Dispositivo sonar per la ricerca di dispersi in montagna: come funziona e vantaggi

Recco: il dispositivo per la ricerca dei dispersi in montagna

Recco è un sistema di sicurezza progettato specificamente per il salvataggio in montagna, ma il suo nome non rimanda a origini italiane. Si tratta di un dispositivo di supporto che ha trovato applicazione nelle ricerche di alpinisti dispersi, come nel caso recente di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, rinvenuti senza vita sul Gran Sasso. Questo strumento si avvale di una tecnologia all’avanguardia per localizzare persone scomparse, offrendo un supporto essenziale nelle operazioni di soccorso.

Il funzionamento di Recco si basa su un rilevatore che funge sia da trasmettitore che da ricevitore. Dotato di un’antenna, emette segnali direzionali che vengono riflessi da apposite piastrine, consentendo così di ricevere il segnale di ritorno. Quest’opzione non solo identifica la presenza di un individuo ma trasforma anche l’informazione ricevuta in un impulso audio, il cui volume corrisponde all’intensità del segnale captato. In tal modo, i soccorritori possono valutare rapidamente la posizione degli scomparsi.

Il rilevatore, leggero e compatto, viene spesso trasportato da elicotteri professionisti, avendo la capacità di individuare segnali a distanze fino a 80 metri. L’efficacia del sistema si amplifica quando la persona dispersa indossa una piastrina appositamente concepita, che è un’antenna di pochi centimetri di dimensione e dal costo contenuto, aumentando le possibilità di essere localizzati in ampie aree montane. L’adozione di questo dispositivo può ridurre significativamente i tempi di intervento, offrendo una sicurezza maggiore durante le pratiche alpinistiche.

Funzionamento del sistema Recco

Il sistema Recco si basa su un principio di localizzazione innovativo che combina la tecnologia dei segnali direzionali con un approccio pratico e intuitivo. La chiave del suo funzionamento è il rilevatore, un dispositivo altamente specializzato che funziona sia come trasmettitore che come ricevitore. Questo strumento, dotato di un’antenna di precisione, emette un segnale direzionale che, una volta riflesso da una piastrina ad hoc indossata dalla persona dispersa, ritorna al dispositivo stesso. Tale ritorno del segnale è cruciale: fornisce informazioni essenziali sulla presenza e sulla posizione dell’individuo in difficoltà.

Quando il segnale riflesso torna al rilevatore, il dispositivo non solo registra il segnale, ma lo converte anche in un impulso sonoro. L’intensità di questo impulso audio è direttamente proporzionale alla forza del segnale ricevuto, il che permette ai soccorritori di trarre conclusioni rapide sulla vicinanza della persona scomparsa. Questa funzionalità audio consente agli operatori di identificare rapidamente la fonte del segnale, ottimizzando così le tempistiche di intervento critiche durante le operazioni di soccorso.

Inoltre, la dimensione ridotta e il peso contenuto del rilevatore Recco ne facilitano il trasporto e l’impiego, specialmente da parte di elicotteri dedicati ai soccorsi, capaci di coprire vaste aree geografiche in tempi rapidi. La portata operativa è impressionante: il sistema è in grado di rilevare segnali a una distanza massima di 80 metri. Questo ampio raggio d’azione, unito all’uso di piastrine riflettenti, rappresenta un significativo passo avanti nella ricerca di dispersi, contribuendo a garantire maggior sicurezza in situazioni di emergenza alpina.

Applicazioni e vantaggi del dispositivo

Il sistema Recco offre un ampio spettro di applicazioni in contesti di sicurezza in montagna, garantendo un supporto fondamentale nelle operazioni di ricerca di dispersi. Uno dei principali vantaggi del dispositivo è la sua capacità di operare efficacemente sia in inverno che in estate, estendendo le sue potenzialità ben oltre i periodi innevati. Questo è particolarmente utile per localizzare non solo alpinisti dispersi su ghiacciai o in crepacci, ma anche persone scomparse nei boschi, come cacciatori o appassionati di funghi.

La versatilità del sistema Recco risiede nella sua compatibilità con una varietà di equipaggiamenti, tra cui sci, giacche, zaini e caschi, ai quali è possibile integrare piastrine riflettenti. Questa integrazione aumenta drasticamente le probabilità di essere individuati in situazioni di emergenza, riducendo i tempi di intervento e aumentando la sicurezza complessiva degli utenti. L’adozione di tali dispositivi riflettenti ha un costo contenuto, ma i benefici in termini di sicurezza possono essere inestimabili in situazioni critiche in montagna.

Inoltre, il sistema contribuisce a minimizzare i livelli di rischio durante le operazioni di soccorso, complice anche il fatto che consente agli operatori di individuare la presenza di un disperso in aree scarsamente popolate o prive di segnale telefonico. La capacità del rilevatore di identificare segnali a distanze considerevoli, fino a 80 metri, rappresenta un ulteriore vantaggio, che rende Recco uno strumento affidabile e efficace per la protezione di chi frequenta ambienti naturali impervi. La combinazione di tecnologia avanzata e facilità d’uso fa del sistema Recco un alleato indispensabile per appassionati di outdoor, guide alpine e soccorritori.

Storia e sviluppo del Recco

Il dispositivo Recco ha una storia affascinante e significativa, risalente agli anni ’80 in Svezia. La sua creazione è scaturita da un tragico episodio: una valanga che causò la morte di diversi alpinisti e lasciò molte altre persone disperse. Questo evento drammatico spinse i pionieri svedesi a cercare una soluzione per migliorare le capacità di ricerca e soccorso in montagna. L’idea di sviluppare un sistema di segnalazione che potesse aiutare i soccorritori a localizzare rapidamente i disperso si concretizzò, portando così alla fondazione del marchio Recco nel 1983.

Tecnologicamente, il sistema Recco ha subito numerosi affinamenti e aggiornamenti da allora. Inizialmente concepito per la ricerca in contesti nevosi, il dispositivo ha ampliato le sue funzionalità per affrontare scenari estivi e in aree montane a basse quote. Questo ha permesso di utilizzarlo non solo per alpinisti in difficoltà, ma anche per la ricerca di cacciatori e persone scomparse in boschi densamente popolati. La semplicità d’uso e l’efficacia del dispositivo hanno portato a una crescente adozione in tutto il mondo, rendendolo uno strumento prezioso per la sicurezza outdoor.

In Italia, il sistema Recco ha trovato una sua collocazione, sebbene la sua diffusione non sia ancora paragonabile a quella di altri Paesi nordici. Nonostante ciò, sono disponibili diverse attrezzature dotate di piastrine Recco integrate, che facilitano la localizzazione in caso di emergenze. Attualmente, il dispositivo è supportato da una rete limitata di rilevatori operativi nel Paese, prevalentemente distribuiti nelle aree montane dell’Appennino e nelle Alpi. La storia del Recco è quindi quella di una continua evoluzione, in risposta alle esigenze di sicurezza di chi frequenta gli ambienti montani, con l’obiettivo di garantire un supporto sempre più tempestivo e efficace nelle operazioni di soccorso.

Formazione e diffusione in Italia

La diffusione del sistema Recco in Italia ha incontrato diverse sfide, ma è fondamentale per aumentare la sicurezza in montagna. Attualmente, nonostante il potenziale del dispositivo, il livello di consapevolezza riguardo all’importanza della formazione sull’uso del Recco rimane limitato. Le istituzioni e le associazioni di soccorso montano stanno lavorando attivamente per educare tanto gli appassionati di outdoor quanto i professionisti della sicurezza sui vantaggi e le funzionalità di questo sistema innovativo.

In Italia ci sono solo tre rilevatori Recco SAR da elicottero operativi, ubicati ad Aosta, Trento e Bolzano. Questa rete, sebbene limitata, dimostra l’impegno di alcuni territori nel promuovere l’utilizzo di tale tecnologia. Le stazioni sciistiche e le strutture di emergenza sono via via dotate di rilevatori manuali, contribuendo così a una forma di diffusione uniforme e organizzata. Si stima che circa 50 impianti fra stazioni sciistiche e altre strutture siano equipaggiati con questi dispositivi, segno di una crescente attenzione verso la sicurezza.

Inoltre, eventi di formazione specifici vengono organizzati, mirati a migliorare la competenza degli operatori di soccorso e ad aumentare la consapevolezza degli utenti in merito all’importanza dell’utilizzo delle piastrine Recco. La pratica formativa non solo migliora le capacità operative in situazioni di emergenza, ma promuove anche una cultura della sicurezza che è essenziale per tutti coloro che praticano attività in montagna. Parallelamente, la collaborazione tra istituzioni pubbliche e privati può facilitare una campagna informativa più incisiva, affinché il sistema Recco diventi un elemento chiave nella preparazione per le escursioni e le attività di montagna, in tutte le stagioni. L’obiettivo è chiaro: rendere il Recco uno strumento di riferimento nel panorama della sicurezza outdoor in Italia.

Differenze con altri dispositivi di ricerca

Il sistema Recco si distingue nettamente rispetto ad altri dispositivi di ricerca grazie alla sua tecnologia unica e all’approccio specifico alla localizzazione di persone disperse. Uno degli aspetti principali che lo differenziano è il suo funzionamento basato su segnali direzionali che, riflettuti da piastrine ad hoc, consentono una maggiore precisione nell’individuazione della posizione di un individuo in difficoltà, anche in aree remote. Questa modalità è diversa dai tradizionali sistemi di trasmissione, come l’ARTVA, che operano principalmente in isolamento cercando un segnale da un dispositivo portato da chi è sepolto sotto la neve.

Rispetto agli altri strumenti di ricerca, il Recco non è progettato per l’uso esclusivo in condizioni di neve e ghiaccio, ma si rivela efficace anche in estate e in ambienti non innevati, aumentando significativamente il suo campo d’applicazione. Mentre l’ARTVA e il suo utilizzo sono specificamente focalizzati sugli incidenti invernali, il sistema Recco è adatto per diverse situazioni emergenziali, dalla ricerca di alpinisti dispersi a quella di cacciatori o escursionisti scomparsi nei boschi.

Inoltre, mentre altri dispositivi di localizzazione richiedono che il soggetto in difficoltà indossi un apparecchio specifico per essere rintracciato, il sistema Recco permette una localizzazione più ampia grazie alla presenza delle piastrine riflettenti incorporate negli equipaggiamenti comunemente utilizzati, come abbigliamento e attrezzatura da sci. Questo approccio aumenta le possibilità di essere individuati anche in situazioni in cui il segnale telefonico non è disponibile, rendendo Recco uno strumento che integra e arricchisce le attuali soluzioni per la sicurezza in montagna.