Direttiva NIS2: come la nuova normativa migliora la sicurezza informatica in Europa

Misure di sicurezza della Direttiva NIS2

La Direttiva NIS2 prevede un insieme di misure di sicurezza informatica progettate per elevare il livello di protezione delle reti e dei sistemi informativi negli Stati membri dell’Unione Europea. Tra le disposizioni salienti, è obbligatorio che le aziende elaborino strategie di gestione del rischio informatico che includano valutazioni regolari e metriche di prestazione, una protezione continua dai malware e ransomware attraverso tecnologie avanzate e sistemi d’autenticazione robusti. Inoltre, è necessario formare costantemente il personale su pratiche di sicurezza informatica e garantire la protezione della supply chain. Le società dovranno garantire processi di monitoraggio e segnalazione degli incidenti cyber entro 24 ore e redigere un rapporto dettagliato entro 72 ore dalla scoperta. Altro aspetto cruciale riguarda la resilienza operativa, dove le organizzazioni devono implementare piani di disaster recovery, supportati da backup periodici, per garantire la continuità dei servizi. La dirigenza è direttamente responsabile per l’applicazione di queste misure e può incorrere in responsabilità legali in caso di inadempienze.

Settori coinvolti dalla Direttiva NIS2

La Direttiva NIS2 rappresenta un ampliamento significativo rispetto alla normativa NIS precedente, estendendo la sua applicazione a una gamma più ampia di settori considerati fondamentali per la sicurezza dell’Unione Europea. I settori regolamentati comprendono l’energia, dove i fornitori di elettricità, gas e petrolio devono implementare misure di sicurezza rigorose. Nel trasporto, le compagnie aeree e ferroviarie, così come la gestione delle infrastrutture stradali, devono affrontare i nuovi requisiti di protezione. Il settore sanitario è anch’esso coinvolto, con ospedali e case farmaceutiche che devono garantire la sicurezza delle informazioni sensibili. Anche il settore bancario e finanziario, che include banche e compagnie di assicurazione, deve conformarsi a queste nuove regole. Inoltre, le infrastrutture digitali, tra cui i fornitori di cloud computing e i data center, sono sotto la lente di ingrandimento della normativa. Infine, la pubblica amministrazione e la gestione delle acque e dei rifiuti figurano tra gli ambiti che richiedono un’attenzione particolare per garantire un’adeguata protezione contro le minacce informatiche.

Obblighi per le aziende e responsabilità della dirigenza

Le aziende chiamate a conformarsi alla Direttiva NIS2 devono affrontare una serie di requisiti e obblighi cruciali per garantire la sicurezza informatica. La prima responsabilità consiste nell’implementazione di strategie efficaci per la gestione del rischio. Questo richiede non solo l’identificazione delle potenziali minacce, ma anche l’adozione di misure di mitigazione, come sistemi di difesa contro malware e ransomware. Ogni organizzazione deve investire nella formazione continuativa dei dipendenti riguardo le best practices di sicurezza per prevenire vulnerabilità interne. Inoltre, la prontezza nella rilevazione e nel reporting di incidenti cyber è centrale: eventi critici devono essere segnalati alle autorità competenti entro le 24 ore, con un rapporto dettagliato da produrre entro 72 ore dalla scoperta. Un ulteriore aspetto è la resilienza operativa, dove le aziende devono attuare piani di disaster recovery efficaci e mantenere backup sicuri. La responsabilità ultima ricade sulla dirigenza, che deve supervisionare l’implementazione di tutte queste misure e può essere ritenuta legalmente responsabile in caso di violazioni, sottolineando l’importanza di un approccio proattivo nella gestione della sicurezza cibernetica.