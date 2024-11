DAZN presenta nuova promozione Piano Standard: ultime opportunità per abbonarsi!

Nuova promozione per DAZN

DAZN ha recentemente lanciato una nuova iniziativa promozionale, valida fino al 17 novembre, finalizzata ad attrarre nuovi abbonati e stimolare la riattivazione del servizio tra i clienti già esistenti. La piattaforma di streaming, nota per la sua offerta calcistica, ha deciso di incentivare gli utenti con un mese gratuito del Piano Standard, enfatizzando che “il primo mese te lo offriamo noi”. Questa mossa commerciale è il risultato di una strategia mirata a risollevare il numero di abbonati in un contesto di mercato competitivo in cui altre piattaforme stanno guadagnando terreno. L’email inviata agli utenti evidenzia l’urgenza del momento, con le competizioni calcistiche di alto profilo che stanno per entrare nel vivo, rendendo il mese di novembre particolarmente interessante per gli appassionati di sport.

Dettagli dell’offerta

Per attivare la nuova promozione di DAZN, gli utenti possono usufruire di un codice promozionale attivato automaticamente tramite un semplice clic sul pulsante di attivazione. Questa iniziativa è valida fino al 17 novembre e richiede che l’email utilizzata per la registrazione corrisponda a quella identificata nel sistema. Gli abbonati hanno la possibilità di scegliere tra diverse opzioni per il piano, sia mensile che annuale, senza alcuna preoccupazione iniziale. Infatti, secondo la comunicazione della piattaforma, il codice promozionale sarà visibile nell’ultimo passaggio del processo di registrazione.

È importante notare che, per attivare il mese gratuito, sarà necessario inserire un metodo di pagamento valido. Ciò permette di godere del primo mese di abbonamento al Piano Standard senza alcun costo aggiuntivo. Alla scadenza di questo periodo promozionale, che dura un mese, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente a meno che l’utente non decida di disdettare. Se è stato selezionato il piano mensile, il rinnovo avverrà a 44,99 euro al mese, mentre per il piano annuale il costo sarà di 359 euro. Gli utenti che decidono di interrompere l’abbonamento prima della scadenza del mese gratuito possono farlo facilmente accedendo alla sezione “Abbonamento” all’interno del “Mio Account” e selezionando “Non voglio rinnovare” per evitare addebiti futuri.

Partite in arrivo su DAZN

Il mese di novembre si prospetta particolarmente avvincente per gli appassionati di calcio, con numerosi incontri di grande rilevanza che saranno trasmessi esclusivamente su DAZN. Tra le partite da non perdere ci sono alcune sfide che sono considerate tra le più emozionanti della stagione. Domenica 10 novembre, alle ore 20:45, si giocherà il derby tra Inter e Napoli, due squadre storicamente competitive e in cerca di punti preziosi per il campionato.

Inoltre, il sabato successivo, il 23 novembre, è in programma il classico incontro tra Milan e Juventus, previsto per le 18:00. Non meno interessante sarà la sfida tra Napoli e Roma domenica 24 novembre, anch’essa programmata per le ore 18:00. Queste sfide non solo attireranno l’attenzione di migliaia di tifosi, ma rappresentano anche momenti cruciali per il prosieguo della stagione di Serie A. DAZN, grazie a questi eventi, si posiziona come un punto di riferimento per gli appassionati di calcio, confermando la propria offerta unica nel panorama dello sport in streaming.

Scadenza e rinnovo automatico

L’offerta promozionale di DAZN, che consente di usufruire di un mese gratuito per il Piano Standard, scade il 17 novembre. È fondamentale che gli utenti siano a conoscenza delle modalità di attivazione e del processo di rinnovo automatico per evitare addebiti indesiderati. Durante la registrazione, gli utenti dovranno fornire un indirizzo email valido, attraverso il quale il codice promozionale sarà applicato automaticamente. All’atto della registrazione, sarà possibile selezionare il piano desiderato tra le opzioni disponibili: mensile o annuale, con l’assicurazione che il codice sarà visibile nell’ultimo passo del processo.

Una volta terminato il mese promozionale, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente. Se è stato scelto il piano mensile, l’addebito sarà di 44,99 euro ogni mese, mentre per l’opzione annuale l’importo totale sarà di 359 euro. Tuttavia, per coloro che non desiderano continuare l’abbonamento, la piattaforma offre un’opzione di disdetta semplice; accedendo alla sezione “Abbonamento” nel “Mio Account”, l’utente può facilmente selezionare “Non voglio rinnovare” prima della scadenza del mese gratuito. Questa chiarezza nel processo di attivazione e nella gestione dell’abbonamento è cruciale per garantire una buona esperienza agli utenti e limitare eventuali malintesi.

La concorrenza di Sky

La competizione nel settore del servizio streaming sportivo si fa sempre più agguerrita, con Sky che si conferma un avversario temibile per DAZN. Mentre la piattaforma di streaming offre le sue promozioni per cercare di attrarre nuovi sottoscrittori, Sky continua a riscuotere successo con il suo servizio NOW, proponendo eventi in co-esclusiva, che attirano una parte considerevole del pubblico appassionato di calcio. Ad esempio, il 9 novembre si svolgerà il tanto atteso derby della Mole tra Juventus e Torino, e il 24 novembre il “derby del Sud” tra Napoli e Roma, due eventi che Sky coprirà, rendendo la competizione diretta con DAZN ancora più palpabile.

Le scelte di programmazione dei vari broadcaster influiscono notevolmente sulla decisione dei consumatori, i quali si trovano a dover valutare le diverse opzioni disponibili sul mercato. Il messaggio di DAZN, che enfatizza la sua esclusive nel trasmettere tutte le sfide delle competizioni, deve ora confrontarsi con una proposta di valore che Sky riesce a presentare con particolare efficacia. Questa situazione non solo pone DAZN di fronte a una sfida significativa per mantenere e accrescere il numero di abbonati, ma solleva anche interrogativi sulla capacità di attrarre un bacino di utenti sempre più esigente e diversificato.

Declino degli ascolti

Nonostante l’intensa rivalità nel panorama dello sport in streaming, i recenti dati sugli ascolti di DAZN rivelano un incremento preoccupante nel calo degli spettatori. Negli undici turni di Serie A, l’azienda ha registrato una perdita di oltre 7,9 milioni di telespettatori, un segnale allarmante che evidenzia una crisi significativa per il servizio di streaming. La diminuzione dell’audience non è solamente un problema di traffico, ma riflette una scelta crescente da parte degli appassionati di calcio di rivolgersi a piattaforme alternative, aumentando le difficoltà per DAZN di attrarre e mantenere abbonati.

I dati dimostrano chiaramente che l’abbassamento degli ascolti non è dovuto a una diminuzione dell’interesse generale per il calcio, ma piuttosto a una preferenza sempre più marcata per i broadcaster tradizionali, come Sky, che in alcune occasioni ha realizzato performance doppie rispetto a DAZN. Questa situazione invita a riflettere su come certe decisioni aziendali, incluse le ripetute modifiche tariffarie, possano aver contribuito a far allontanare i tifosi. La sensazione di insoddisfazione tra i consumatori sembra derivare non solo dall’aumento dei costi, ma anche dalla percezione di un’offerta non all’altezza delle aspettative.

Il crollo degli ascolti di DAZN, unito alla raffinata strategia commerciale dei diretti concorrenti, solleva interrogativi sul futuro della piattaforma e sulla sua capacità di attrarre e fidelizzare il pubblico. Pertanto, la necessità di adottare strategie più efficaci diventa cruciale, se DAZN intende riprendersi e riconquistare un mercato che appare, sempre di più, in mano a concorrenti più affermati.

Strategie future di DAZN

In un contesto di competizione serrata e crescente difficoltà, DAZN è chiamata a ridefinire le proprie strategie per recuperare il terreno perduto. La recente serie di promozioni, inclusa l’offerta di un mese gratuito, rappresenta solo un primo passo in un’analisi più ampia delle proprie operazioni e della percezione del marchio nel mercato. Questa iniziativa, purtroppo, sembra giungere in un momento in cui gli utenti sono già stati dissuasi da esperienze negative e livelli di servizio non sempre all’altezza delle attese.

Un aspetto fondamentale su cui DAZN deve concentrarsi riguarda la qualità del proprio servizio e il rapporto qualità-prezzo. Le lamentele relative agli aumenti tariffari, che si sono susseguiti tra gennaio e agosto 2024, non possono essere sottovalutate. Le scelte commerciali avventate hanno creato una frattura tra l’azienda e la sua base di clienti, alimentando insoddisfazione e portando a una disaffezione crescente.

Nel prosieguo della stagione 2024/2025, è imprescindibile che DAZN elabori strategie più celere e meno invasive. La comunicazione efficace con gli abbonati, tramite feedback costanti e l’ascolto attivo delle esigenze degli utenti, rappresenta un elemento chiave per costruire una relazione di fiducia. Inoltre, un’accorta programmazione dei contenuti, integrando eventi esclusivi e coinvolgenti, potrebbe incentivare il ritorno degli appassionati di calcio, offrendo loro motivazioni valide per rimanere fedeli alla piattaforma.

La ripresa della fiducia nel servizio deve poggiare su fondamenta solide. Solo così sarà possibile contrastare i competitor diretti e ripristinare una buona reputazione nel settore. Se DAZN vorrà davvero risalire la china, sarà necessario affrontare con determinazione e chiarezza i punti critici della propria offerta, evitando strategie affrettate che potrebbero danneggiare ulteriormente l’immagine aziendale.

Riflessioni sulla situazione attuale di DAZN

Analizzando la recente strategia di DAZN, emerge chiaramente che la piattaforma sta cercando di recuperare il terreno perduto di fronte a un panorama competitivo sempre più complesso. Le iniziative promozionali, tra cui il mese gratuito per il Piano Standard, rappresentano un tentativo di attrarre nuovi abbonati e di riconquistare la fiducia di quelli già iscritti. Tuttavia, l’efficacia di queste manovre è messa in discussione da un calo significativo negli ascolti, che ha visto DAZN perdere oltre 7,9 milioni di telespettatori nelle prime undici giornate di Serie A. Questo trend negativo è sintomatico di una crisi di percezione che la piattaforma deve affrontare.

È importante sottolineare che il declino degli ascolti non è necessariamente attribuibile a una diminuzione dell’interesse per il calcio, ma piuttosto a una scelta consapevole degli utenti di rivolgersi a competitor come Sky, che ha dimostrato di attrarre un pubblico più ampio in occasioni chiave. Pertanto, DAZN si trova di fronte a una doppia sfida: ripristinare una visione positiva del marchio e migliorare la qualità del servizio offerto. Questo richiede non solo un’attenzione particolare agli aspetti tariffari, ma anche un impegno concreto nel garantire un contenuto coinvolgente e di valore per gli abbonati.

Il futuro della piattaforma dipenderà dalla sua capacità di adattarsi alle nuove esigenze del mercato, dando priorità alle aspettative degli utenti e implementando strategie di fidelizzazione efficaci. Davanti a un pubblico sempre più selettivo e consapevole, la responsabilità di DAZN di mantenere elevati standard di servizio è cruciale per riconquistare non solo abbonati, ma anche la credibilità pregressa nel settore dello sport in streaming.