DeepSeek e il suo impatto negativo sulle azioni tech, da Nvidia a tutte le altre aziende del settore

Impatto di DeepSeek sul mercato azionario

La giornata di oggi potrebbe rivelarsi particolarmente difficile per il mercato azionario, con DeepSeek considerato uno dei principali responsabili. La start-up cinese di intelligenza artificiale ha di recente lanciato il suo modello di AI per il ragionamento, DeepSeek R1, attirando l’attenzione di investitori e analisti. Questo modello si è dimostrato non solo all’altezza delle prestazioni dei modelli concorrenti, ma è anche proposto a un costo inferiore per l’accesso all’AI, aumentando così la pressione sui titoli di grossi nomi come Nvidia.

Già nelle prime ore di contrattazione, il titolo Nvidia ha registrato una flessione del 13% nel trading premercato, con una potenziale perdita di oltre 500 miliardi di dollari della sua capitalizzazione di mercato. Allo stato attuale, il titolo è sceso a 5.95 , segnando una perdita di circa l’11% rispetto all’ultimo prezzo di 2 . Allo stesso tempo, il NASDAQ ha subito un calo del 3.9% nelle negoziazioni del mattino. Questo crollo si può attribuire non solo al lancio del modello DeepSeek, ma anche alla sua proposta economica.

A differenza dei concorrenti, DeepSeek ha dimostrato di aver portato a termine la formazione del suo modello DeepSeek V3 con un investimento relativamente ridotto di soli 5.58 milioni di dollari. Si stima che l’azienda possieda circa 50.000 GPU Nvidia, un numero significativo ma inferiore rispetto ai colossi della AI negli Stati Uniti, che fanno uso di più di dieci volte quelle unità. La questione solleva interrogativi sulla sostenibilità del valore del titolo Nvidia, considerando che la domanda futura di GPU potrebbe ridursi se i modelli di DeepSeek continueranno a dimostrarsi più efficienti ed economici.

Durante il World Economic Forum di Davos, Satya Nadella di Microsoft ha sottolineato l’importanza di considerare DeepSeek come una realtà da tenere in grande conto, descrivendo il loro nuovo modello come “super impressionante” in termini di efficienza e capacità nel computo inferenziale. Anche Marc Andreessen ha elogiato DeepSeek, definendolo “uno dei progressi più straordinari e impressionanti” che abbia mai visto. Tuttavia, il settore deve attuare un attento monitoraggio della situazione, dato che l’industria dell’AI potrebbe subire una trasformazione radicale in base al successo di DeepSeek.

Confronto con i modelli di AI esistenti

Il lancio del modello DeepSeek R1 ha sollevato interrogativi significativi riguardo il confronto diretto con le migliori soluzioni di intelligenza artificiale esistenti. DeepSeek ha dimostrato di eguagliare, se non superare, i modelli di AI più avanzati sul mercato, come quello di OpenAI, con una struttura di costi nettamente inferiore. Questo non solo rimette in discussione il valore delle GPU Nvidia, che storicamente hanno sostenuto i modelli più completi e costosi, ma indica anche un possibile cambiamento nel panorama competitivo dell’AI.

Nel contesto attuale, dove la questione dell’efficienza economica è predominante, DeepSeek sembra avere il vantaggio competitivo. Mentre il costo di addestramento del suo modello DeepSeek V3 è risultato essere contenuto in 5.58 milioni di dollari, altre aziende statunitensi sono caratterizzate da budget di formazione enormi. Questa differenza potrebbe cambiare radicalmente le dinamiche di mercato nel lungo termine, poiché gli attori tradizionali potrebbero dover riconsiderare le loro strategie d’investimento.

Nonostante ci siano contenuti comparabili, il modello cinese ha attirato anche l’attenzione per la sua accessibilità. La versione open-source del software consente agli utenti di utilizzarlo senza le restrizioni tipiche imposte da altre forme proprietarie di AI. Ciò non solo amplia la sua portata ma offre anche una maggiore flessibilità agli sviluppatori, consentendo loro di adattare il modello alle proprie necessità.

Un’altra considerazione importante è che, sebbene DeepSeek abbia affermato di operare con solo 50.000 GPU, esiste la possibilità che stia utilizzando in realtà più risorse di quanto comunicato. Ciò potrebbe significare che la sua efficienza e costo contenuto sono il risultato di operazioni che non sono state rese pubbliche. Il timing e le modifiche nel settore dell’AI richiedono delicate valutazioni e un monitoraggio attento delle aziende emergenti come DeepSeek.

DeepSeek ha rivoluzionato il costo e l’accessibilità nell’AI.

La sua architettura open-source offre opportunità uniche agli sviluppatori.

Il futuro delle GPU Nvidia potrebbe essere direttamente influenzato dalla crescita di modelli come DeepSeek.

Un’analisi approfondita dell’efficienza operativa rimane necessaria per valutare correttamente l’industria.

Prospettive future per Nvidia e l’industria dell’AI

Se DeepSeek dimostra in maniera convincente di eguagliare le prestazioni dei leader del mercato come OpenAI, allora le implicazioni per Nvidia e per l’intero settore tecnologico potrebbero rivelarsi complesse e potenzialmente disastrose. Il fatto che DeepSeek riesca a operare con una quantità di GPU significativamente inferiore potrebbe indicare una futura diminuzione della domanda di Nvidia, la quale ha basato gran parte della sua crescita su forniture di hardware per modelli di screening e intelligenza artificiale.

In un contesto in cui il costo di accesso all’intelligenza artificiale diventa sempre più accessibile, la questione centrale è se il mercato del chip e le sue dinamiche continuino ad essere sostenibili. Se i modelli emergenti come DeepSeek e altri competitor cinesi continuano a mostrare efficacia senza necessitare di hardware costoso, l’intero ecosistema di Nvidia potrebbe trovarsi a dover ridefinire il proprio ruolo in un ambiente sempre più competitivo. Questo cambiamento potrebbe generare un’anemia nelle vendite di GPU, influenzando il mercato non solo per Nvidia, ma per tutti i produttori di hardware nel settore.

Un altro aspetto cruciale riguarda l’approccio a lungo termine delle aziende nei confronti dell’AI. Se, come preannunciato, il setup e le risorse necessarie per addestrare i modelli diventano significativamente più economici, esisterà un rischio elevato per i titoli di società ben consolidate nel settore. Le aziende come Nvidia dovranno adattarsi a questa nuova realtà e innovare continuamente per continuare a rimanere competitive.

Possiamo anche considerare le ripercussioni della crescente accessibilità all’AI come un attivatore di nuove iniziative e sviluppi nel settore. Mentre il modello di DeepSeek gode di efficienza e costi ridotti, questo scenario potrebbe indurre una corsa all’armamento tra le aziende per migliorare e innovare, rianimando l’interesse e la domanda di nuovi hardware per l’AI. Nonostante il calo attuale, esiste quindi la probabilità che aziende collaudate come Nvidia possano ancora rispondere efficacemente e risalire nella competizione, evolvendo il loro approccio e le loro offerte nel tempo.

In sostanza, il futuro di Nvidia e dell’intero settore AI potrebbe non essere così semplice da prevedere. Le prossime settimane e mesi saranno cruciali per determinare come si modificheranno le dinamiche della domanda e dell’offerta. Inoltre, la crescita dell’AI open-source rappresenta un’opportunità unica che potrebbe costringere le aziende a ripensare le loro strategie esistenti per rimanere competitive in un panorama in rapida evoluzione.