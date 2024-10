Cyber Guru forma i dipendenti contro gli attacchi informatici e raccoglie 23 milioni

Cyber Guru: Un Innovativo Approccio alla Cybersecurity

Cyber Guru, startup fondata a Roma nel 2017, rappresenta una risposta ambiziosa alle crescenti minacce informatiche. Con particolare attenzione all’elemento umano, considerato spesso il punto più vulnerabile nella catena di sicurezza, l’azienda ha sviluppato una piattaforma innovativa di Security Awareness. L’obiettivo primario è quello di migliorare la resilienza delle organizzazioni attraverso programmi formativi che trasformano i comportamenti dei dipendenti, riducendo così il rischio associato agli attacchi informatici.

L’idea alla base della creazione di Cyber Guru è emersa dalla necessità di una grande banca italiana, che ha riconosciuto l’importanza di focalizzarsi non solo su soluzioni tecnologiche, ma anche sulla formazione del personale. Analizzando le proposte esistenti sul mercato, la banca ha identificato limitazioni significative in termini di efficacia e complessità delle soluzioni per la Cybersecurity Awareness. Questo ha spinto i fondatori a progettare un programma formativo completo, capace di rispondere in modo adeguato alle sfide contemporanee.

Con un numero crescente di clienti, attualmente oltre 700, e più di 1 milione di utenti attivi in oltre 90 paesi, Cyber Guru sta rapidamente guadagnando terreno nel settore. La piattaforma si distingue per i suoi metodi di apprendimento avanzati, supportati da un esclusivo modello di Machine Learning alimentato dall’intelligenza artificiale. I corsi automatizzati non solo assicurano contenuti sempre aggiornati, ma si adattano anche alle diverse esigenze degli utenti, massimizzando l’efficacia della formazione.

In un momento storico in cui la digitalizzazione avanza a ritmo sostenuto e la cybersecurity diventa cruciale, Cyber Guru si propone come partner strategico per le organizzazioni, contribuendo a sviluppare una cultura della sicurezza informatica. Con un focus sull’interazione e sul coinvolgimento, la startup ha ottenuto recentemente il riconoscimento come partner accreditato dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, evidenziando ulteriormente il suo impegno nella formazione della Pubblica Amministrazione in tema di sicurezza informatica.

L’approccio innovativo di Cyber Guru nella formazione per la cybersecurity non solo mira a ridurre le vulnerabilità delle aziende, ma aspira a elevare gli standard di sicurezza nel panorama europeo. Grazie a quest’iniziativa, le organizzazioni sono meglio equipaggiate per affrontare le sfide moderne, mitigando così il rischio di attacchi informatici e migliorando la loro postura di sicurezza.

Storia e crescità della startup Cyber Guru

Cyber Guru è stata fondata nel 2017 a Roma, inizialmente sviluppata per rispondere a una richiesta specifica proveniente da una grande banca italiana. La banca ha riconosciuto la necessità di affrontare il problema della cybersecurity non solo attraverso l’implementazione di tecnologie avanzate, ma anche concentrandosi sull’elemento umano ritenuto l’anello debole della catena di sicurezza. Durante un’analisi delle soluzioni di Cybersecurity Awareness disponibili sul mercato, è emersa la necessità di una formazione specialistica, capace di colmare le lacune evidenziate dalle soluzioni esistenti in termini di efficacia e complessità.

La prima fase di sviluppo del programma Cyber Guru ha portato a un’offerta formativa completa entro la fine del 2019. L’innovazione e l’efficacia del modello educativo hanno fornito una risposta adeguata alle necessità della banca e hanno aperto la strada a ulteriori opportunità. Nel 2021, Cyber Guru ha raggiunto due traguardi fondamentali: il completamento del primo round di finanziamento, con un capitale di 3,6 milioni di euro, e un raddoppio del fatturato, segno di una crescita robusta e costante.

In un contesto di crescente attenzione per la sicurezza informatica, negli ultimi anni Cyber Guru ha attratto l’interesse di investitori strategici come P101 Ventures e Adara Ventures, che hanno contribuito significativamente alla spinta verso l’espansione. Questa accelerazione ha consentito alla startup di ampliare la sua base di clienti, superando i 700, e di formare oltre 1 milione di utenti attivi in più di 90 paesi diversi. La continua crescita si basa su un modello di formazione automatizzato che unisce metodologie di apprendimento avanzate a un sistema proprietario di Machine Learning, il quale sfrutta l’intelligenza artificiale per ottimizzare i percorsi formativi e massimizzare i risultati.

Recentemente, Cyber Guru ha ottenuto il riconoscimento come partner accreditato dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, confermando il suo ruolo essenziale nella digitalizzazione della Pubblica Amministrazione italiana. Questo accreditamento sottolinea l’impegno dell’azienda non solo nella formazione, ma anche nel contribuire in modo significativo a una cultura della sicurezza informatica in ambito governativo.

In un panorama in continuo mutamento come quello della cybersecurity, Cyber Guru si distingue per la sua abilità di adattamento e innovazione, pronta ad affrontare le sfide di un contesto sempre più complesso. L’azienda si posiziona così come un attore chiave nel mercato della formazione in sicurezza informatica, puntando a cambiare i comportamenti individuali e a migliorare la resilienza delle organizzazioni contro le minacce informatiche.

Obiettivi e utilizzo dei nuovi fondi di Cyber Guru

Cyber Guru ha recentemente chiuso un round di finanziamento Serie B da 23 milioni di euro, una cifra che rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua missione di trasformazione della cybersecurity attraverso l’educazione e la formazione. Questo investimento, guidato da Riverside Acceleration Capital e Educapital, insieme al supporto continuo di Adara Ventures e P101 Ventures, è volto a sostenere una strategia di crescita ambiziosa e audace per l’azienda.

Con i nuovi fondi, Cyber Guru punta a rafforzare la sua presenza a livello internazionale, accelerando l’espansione in Europa e ampliando il mercato di riferimento. La startup intende incrementare le proprie attività di marketing e vendite, in modo da raggiungere un numero sempre maggiore di organizzazioni interessate a migliorare la propria consapevolezza sulla sicurezza informatica e la formazione del personale.

Il CEO Gianni Baroni ha dichiarato che l’obiettivo principale è quello di elevare lo standard di sicurezza delle aziende, mirando a ridurre le vulnerabilità associate al comportamento umano, spesso trascurato nelle strategie di cybersecurity. La piattaforma di Cyber Guru si propone di offrire non soltanto corsi di formazione, ma un’intera cultura della sicurezza, evidenziando l’importanza di un approccio che unisca tecnologia e consapevolezza.

In particolare, i fondi verranno utilizzati per potenziare il team di ricerca e sviluppo, con l’intento di integrare ulteriori funzionalità innovative nella piattaforma. Ciò include l’implementazione di tecnologie avanciate nella personalizzazione dell’apprendimento e nel miglioramento dell’interfaccia utente. Un focus particolare sarà posto sull’analisi comportamentale, al fine di adattare i percorsi formativi alle specifiche esigenze di ciascun utente, garantendo sessioni didattiche più efficaci e coinvolgenti.

In aggiunta, i capitali serviranno a sviluppare partnership strategiche con altre aziende e istituzioni, ampliando così l’ecosistema di collaborazioni. Cyber Guru mira a posizionarsi come leader di riferimento non solo nel mercato della formazione, ma anche come thought leader nel campo della cybersecurity e della sicurezza informatica avanzata. La capacità di Cyber Guru di adattarsi e crescere in un ambiente dinamico come quello della cybersecurity sarà cruciale non solo per il suo sviluppo, ma anche per l’evoluzione della sicurezza organizzativa a livello globale.

In sostanza, l’acquisizione di questi fondi evidenzia l’impegno di Cyber Guru a trasformare il panorama della sicurezza informatica, puntando a creare un mondo aziendale più resiliente e preparato a fronteggiare le sfide del futuro. Grazie a una pianificazione mirata e a investimenti strategici, l’azienda è pronta a fare la differenza nella formazione della prossima generazione di esperti di cybersecurity.

Testimonianze e impatto per i clienti di Cyber Guru

Le testimonianze dei clienti di Cyber Guru offrono uno spaccato chiaro e incisivo dell’impatto che la startup ha avuto nelle organizzazioni che hanno scelto di investire nella formazionealla sicurezza informatica. Le aziende, sempre più consapevoli delle minacce informatiche, hanno identificato in Cyber Guru un partner strategico essenziale per alzare la guardia e promuovere una cultura di sicurezza all’interno dei propri team.

Un cliente di lungo corso, operante nel settore della grande distribuzione organizzata, ha sottolineato come l’adozione della piattaforma di Cyber Guru abbia radicalmente modificato il comportamento dei propri dipendenti. “Prima della formazione, ricevevamo settimanalmente segnalazioni di attacchi phishing e tentativi di intrusione. Dopo l’implementazione dei corsi, non solo i report di attacchi sono diminuiti drasticamente, ma i nostri collaboratori ora riconoscono prontamente i segnali di allerta, rendendo la nostra struttura molto più resistente”, afferma il Chief Information Security Officer dell’azienda.

Un’altra testimonianza proviene da un ente governativo che ha scelto Cyber Guru per formare i propri dipendenti in materia di cybersecurity. “La formazione non è solo teorica, ma pratica e coinvolgente. I nostri dipendenti sono ora in grado di applicare immediatamente quanto appreso. Il riconoscimento di Cyber Guru come partner accreditato dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale è indicativo della validità della loro proposta formativa,” commenta il responsabile della sicurezza informatica dell’ente.

Il valore aggiunto delle sessioni dedicate alla cybersecurity è detto anche da un altro utente proveniente da un’azienda tecnologica in rapida crescita: “La personalizzazione dei corsi, unita all’approccio innovativo dell’apprendimento adattivo, ci ha permesso di colmare lacune specifiche tra i nostri team. Oggi i dipendenti si sentono più responsabilizzati e sicuri nell’identificare potenziali minacce.”

Inoltre, grazie all’analisi comportamentale integrata nel modulo formativo, le aziende possono monitorare i progressi e adattare i propri programmi interni. Questa feature ha portato a un’efficace gestione della compliance normativa, facilitando il rispetto delle direttive di sicurezza interne ed esterne. L’expertise di Cyber Guru nel riconoscere e affrontare il rischio umano ha reso la piattaforma non solo un valido strumento educativo, ma anche un alleato nella gestione del rischio.

Le esperienze dirette dei clienti di Cyber Guru evidenziano come una formazione strategica e ben strutturata possa trasformare la cultura aziendale riguardo alla sicurezza informatica, migliorando contestualmente le performance e la preparazione delle organizzazioni a fronteggiare le sfide moderne associate alle minacce cibernetiche.