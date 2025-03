Digitale Terrestre: come cambiano i canali e gli identificativi in Italia

Digitale Terrestre: il PERSIDERA MUX 1 si aggiorna

Il sistema del digitale terrestre sta attraversando periodici aggiornamenti che mirano a migliorare l’offerta televisiva disponibile per gli utenti italiani. Recentemente, sono state attuate alcune significative modifiche all’interno del PERSIDERA MUX 1, un multiplex cruciale per la trasmissione di canali nazionali. Questo aggiornamento non solo ha portato alla modifica del numero di alcuni canali, ma ha anche introdotto nuovi contenuti, garantendo così un panorama più ricco e diversificato per gli spettatori. Gli utenti sono quindi invitati a prestare attenzione a queste novità al fine di sfruttare al meglio i servizi offerti dalla piattaforma DTT.

Novità sui canali aggiunti

Recenti aggiornamenti nel PERSIDERA MUX 1 hanno visto l’introduzione di nuovi canali che arricchiscono l’offerta televisiva. Sono state aggiunte cinque nuove versioni del canale sintonizzabile alla LCN 153, tutte con identificativi unici: PROMO LIFE, PROMO KIDS, CANALE 243, PROMO SPORT, e CANALE 263. Questa diversificazione rappresenta un’occasione imperdibile per gli utenti, poiché consente di accedere a contenuti specifici a seconda delle preferenze personali. L’aggiunta di questi canali è un chiaro segnale dell’impegno da parte degli operatori del digitale terrestre per ampliare la propria offerta e soddisfare le esigenze del pubblico. Gli spettatori possono quindi esplorare la nuova programmazione e scoprire contenuti freschi ed entusiasmanti.

Cambio di identificativo per Cusano Italia TV

Un’importante novità concerne Cusano Italia TV, che ha recentemente subito un cambio di identificativo. Questo canale, che si sintonizza alla Logical Channel Number LCN 122, adesso presenta un nuovo logo caratterizzato da un design completamente blu, a differenza della precedente versione in bianco. La modifica del logo rappresenta non solo un rinnovamento visivo, ma anche un rafforzamento del brand del canale. È fondamentale sottolineare che, nonostante questo restyling grafico, l’emittente continua a trasmettere in alta definizione (HD), con una risoluzione video di 1440 x 1080 pixel. Questo garantisce agli spettatori un’esperienza visiva di alta qualità, confermando l’impegno di Cusano Italia TV nel fornire contenuti accessibili e di alta caratura ai propri telespettatori.

Consigli per la risintonizzazione automatica

Per garantire un’esperienza ottimale con il digitale terrestre, è essenziale effettuare una corretta risintonizzazione dei canali, specialmente dopo aggiornamenti significativi come quelli avvenuti nel PERSIDERA MUX 1. Gli esperti raccomandano di impostare una scansione automatica dei canali sui televisori e decoder compatibili. Questa operazione può essere facilmente eseguita accedendo al menu di impostazioni della propria TV o ricevitore, dove è disponibile l’opzione per la ricerca automatica dei canali. È opportuno utilizzare questa funzione in modo regolare per acquisire le ultime modifiche, mantenendo così una visione aggiornata dei contenuti disponibili.

In aggiunta, per gli apparecchi che supportano la risintonizzazione automatica, è consigliabile attivare tale opzione per garantire che i canali vengano aggiornati senza necessità di intervento manuale. Ciò è particolarmente utile per evitare disservizi e garantire che non vengano persi i canali di preferenza. Infine, si suggerisce di controllare periodicamente la disponibilità di aggiornamenti software per il decoder o la TV, in quanto un firmware obsoleto potrebbe influire sulla qualità e stabilità della ricezione dei canali televisivi.