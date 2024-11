Diletta Leotta sfoggia un elegante completo in velluto a San Siro

Il look di Diletta Leotta a San Siro

Durante la diretta per il pre partita di Inter-Napoli, Diletta Leotta si è presentata con un outfit che riflette perfettamente le tendenze autunnali per la stagione 2024-25. La conduttrice ha optato per un completo di colore marrone, una scelta in linea con le passerelle e le celebrities attuali. In particolare, Leotta ha indossato un tailleur in velluto firmato Alex Perry, contraddistinto da un blazer modello Barlow oversize. Essenziale in ogni dettaglio, il blazer è dotato di un bottone centrale e due pratiche tasche laterali, mentre i pantaloni a vita alta, modello Rowe, presentano una silhouette ampia alla caviglia.

Dettagli del completo marrone

Il tailleur in velluto scelto da Diletta Leotta per l’evento di San Siro non è solo un capolavoro di stile, ma riflette anche le ultime tendenze della moda autunnale. Il blazer Barlow, con la sua silhouette oversized, offre un equilibrio perfetto tra eleganza e modernità, rendendolo un elemento imprescindibile del guardaroba. La scelta del velluto, un materiale prestigioso e lussuoso, conferisce al look una trama ricca e invitante, esaltata dalle diverse sfumature di marrone, che richiamano il calore dell’autunno. I pantaloni Rowe, sempre in velluto, completano l’outfit con un taglio che emana sofisticatezza, mostrando una leggera ampiezza alla caviglia. Questo mix di texture e forme rende l’outfit di Leotta non solo alla moda, ma anche accessibile a chi desidera emulare il suo stile impeccabile.

Accessori e trucco abbinati

Diletta Leotta ha arricchito il suo look per la serata di San Siro con accessori e trucco che seguono la stessa linea di eleganza del suo completo. Il tocco distintivo è rappresentato da un paio di orecchini a cerchio in oro, che incorniciano il viso con una luminosità discreta, enfatizzando la sua immagine senza sovraccaricarla. La scelta degli orecchini è strategica: essi aggiungono un tocco di raffinatezza, bilanciando la sobrietà del completo in velluto.

Per quanto riguarda l’hairstyling, Leotta ha optato per un’acconciatura semplice ma d’impatto, con i capelli raccolti all’indietro in un effetto wet. Questo tipo di styling non solo è di tendenza, ma mette in risalto la sua figura e il look nel complesso. Il trucco è minimalista, con un sottile strato di mascara e una tinta nude per le labbra, che contribuiscono a mantenere il focus sull’outfit e sui tratti delicati del suo viso. Tali scelte dimostrano come l’abbinamento di accessori e trucco possa elevare un look elegante, rimanendo fedele a uno stile raffinato e moderno.

Il valore complessivo dell’outfit

Il valore complessivo dell’outfit di Diletta Leotta

L’outfit di Diletta Leotta per il pre partita di Inter-Napoli si presenta non solo come una scelta di stile, ma anche come un investimento significativo. Il completo in velluto, firmato Alex Perry, ha un costo totale di ben 3700 euro: 2200 euro per il blazer Barlow e 1500 euro per i pantaloni Rowe. A questi si aggiungono 300 euro per il body in modal e cashmere di Intimissimi, portando il valore complessivo dell’outfit a 4000 euro. Questo elevato valore non è solo simbolo di lusso, ma riflette anche una cura maniacale nella scelta dei materiali e dei dettagli, caratteristiche fondamentali di un look che punta a emergere nell’affollato panorama del fashion contemporaneo. La combinazione di eleganza e prezzi elevati rende il look di Leotta non solo ammirato, ma anche degno di nota per chi vuole seguire le tendenze della moda con un forte impatto visivo e qualitativo.