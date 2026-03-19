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DAZN rincara gli abbonamenti, cambiano costi e vantaggi per gli utenti

DAZN rincara gli abbonamenti, cambiano costi e vantaggi per gli utenti

Nuovi prezzi DAZN per Full e Family: chi paga di più e da quando

I nuovi prezzi DAZN per i piani Full e Family scattano da subito e riguardano solo i nuovi abbonati. Gli utenti già clienti mantengono il vecchio listino.
Gli aumenti arrivano in vista del finale di stagione di Serie A e, soprattutto, dei Mondiali 2026, che DAZN trasmetterà integralmente in streaming da USA, Canada e Messico.
L’obiettivo strategico è spingere verso abbonamenti annuali e condivisi, riducendo le sottoscrizioni “mordi e fuggi” concentrate sui grandi eventi sportivi.

In sintesi:

  • Gli aumenti riguardano solo i nuovi clienti dei piani Full e Family.
  • DAZN spinge sugli abbonamenti annuali con pagamento anticipato o rateizzato.
  • MyClub Pass, DAZN Goal e DAZN Sports restano ai prezzi precedenti.
  • Nel catalogo arrivano Mondiali 2026, Europei volley ed Eurosport HD1/HD2.

Nuovi listini DAZN: quanto costano oggi Full e Family

Il piano DAZN Full, pensato per chi segue tutta la Serie A Enilive e l’intero catalogo, mantiene la visione su due dispositivi connessi alla stessa rete.
Con il nuovo listino, l’annuale con pagamento anticipato sale da 359 a 379 euro, pari a circa 31,6 euro al mese. L’annuale con addebito mensile passa da 34,99 a 36,99 euro, mentre la versione mensile svincolabile Full Flex aumenta da 44,99 a 46,99 euro.
In pratica: Full mensile Flex a 46,99 euro, Full annuale in 12 rate a 36,99 euro, Full annuale in unica soluzione a 379 euro.

Per il piano DAZN Family, che permette la visione contemporanea su due dispositivi anche da reti diverse, i rincari sono più marcati.
L’annuale con pagamento anticipato sale da 559 a 619 euro; diviso per due utenti equivalenti, significa circa 26 euro al mese a testa. L’annuale con addebito mensile cresce da 59,99 a 61,99 euro, mentre il Family Flex senza vincoli arriva a 71,99 euro al mese.
L’architettura tariffaria evidenzia la strategia di DAZN: incentivare famiglie e coinquilini a sottoscrivere piani stabili e condivisi, più remunerativi e meno soggetti a disdette stagionali.

Cosa non aumenta e come cambia il valore del catalogo DAZN

Non tutti i prodotti DAZN subiscono ritocchi. Il pacchetto MyClub Pass resta a 29,99 euro al mese e consente di seguire solo la propria squadra di Serie A, soluzione mirata per chi non è interessato all’intero campionato.
Anche DAZN Goal (da 13,99 euro) e DAZN Sports (da 11,99 euro) mantengono il precedente livello di prezzo, proponendosi come ingressi “light” alla piattaforma per chi cerca calcio selettivo o sport diversi.
Parallelamente, DAZN amplia i diritti sportivi: trasmetterà tutte le 104 partite dei Mondiali 2026 in USA, Canada e Messico, oltre agli Europei di volley maschili e femminili 2026 e 2028.

Nel catalogo si integrano anche i canali Eurosport HD1 e Eurosport HD2, con eventi come Roland Garros, Giro d’Italia, Tour de France e incontri UFC, rafforzando il posizionamento multisport.
La conferma della Serie A Enilive su DAZN almeno fino al 2029 consolida la piattaforma come riferimento quasi obbligato per il massimo campionato italiano in streaming, rendendo più comprensibile l’aggiornamento dei prezzi sui pacchetti premium.

Prospettive per tifosi e mercato streaming sportivo

Nel breve periodo i nuovi listini DAZN penalizzano soprattutto chi entra oggi su Full e Family, mentre i già abbonati restano protetti.
Nel medio termine, il crescente valore del catalogo – tra Serie A, Mondiali 2026, volley ed eventi Eurosport – rafforzerà la dipendenza dei tifosi dallo streaming a pagamento.
Resta da capire se altri operatori risponderanno con offerte ibride o promozioni temporali per il periodo dei grandi tornei, alimentando una nuova competizione nel segmento sport premium online.

FAQ

Quando entrano in vigore i nuovi prezzi DAZN Full e Family?

I nuovi prezzi DAZN per i piani Full e Family sono già attivi per tutti i nuovi abbonati che si iscrivono ora.

I clienti DAZN già abbonati subiranno aumenti di prezzo?

No, al momento i clienti DAZN già abbonati mantengono il vecchio listino per i piani attivi, salvo cambi di offerta futuri.

Qual è il piano DAZN più economico per vedere solo la propria squadra?

Il piano più indicato è MyClub Pass, che costa 29,99 euro al mese e permette di seguire esclusivamente la propria squadra di Serie A.

DAZN trasmetterà tutte le partite dei Mondiali 2026 in streaming?

Sì, DAZN ha acquisito i diritti per trasmettere integralmente le 104 partite dei Mondiali 2026 in USA, Canada e Messico.

Da quali fonti è stata ricavata questa analisi sui prezzi DAZN?

L’analisi è stata elaborata dalla nostra Redazione su base congiunta di notizie ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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