrazione Biden

Bessent, in particolare, si allinea con il Presidente eletto Donald Trump, il quale ha già espresso chiaramente la sua opposizione all’idea di implementare una valuta digitale durante la sua presidenza. Questo marcato contrasto evidenzia percorsi divergenti nel pensiero economico della classe politica americana e riflette una frattura ideale che può determinare importanti politiche e strategie future. La posizione della precedente amministrazione era incentrata su come la CBDC potesse facilitare l’inclusione finanziaria e una transizione verso un’economia sempre più digitale.

Il **CBDC Anti-Surveillance State Act**, approvato dalla Camera dei Rappresentanti, enfatizza ulteriormente il posizionamento repubblicano contro l’adozione di una valuta digitale, destinato ora al vaglio del Senato. Se i membri repubblicani dovessero confermare questo provvedimento, si delineerebbero misure concrete per prevenire l’emissione di una CBDC da parte della Federal Reserve. Questo scenario evidenzia come la pragmaticità economica propugnata da Bessent possa influenzare in modo significativo la traiettoria futura della politica monetaria statunitense e la fiducia nel sistema finanziario attuale.

Legislazione attuale e sviluppi futuri

L’attuale scenario legislativo relativo alla **Central Bank Digital Currency (CBDC)** negli Stati Uniti si configura come un campo di battaglia significativo tra le diverse visioni politiche. Recentemente, la Camera dei Rappresentanti ha approvato il **CBDC Anti-Surveillance State Act**, un provvedimento che vieterebbe alla Federal Reserve di emettere una valuta digitale. Questo atto legislativo, in fase di discussione al Senato, rappresenta un forte contrappeso alle intenzioni di esplorare l’implementazione di una CBDC emerse durante l’amministrazione Biden. L’approccio proposto da Scott Bessent e dal Presidente eletto Donald Trump ha introdotto un livello di fervente opposizione alle proposte di valuta digitale, enfatizzando le preoccupazioni legate alla sorveglianza e ai diritti di privacy dei cittadini.

Nello specifico, il disegno di legge deve affrontare ulteriori dibattiti e revisioni da parte del Senato, ora sotto il controllo repubblicano, il che potrebbe portare a un’accelerazione delle politiche contrarie all’adozione di una CBDC. Se il provvedimento fosse approvato e successivamente firmato dal Presidente Trump, la Federal Reserve sarebbe formalmente bloccata dall’intraprendere qualsiasi iniziativa in tal senso. Quest’analisi del contesto legislativo attuale mostra chiaramente un clima di crescente resistenza nei confronti della valuta digitale, con una predominante visione conservatrice improntata alla protezione della libertà individuale e del sistema finanziario tradizionale.

Le aspettative politiche sull’evoluzione della legislazione riguardante la CBDC promettono di influenzare significativamente il futuro dei pagamenti digitali e della politica monetaria americana. L’ottica di Bessent, supportata da un robusto consenso tra i repubblicani, potrebbe garantire la stabilità del sistema monetario esistente, mentre il dibattito prosegue su come e se integrare tecnologie emergenti senza compromettere i principi di privacy e sicurezza che caratterizzano l’approccio conservatore alla finanza.

Rischi e preoccupazioni associate a una CBDC

Inoltre, l’opposizione di Bessent è sostenuta dagli avvertimenti di esperti che evidenziano come una CBDC possa minare la fiducia nel sistema finanziario tradizionale. Quando gli utenti percepiscono che ogni transazione è suscettibile di essere monitorata, potrebbe scaturire un clima di sfiducia che impatta negativamente sull’intera economia. Questo quadro di rischi inaccettabili per una nazione che basa gran parte della propria crescita economica sulla sicurezza e la privacy dei propri cittadini rappresenta una considerazione cruciale nel dibattito attuale sull’adozione di una valuta digitale.