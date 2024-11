Diletta Leotta stupisce con stivali cuissard e preziosi gioielli autunnali

Il look autunnale di Diletta Leotta

Diletta Leotta ha scelto con attenzione un look ideale per la stagione autunnale, presentandosi sul campo durante il derby della Mole con un’eleganza sobria e di tendenza. Indossando un mini dress del marchio Dhruv Kapoor, ha optato per tonalità di grigio tortora che esaltano il suo fascino. L’abito, caratterizzato da maniche lunghe e uno scollo a girocollo, si distingue per la texture adornata da delicati motivi floreali verdi, formati da paillettes e perline. Questo dettaglio non solo conferisce un tocco di raffinatezza, ma richiama anche le forme della natura, rendendo il look estremamente armonioso. La silhouette è valorizzata ulteriormente da una cintura borchiata, che accentua la vita e completa l’outfit con stile.

I dettagli dell’abito

I dettagli dell’abito di Diletta Leotta

L’abito scelto da Diletta Leotta per il derby di Torino è un esempio lampante di come la moda possa coniugarsi con l’attualità sportiva. Firmato da Dhruv Kapoor, questo mini dress si distingue per la sua sofisticata tonalità grigio tortora che ben si integra con l’atmosfera autunnale. Le maniche lunghe e lo scollo a girocollo offrono una vestibilità elegante, mentre i dettagli floreali, realizzati con paillettes e perline verdi, rappresentano un tocco di artistry che arricchisce la natura dell’abito. Inoltre, la cintura borchiata non solo enfatizza la silhouette, ma introduce un contrasto che caratterizza ulteriormente l’outfit, bilanciando perfettamente stile e comfort.

La scelta degli stivali cuissard

Diletta Leotta ha completato il suo look autunnale con un paio di stivali cuissard che si fanno notare. Questi stivali, modello Tetrix di Vic Matié, sono caratterizzati da un design elegante e moderno, con la parte superiore che si estende sopra il ginocchio, creando un effetto pantalone. Il colore nero si abbina perfettamente al mini dress e consente di slanciare visivamente la figura della conduttrice. Venduti al prezzo di 499 euro, questi stivali sono non solo alla moda, ma anche pratici per la stagione invernale, dimostrando come Diletta sappia unire stile e funzionalità. La scelta di stivali così audaci non solo esalta l’outfit, ma ribadisce la personalità forte e decisa della presentatrice, che sa come catturare l’attenzione con grazia e originalità.

I gioielli preziosi indossati

I gioielli preziosi indossati da Diletta Leotta

Diletta Leotta ha scelto con grande cura i gioielli per arricchire il suo look autunnale, puntando su pezzi di alta gioielleria che mettono in risalto la sua eleganza. Le creazioni del brand italiano EÉRA, fondato da Chiara Capitani e Romy Blanga, sono al centro dell’attenzione. In particolare, la conduttrice indossa due modelli distintivi: il Chiara Big Full Pavé , un orecchino in oro bianco 18 carati adornato con diamanti, dal valore di 5300 euro, che richiama la forma di un moschettone. Questo pezzo testimonia non solo l’amore per il design audace, ma anche un legame con la tradizione della gioielleria italiana.