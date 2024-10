Dojo sbarca in Italia: la nuova frontiera delle soluzioni di pagamento per le PMI

Dojo, il marchio commerciale di Paymentsense Ireland Limited, ha lanciato ufficialmente le sue operazioni in Italia.

La fintech, già leader nel settore dei pagamenti in Regno Unito, Irlanda e Spagna, arriva con l’obiettivo di rivoluzionare il mercato italiano grazie alla sua tecnologia di pagamento innovativa e pensata per supportare le imprese locali, in particolare quelle che operano nell’Experience Economy.

Una nuova piattaforma per il mercato italiano



L’approdo di Dojo in Italia segna un’importante novità per il mercato nazionale, con una piattaforma che si propone di rispondere alle specifiche esigenze degli esercenti. La sua tecnologia è stata infatti progettata per ottimizzare i tempi di pagamento e semplificare la gestione operativa quotidiana delle aziende.

A fronte di un contesto in cui le piccole e medie imprese spesso si trovano ad affrontare sfide legate alla lentezza dei pagamenti e alla complessità della riconciliazione contabile, Dojo intende offrire una soluzione che elimini i ritardi nella ricezione degli incassi, permettendo alle aziende di accedere al denaro entro poche ore.

Soluzioni all’avanguardia per un mercato dinamico

Dojo non si limita a proporre una singola piattaforma, ma mette a disposizione una suite completa di strumenti di pagamento digitali e in presenza, studiata per velocizzare le transazioni, semplificare la riconciliazione dei pagamenti e garantire un accesso rapido ai fondi incassati.

A differenza dei fornitori tradizionali, Dojo integra tecnologie di connettività Wi-fi e 4G per transazioni rapide e fluide, offrendo anche un’interfaccia intuitiva per la gestione contabile. Questo consente alle imprese italiane di migliorare l’efficienza operativa, permettendo al personale di servire un numero maggiore di clienti e ai titolari di dedicare più tempo alla crescita del proprio business.

La strategia di espansione europea di Dojo

Il lancio di Dojo in Italia rappresenta una tappa cruciale nell’espansione europea della fintech, che ha già esordito con successo in Spagna all’inizio del 2024. Dopo l’apertura del quartier generale europeo a Dublino, la scelta dell’Italia come nuovo mercato non è casuale.

Nel paese, l’uso delle carte di pagamento è aumentato dell’8,6% su base annua, raggiungendo un totale di 223 miliardi di euro nei primi sei mesi del 2024. Questo fa dell’Italia un terreno fertile per l’adozione delle soluzioni digitali di Dojo, in grado di rispondere alla crescente domanda di strumenti di pagamento sicuri e senza interruzioni.

Un anno di crescita record per Dojo

Dojo ha vissuto un 2024 all’insegna della crescita nei mercati in cui è già presente. Nel Regno Unito e in Irlanda, la fintech ha registrato ricavi record per un totale di 367 milioni di euro (310 milioni di sterline) nell’anno finanziario conclusosi il 31 marzo 2024, segnando un incremento del 28% rispetto ai 285 milioni di euro dell’anno precedente.

Attualmente, la piattaforma serve oltre 150.000 aziende in Regno Unito, Irlanda e Spagna, supportando un ampio spettro di clienti, dai piccoli esercenti alle grandi imprese. Solo nel 2023, Dojo ha processato oltre 2,2 miliardi di transazioni in questi mercati, per un valore complessivo di 50 miliardi di euro (42 miliardi di sterline) in volumi di pagamenti su carta.

Un focus strategico sul mercato italiano

In Italia, Dojo ha scelto come base operativa la città di Milano, sotto la guida di Antonio Di Berardino, nominato Country Manager per l’Italia. La missione del nuovo responsabile è quella di consolidare la presenza di Dojo nel mercato locale, espandendo la base di clienti e offrendo soluzioni di pagamento efficienti e all’avanguardia.

“Siamo orgogliosi di lanciare Dojo in Italia. La nostra piattaforma di pagamento nativa, leader e multi-cloud, combinata con i nostri insights basati sui dati, consentirà alle PMI italiane, e non solo, di offrire ai clienti un’esperienza di pagamento senza soluzione di continuità, restituendo alle imprese il tempo necessario per concentrarsi sull’Experience Economy”, ha dichiarato Di Berardino.

Dojo e l’Experience Economy

La proposta di valore di Dojo risponde in modo mirato alle esigenze delle imprese italiane, in particolare quelle che operano nell’Experience Economy, un settore in forte crescita.

La piattaforma multi-cloud-native e altamente affidabile di Dojo è pensata per essere installata in pochi minuti, fornendo alle aziende strumenti efficaci per prendere decisioni informate, gestire e misurare i pagamenti con carta in modo sicuro e semplice. Grazie alla sua tecnologia all’avanguardia, Dojo intende aprire nuove opportunità di crescita per le imprese, migliorando al contempo l’esperienza dei consumatori.

Il futuro dei pagamenti digitali in Italia

Il lancio di Dojo nel mercato italiano apre un nuovo capitolo nella digitalizzazione dei pagamenti, con l’obiettivo di offrire una maggiore efficienza alle PMI e di rispondere alla crescente domanda di servizi sicuri e veloci.

Grazie a una tecnologia avanzata e a un focus sulla qualità dell’esperienza cliente, Dojo è pronta a consolidare la sua posizione come player di riferimento nel settore dei pagamenti in Italia. La presenza di una sede dedicata a Milano, con un team guidato da esperti locali, rappresenta un segnale chiaro dell’impegno della fintech nel creare un valore aggiunto per il mercato italiano.

A proposito di Dojo

Dojo è un fornitore leader di soluzioni di pagamento digitali e in-person, con oltre 150.000 clienti tra Regno Unito, Irlanda e Spagna. La piattaforma, progettata in modalità multi-cloud-native, offre tecnologie innovative per supportare le imprese nell’Experience Economy, consentendo loro di gestire e misurare i pagamenti con carta in modo sicuro e semplice.