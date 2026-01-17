Diego Baroni scomparso: tre video su TikTok accendono il giallo, pista milanese e telefono irraggiungibile

Ultimo avvistamento e tracce verso Milano

Alle 6.45 di lunedì 12 gennaio, Diego Baroni esce da San Giovanni Lupatoto per prendere la corriera diretta all’istituto professionale “Giovanni Giorgi” di Verona. A scuola non arriva mai, e le prime verifiche spostano l’attenzione sulla stazione di Porta Nuova. Qui, secondo le ricostruzioni, avrebbe incontrato un’ex compagna, alla quale avrebbe riferito l’intenzione di raggiungere Milano per vedere alcuni amici.

La pista trova un riscontro tecnico nelle celle telefoniche: l’ultimo aggancio utile del suo cellulare colloca il dispositivo nel capoluogo lombardo. Intorno alle 8.30, il telefono risulta spento, interrompendo ogni ulteriore tracciamento. Le autorità seguono il tragitto ipotizzato tra Verona e Milano, con particolare attenzione ai movimenti in partenza da Porta Nuova.

Il quadro investigativo, al momento, combina testimonianze e dati di rete: dichiarazioni coerenti con l’idea del viaggio e conferme dalle celle su Milano, ma nessuna certezza sulla permanenza in città dopo lo spegnimento del device. La finestra temporale tra l’uscita di casa e l’ultimo segnale resta il perimetro principale su cui si concentrano ricerche e analisi dei tracciati.

Attività su TikTok e telefono irraggiungibile

Sul profilo di Diego Baroni compaiono tre video dopo la scomparsa, mentre il numero ufficiale risulta costantemente irraggiungibile. La madre, Sara, segnala le pubblicazioni come elemento anomalo, considerate le difficoltà di contatto e l’assenza di risposte ai messaggi. Gli accertamenti ipotizzano due scenari: accessi brevi con il suo smartphone o utilizzo di altri dispositivi collegati all’account.

Le verifiche tecniche non hanno finora permesso una geolocalizzazione in tempo reale: il cellulare risulta spento dalle 8.30 del giorno di allontanamento. Gli investigatori analizzano log e orari dei contenuti su TikTok per confrontarli con i dati di rete, valutando eventuali sincronizzazioni automatiche o caricamenti programmati.

La famiglia conferma tentativi ripetuti di contatto senza esito e ribadisce l’assenza di contrasti che possano spiegare un’assenza prolungata. L’attività social, se confermata come recente e manuale, indicherebbe l’accesso a un device connesso; in caso contrario, potrebbe trattarsi di materiale salvato e pubblicato in differita. L’attenzione investigativa resta focalizzata sulla corrispondenza tra orari di pubblicazione e l’ultimo aggancio su Milano, nel tentativo di ricostruire movimenti e disponibilità del dispositivo.

Appelli pubblici e dettagli per il riconoscimento

Il Presidente del Veneto Luca Zaia rilancia un appello rivolto a chiunque disponga di informazioni utili, invitando a contattare immediatamente il 112 e a condividere la segnalazione per ampliare la rete di ricerca. L’invito istituzionale si somma all’azione delle forze dell’ordine e alla mobilitazione sui social.

La famiglia di Diego Baroni riferisce un quadro domestico sereno, senza litigi recenti, e chiede collaborazione per ogni avvistamento tra Verona e Milano. Le autorità sollecitano prudenza nelle condivisioni online e indicazioni precise su luogo, orario e circostanze, qualora si noti un minore compatibile con la descrizione.

Dettagli utili al riconoscimento: altezza circa 1,80, capelli e occhi castani. Indossava un giubbotto blu con cappuccio, pantaloni della tuta scuri, scarpe da ginnastica nere, zaino nero e un cappello di lana scuro. In caso di riscontro, contattare il 112 senza iniziative autonome e attendere l’arrivo delle pattuglie.

