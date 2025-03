DHL Express e frode fiscale: sequestri per 47 milioni in operazioni illecite

DHL Express e il sequestro di 47 milioni

Recentemente, la Guardia di Finanza di Milano ha effettuato un intervento rilevante, sequestrando **46,8 milioni di euro** a **DHL Express** nell’ambito di un’operazione volta a contrastare l’evasione fiscale e le irregolarità connesse alla somministrazione di manodopera. Questo caso evidenzia le problematiche di compliance fiscale nel settore della logistica, che ha già visto altri operatori, come **Amazon Italia Transport**, coinvolti in situazioni simili. L’operazione è stata condotta in diverse sedi dell’azienda, inclusi i centri di **Milano**, **Pomezia** e **Salerno**, e rappresenta un passo significativo nel monitoraggio delle frodi fiscali in Italia.

Evasione fiscale e pratiche illecite

La questione dell’evasione fiscale e delle pratiche illecite è al centro dell’indagine avviata dalla **Guardia di Finanza** nei confronti di **DHL Express**. L’azienda tedesca è accusata di non aver versato l’**IVA** e i contributi previdenziali, comportando un danno considerevole all’erario. Secondo le indagini, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2023, DHL Express avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti legate alla somministrazione di manodopera. Questo metodo di operare non solo compromette la legalità fiscale, ma grava in modo sleale sulla concorrenza nel settore della logistica. La Procura di Milano ha evidenziato che la società ha adottato pratiche simili a quelle già sanzionate in passato per altre aziende del settore, evidenziando un fenomeno sistematico di evasione tra i principali attori del mercato.

Indagini e accuse contro DHL Express

L’inchiesta condotta dalla **Procura di Milano** si concentra su una serie di accuse gravose nei confronti di **DHL Express**, che includono l’utilizzo di manodopera attraverso alleanze con cooperative non regolari e l’emissione di fatture false. Le autorità italiane, tra cui la **Guardia di Finanza** e i Carabinieri, hanno scoperto che l’unità italiana dell’azienda tedesca avrebbe adottato un sistema complesso per eludere le normative fiscali e contributive. Secondo le informazioni raccolte, sono stati utilizzati intermediari, definiti società filtro, per ridurre i costi del lavoro tramite contratti irregolari con cooperative. Non solo questo ha portato all’evasione fiscale, ma ha sollevato anche la questione dello sfruttamento dei lavoratori, in un contesto di caporalato etichettato dalla Procura come un grave reato. Oltre a queste violazioni fiscali, le indagini hanno ravvisato inefficienze gravi riguardo alla sicurezza dei lavoratori, con almeno 15 aziende legate a DHL Express accusate di non rispettare le normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le conseguenze per il settore della logistica

L’operazione di sequestro di **46,8 milioni di euro** nei confronti di **DHL Express** porta con sé delle ripercussioni significative per l’intero settore della logistica. L’accusa di evasione fiscale e di utilizzo di pratiche illecite non solo intacca la reputazione dell’azienda, ma genera un impatto sistemico nel mercato, sollevando interrogativi su eventuali comportamenti illeciti da parte di altri attori del settore. La strategia di elusione fiscale adottata da DHL Express, che include l’uso di cooperative per manodopera a basso costo, può fungere da esempio di pratiche scorrette che compromettono l’integrità economica di aziende oneste, contribuendo a una concorrenza sleale e a una distorsione del mercato.

In un contesto già carico di sfide, la logistica si trova ora a fronteggiare anche l’urgenza di una maggiore trasparenza e compliance. Questa situazione potrebbe portare a un inasprimento dei controlli e a una revisione delle normative fiscali, mirando a tutelare i lavoratori e a garantire un gioco equo per le aziende. Le conseguenze potrebbero includere anche un aumento dei costi operativi per le aziende che si sono sempre attenute alle leggi, aumentando così la pressione competitiva.

Inoltre, la crescente azione delle autorità fiscali è destinata a generare un clima di maggiore sicurezza e controlli approfonditi, dissuadendo aziende future dall’intraprendere vie illecite. Il caso di DHL Express potrebbe dunque rappresentare un punto di svolta, evidenziando l’importanza della legalità nell’ambito della logistica e incentivando una risposta collettiva contro le pratiche di evasione e sfruttamento.