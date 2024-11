Dodicesima giornata di Serie A: come seguirla in TV e streaming

Come vedere la dodicesima giornata di Serie A

La dodicesima giornata di Serie A si preannuncia entusiasmante, con alcuni match di grande rilevanza nel panorama calcistico italiano. Gli appassionati possono seguire gli incontri attraverso diverse piattaforme, garantendosi un’ottima visione delle sfide in programma. Il campionato non si ferma e i tifosi possono prepararsi ad assistere a partite di alto profilo che possono influenzare significativamente la classifica.

Le gare di questo turno si svolgeranno prevalentemente su DAZN, che rimane il principale fornitore dei diritti di trasmissione della Serie A, assicurando che i nostri lettori non perdano neppure un minuto dell’azione. Gli abbonati a DAZN avranno l’accesso illimitato a tutte le partite disponibili, mentre per coloro che sono utenti di Sky e NowTV, ci sarà la possibilità di godere di alcune partite selezionate con le relative app di streaming.

È fondamentale essere ben informati riguardo agli orari delle partite e i canali di trasmissione per non perdere l’occasione di vedere la propria squadra del cuore. Gli impegni di questa giornata promettono momenti intensi, rendendo l’esperienza di visione ancora più coinvolgente.

Partite e orari della dodicesima giornata

La dodicesima giornata di Serie A si svolgerà in un fine settimana ricco di emozioni, con diverse partite che attireranno senza dubbio l’attenzione degli appassionati di calcio. Il programma include incontri chiave che potrebbero influire notevolmente sulla classifica del campionato. Ecco il calendario completo delle partite:

Giovedì 7 novembre – Genoa-Como alle 20:45 su DAZN

Ogni match di quest’ultimo turno prima della pausa per le Nazionali offre opportunità per sorprese e colpi di scena, e le attese sono alte, specialmente per i big match come Inter-Napoli e il Derby della Mole tra Juventus e Torino. Gli appassionati, pertanto, sono invitati a segnare sul proprio calendario le ore di gioco, preparandosi a vivere intensi momenti di sport. Buona visione a tutti!

Come vedere la Serie A su DAZN

Per gli appassionati di calcio, DAZN rappresenta la scelta ideale per seguire in diretta le partite di Serie A. Per accedere a questo servizio, è necessario sottoscrivere uno degli abbonamenti disponibili, ovvero il pacchetto Standard o Plus. La principale differenza tra i due è la possibilità di registrare un numero variabile di dispositivi sul proprio profilo personalizzato. Inoltre, con il pacchetto Plus, è consentito guardare due contenuti diversi contemporaneamente da due connessioni internet differenti.

DAZN non si limita a trasmettere le partite di Serie A. Gli abbonati possono usufruire anche di una vasta scelta di eventi sportivi, tra cui la Serie B, la Liga spagnola, la FA Cup e i canali Eurosport 1 e 2. Ciò rende la piattaforma un’opzione completa per tutti gli sportivi. DAZN ha rivoluzionato il modo in cui gli appassionati seguono il calcio, offrendo una flessibilità senza precedenti per guardare le partite ovunque e in qualsiasi momento.

È fondamentale, quindi, che gli utenti si assicurino di avere una connessione internet stabile e un dispositivo compatibile per non perdere neppure un secondo dell’azione sul campo. Con l’imminente dodicesima giornata, l’importanza di garantirsi un abbonamento attivo è più evidente che mai, poiché i match promettono spettacolo e intensità, portando a conseguenze significative nella lotta per il titolo.

Partite trasmesse da Sky e NowTV

Questo dodicesimo turno di Serie A offre agli appassionati la possibilità di seguire alcune partite anche tramite Sky e NowTV, che garantiscono il loro abituale servizio di trasmissione per gli eventi più salienti del campionato. In particolare, le piattaforme selezionano sempre con cura gli incontri da proporre ai loro abbonati, puntando sui match di maggior richiamo e significato. Questa settimana, gli incontri trasmessi includeranno tre sfide fondamentali che potrebbero influenzare notevolmente le posizioni in classifica delle squadre.

Le partite in programma da venerdì a domenica saranno le seguenti:

Lecce – Empoli , venerdì 8 novembre alle 20:45

, venerdì 8 novembre alle 20:45 Juventus – Torino , sabato 9 novembre alle 20:45

, sabato 9 novembre alle 20:45 Monza – Lazio, domenica 10 novembre alle 18:00

Questi eventi rappresentano un’importante opportunità per vedere in azione alcune delle squadre più competitive della Serie A. Gli abbonati a Sky potranno seguire le partite tramite l’app SkyGo, disponibile per smartphone, tablet e computer, mentre i clienti di NowTV possono godere degli incontri tramite l’app dedicata. È opportuno ricordare che gli utenti hanno la possibilità di attivare un abbonamento che consenta di seguire le partite senza interruzioni, approfittando di esclusive promozioni e sconti per nuovi abbonati disponibili attualmente.

Informazioni su DAZN

DAZN si è affermata come la piattaforma di riferimento per il calcio in Italia, offrendo a milioni di appassionati la possibilità di seguire in diretta ogni partita di Serie A. La piattaforma è accessibile tramite varie modalità, inclusi smartphone, tablet, smart TV e console di gioco, garantendo un’esperienza di visione flessibile e pratica. Per accedere a DAZN, è necessario abbonarsi, scegliendo tra il pacchetto Standard e il pacchetto Plus, i quali offrono vantaggi distinti.

Il pacchetto Standard consente la visione su un dispositivo alla volta, mentre il pacchetto Plus consente di collegare più dispositivi e di guardare due eventi in streaming contemporaneamente da due connessioni internet diverse. Queste opzioni sono particolarmente vantaggiose per chi desidera condividere l’esperienza di visione con familiari o amici. Oltre al calcio italiano, DAZN offre una copertura completa di eventi sportivi internazionali, tra cui la Liga spagnola, la FA Cup e vari eventi di tennis, come le Finals di ATP.

Un altro aspetto importante è la qualità di trasmissione. DAZN offre streaming in alta definizione, che assicura un’esperienza visiva coinvolgente, fondamentale per non perdere neppure un dettaglio delle azioni in campo. Gli abbonati possono, quindi, godere di una fruizione senza interruzioni, soprattutto durante i momenti clou del campionato e le sfide più attese. Con una connessione internet adeguata, gli utenti possono affrontare la dodicesima giornata di Serie A con la certezza di vivere emozioni uniche e intense.

Dettagli sull’abbonamento a Sky e NowTV

Per gli appassionati che desiderano seguire il campionato di Serie A, Sky e NowTV offrono diverse soluzioni di abbonamento, ideali per soddisfare le esigenze di ogni tifoso. Gli abbonamenti a Sky sono disponibili in varie opzioni, tra cui il pacchetto Calcio, che consente di accedere a tutte le partite di Serie A, ma anche a eventi di calcio internazionali e altre competizioni sportive. Le offerte di Sky includono anche pacchetti combinati con l’intrattenimento, dando così la possibilità di godere di un’ampia gamma di contenuti.

NowTV, d’altra parte, è una soluzione flessibile che permette di accedere a tutte le partite di Serie A senza necessità di un abbonamento a lungo termine. Gli utenti possono scegliere tra diversi pass, come il Pass Sport, che permette di seguire le partite di calcio e altri eventi sportivi. Questo modello di abbonamento si presta bene a chi preferisce evitare contratti vincolanti, permettendo di attivare il servizio solo per l’imminente stagione o eventi specifici.

Entrambi i servizi forniscono la visione delle partite in streaming, garantendo che i tifosi non perdano alcun dettaglio delle azioni sul campo. Inoltre, gli abbonati a Sky possono usufruire dell’app SkyGo, che permette la visione da mobile o PC, mentre quelli di NowTV possono sfruttare l’app NowTV, accessibile su vari dispositivi. Con la varietà di opzioni disponibili, ogni tifoso può scegliere il piano più adatto alle proprie necessità, assicurandosi di seguire il campionato senza interruzioni.

Streaming delle partite di Serie A

Seguire le partite della dodicesima giornata di Serie A in streaming è assolutamente alla portata di tutti i tifosi grazie alle opzioni fornite da DAZN, Sky e NowTV. Le piattaforme offrono servizi di alta qualità, consentendo di godere delle emozioni delle gare comodamente da casa o mentre si è in movimento. La possibilità di guardare le partite in diretta è fondamentale per chi non vuole perdersi neanche un’azione, specialmente in un turno così ricco di incontri decisivi.

Gli abbonati a DAZN possono accedere a tutte le partite della Serie A tramite l’app e il sito web, disponibili su diversi dispositivi, inclusi smartphone, tablet e smart TV. La fruizione in streaming è semplice e intuitiva, e gli utenti possono anche vedere i contenuti on-demand in caso di impossibilità a seguire le partite in diretta. È importante che gli utenti verifichino la propria connessione internet per garantire un’esperienza di visione fluida e senza interruzioni.

Per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento a Sky, le partite possono essere seguite tramite l’app SkyGo, mentre NowTV offre un servizio di streaming flessibile per gli utenti, che possono accedere ai contenuti sportivi senza abbonamenti a lungo termine. Entrambe le soluzioni consentono una visione semplice e diretta, assicurando che ogni tifoso possa seguire le proprie squadre del cuore senza problemi. Non resta che prepararsi a vivere intensi momenti di sport, con l’aggiunta della comodità del live streaming.

Sconti e promozioni per gli abbonamenti

Per i tifosi desiderosi di seguire la dodicesima giornata di Serie A, sia DAZN che NowTV offrono vantaggi economici significativi attraverso promozioni esclusive. DAZN, riconosciuta per la sua offerta di partite in streaming di alta qualità, presenta frequentemente sconti per nuovi abbonati, consentendo di accedere a un mondo di sport a un costo ridotto. Queste offerte possono variare, ma spesso comprendono mesi gratuiti o tariffe promozionali per un periodo iniziale, incentivando così molti utenti a provare il servizio.

Allo stesso modo, NowTV propone interessanti vantaggi per chi desidera seguire la Serie A senza vincoli di lungo termine. Attualmente, gli abbonati possono usufruire di uno sconto del 40% sul PassSport, ottimale per guardare non solo le partite di calcio, ma anche eventi di tennis e altri sport durante la stagione. Questa strategia permette agli utenti di testare la piattaforma e decidere con tranquillità se proseguire con un abbonamento più esteso.

È essenziale tenere d’occhio queste occasioni, poiché gli sconti possono essere limitati nel tempo. Con l’imminente inizio della dodicesima giornata, i tifosi dovrebbero valutare attentamente le opzioni per assicurarsi di non perdere alcuna emozione in campo, approfittando delle promozioni strategiche disponibili. Ciò non solo garantisce una visione a un prezzo vantaggioso, ma permette anche di seguire intensi match che potrebbero decidere le sorti del campionato.