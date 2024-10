Digital Markets Act: lobbysti delle big tech superano le aspettative nelle riunioni

Digital markets act: presenza dei lobbysti delle big tech

Un numero crescente di lobbysti delle principali aziende tecnologiche globali è emerso nei recenti incontri della Commissione europea, in particolare durante le valutazioni relative all’applicazione del Digital Markets Act (DMA). Le ricerche condotte da Corporate Europe Observatory, LobbyControl e Somo hanno rivelato una partecipazione significativa di rappresentanti legati a giganti del settore come Amazon, Apple, Alphabet, Bytedance, Meta e Microsoft. In queste riunioni, strutturate per esaminare se le multinazionali stessero rispettando le nuove normative europee, la presenza di lobbysti ha sollevato interrogativi sulla trasparenza del processo decisionale.

Dal 18 al 26 marzo 2024, si sono svolti sei incontri dedicati a ciascuna delle società coinvolte, registrando la partecipazione di circa quattromila individui. Queste sessioni erano aperte al pubblico e avevano lo scopo di raccogliere input da una varietà di attori, inclusi concorrenti, ONG, cittadini, giornalisti e accademici, tutti interessati dalle dinamiche in evoluzione dei mercati digitali. Secondo Margarita Silva, ricercatrice di Somo, la quantità di lobbysti presenti in queste occasioni suggerisce un tentativo orchestrato da parte delle big tech di influenzare l’applicazione delle normative.

La Commissione europea ha definito aquests incontri come opportunità cruciali per garantire che i “gatekeeper” – ovvero le aziende che detengono una posizione dominante nel mercato – aderiscano in modo concreto e trasparente alle disposizioni del DMA. Tuttavia, le ONG coinvolte hanno avvertito che tali riunioni potrebbero essere utilizzate come piattaforma per misdire o distorcere la discussione, similmente alle strategie utilizzate in passato dalle multinazionali del tabacco per mascherare le conseguenze negative delle loro attività.

In un contesto dove le norme antitrust si prefiggono di prevenire pratiche monopolistiche e oligopolistiche, la massiccia presenza di lobby potrebbe rappresentare una sfida significativa alla capacità dell’Unione Europea di implementare regole rigorose e giuste per il funzionamento dei mercati digitali. La questione non è solo di quanti lobbysti siano presenti, ma di quali metodologie stiano utilizzando per influenzare la legislazione, sollevando la necessità di una vigilanza e di una trasparenza ancora più robuste nel processo di formazione delle politiche pubbliche.

Lobbysti nei palazzi della Commissione europea

Tattiche utilizzate dai rappresentanti delle big tech

Le strategie adottate dai rappresentanti delle multinazionali tecnologiche nelle recenti riunioni della Commissione europea evidenziano un approccio sistematico e strategico volto a modellare le politiche in loro favore. Secondo il rapporto di Corporate Europe Observatory, LobbyControl e Somo, i lobbysti delle big tech hanno messo in atto diverse tecniche mirate a minare l’equità del Digital Markets Act (DMA). Una delle tattiche distintive è costituita dall’instillazione di dubbi attorno all’interpretazione e all’applicazione delle normative stesse.

Questi lobbysti non si limitano a difendere i propri interessi; piuttosto, tendono a lanciare interrogativi strategici mirati, suggerendo che le soluzioni proposte potrebbero presentare complessità tecniche o legali eccessive. Questo approccio, simile a quello messo in atto in passato dalle multinazionali del tabacco per minimizzare i danni legati al consumo di sigarette, serve a distorcere la discussione su questioni cruciali, facendo apparire le loro posizioni come valide alternative alla normativa prevista. Ad esempio, durante le sessioni dedicate ai vari “gatekeeper” del mercato, si è notata una reiterata insistenza su presunti problemi di implementazione delle normative, che potrebbero, a detta degli intervenuti, risultare dannose per l’innovazione e la competitività.

Inoltre, la collaborazione strategica tra le aziende, spesso percepita come un’alleanza per la difesa degli interessi comuni, si traduce in un’azione di lobbying coordinata. Diversi rappresentanti presenti durante le riunioni hanno mostrato una sorprendente omogeneità nei messaggi, suggerendo che questi gruppi non solo si limitino a esprimere preoccupazioni individuali, ma piuttosto condividano una narrazione comune volta a minimizzare la severità delle regolazioni previste dal DMA.

Un altro aspetto distintivo delle tattiche di lobbying è l’utilizzo di dati e informazioni selettive. I lobbysti tendono a presentare dati che supportano la loro posizione, spesso omettendo contesti o statistiche che potrebbero evidenziare le problematiche legate al monopolio e all’abuso di potere nel mercato digitale. Questa selettività informativa può generare confusione nei decisori politici e ostacolare l’adozione di politiche decisionali informate e basate su una visione complessiva delle dinamiche di mercato.

Le pratiche di lobbying messe in atto dai rappresentanti delle big tech evidenziano non solo una volontà di influenzare le decisioni politiche, ma anche la necessità di un’attenta valutazione critica durante le consultazioni pubbliche. È imperativo che le istituzioni europee rimangano vigili e responsabili nel bilanciare le pressioni provenienti da tali attori, promuovendo una cultura di trasparenza e responsabilità nei processi decisionali.

Obiettivi e significato del Digital Markets Act

Il Digital Markets Act (DMA) rappresenta un passo fondamentale nella disciplina degli mercati digitali europei, conferendo alla Commissione Europea poteri senza precedenti per monitorare e regolare l’operato delle aziende tecnologiche dominanti. L’obiettivo principale di questa normativa è prevenire comportamenti anticoncorrenziali e garantire un ambiente di mercato equo e competitivo, ostacolando la possibilità di oligopoli e monopoli. Nel contesto attuale, dove le grandi piattaforme digitali esercitano un’influenza crescenti sulle dinamiche di mercato, l’adozione del DMA assume un’importanza cruciale per la salvaguardia della concorrenza e dell’innovazione.

Il DMA, infatti, non è solo una risposta alle sfide moderne dell’economia digitale, ma anche un tentativo di stabilire delle regole chiare e definitive per i “gatekeeper”, quelle imprese che controllano una quantità significativa di dati e utenti. Queste normative mirano a garantire che tali aziende non abusino della loro posizione dominante, né ostacolino la crescita di nuovi concorrenti o il funzionamento del mercato stesso. Nello specifico, la normativa impone requisiti di trasparenza e responsabilità, forzando i gatekeeper ad aprire i propri ecosistemi alla concorrenza, migliorando così l’accesso per le piccole e medie imprese e assicurando agli utenti più opzioni e benefici.

Uno degli elementi chiave del DMA è la sua capacità di adattarsi alle velocità vertiginose con cui operano i mercati digitali. Le autorità europee possono ora intervenire rapidamente per affrontare comportamenti scorretti o pratiche di mercato sleali, riducendo il tempo necessario per le indagini e i procedimenti legali. Ciò rappresenta un cambiamento importante rispetto ai tradizionali strumenti antitrust, spesso lenti e burocratici, che, in un contesto digitale in rapida evoluzione, si sono dimostrati inadeguati.

Inoltre, il DMA può fungere da modello per altre giurisdizioni globali. La sua attuazione potrebbe innescare un effetto a catena, ispirando altri Paesi nella definizione di normative simili per gestire l’impatto delle big tech sui mercati locali. In questo senso, il DMA non è solo una legge, ma parte di un movimento più vasto verso una regolamentazione globale dei mercati digitali, con la Commissione Europea in un ruolo di leadership.

Il Digital Markets Act si propone di ristrutturare profondamente il panorama digitale, stabilendo un equilibrio tra innovazione, concorrenza e tutela dei consumatori. La sua implementazione è un test cruciale per l’Unione Europea, che mira a confermare la propria posizione come pioniera in un settore sempre più influenzato dalle dinamiche delle grandi aziende tecnologiche. Resta ora da vedere come le aziende risponderanno a tali regolazioni e se questi obiettivi ambiziosi si tradurranno in reali benefici per gli utenti e il mercato nel suo complesso.

Critiche e preoccupazioni sulle pratiche di lobbying

La presenza massiccia di lobby legate ai giganti della tecnologia nei contesti decisionali europei ha suscitato un ampio dibattito e sollevato significative preoccupazioni. Diverse organizzazioni non governative hanno messo in luce come le pratiche di lobbying condividano similitudini inquietanti con quelle utilizzate in passato da altre industrie, come quella del tabacco, per influenzare le politiche pubbliche a favore dei propri interessi. Il timore è che l’eccessiva influenza di questi gruppi possa compromettere l’integrità e l’equità dei processi normativi, in particolare riguardo all’applicazione del Digital Markets Act (DMA).

Uno degli aspetti critici di questa situazione è la mancanza di trasparenza nel modo in cui le decisioni vengono influenzate. Le aziende tecnologiche, attraverso strategie ben congegnate, sembrano in grado di condizionare le discussioni in corso su questioni di fondamentale importanza. Tale comportamento potrebbe generare un ambiente in cui le voci di piccoli operatori del mercato, cittadini e ONG vengono marginalizzate, mentre le esigenze delle multinazionali prevalgono. La concentrazione di potere nelle mani di pochi ha il potenziale di distorcere il mercato e di ridurre il numero di alternative disponibili per i consumatori.

Le critiche si concentrano anche sulla natura delle interazioni tra i lobbysti e i decisori politici. Viene messa in discussione l’adeguatezza delle misure di registrazione e di divulgazione delle attività di lobbying, con l’accusa che le norme attuali non siano sufficienti a garantire una chiara tracciabilità degli interessi in gioco. La mancanza di un quadro normativo rigido per la registrazione delle attività di lobbying aumenta l’argomento che le multinazionali possano agire indisturbate, con l’intento di eludere regolamenti stringenti.

Inoltre, l’adozione di tattiche come l’instillazione di dubbi sulla funzionalità e sull’applicabilità delle normative può minare la fiducia nel processo legislativo. Questo approccio, che si manifesta in domande mirate e strategie di disinformazione, solleva interrogativi sulla responsabilità dei lobbyisti e sulle loro motivazioni. Le ONG sottolineano che tali pratiche non solo ostacolano l’efficacia del DMA, ma possono anche ritardare il progresso verso un settore digitale più equo e accessibile.

La necessità di un monitoraggio e di una regolazione più severe è quindi pressante. Le istituzioni europee sono chiamate non solo a garantire la correttezza delle norme sul mercato digitale, ma anche a difendere le sue stesse fondamenta da potenziali conflitti di interesse. È cruciale che le politiche siano plasmate in modo da riflettere gli interessi di tutti i cittadini europei, piuttosto che assecondare le pressioni esercitate da un numero ristretto di grandi attori del mercato.