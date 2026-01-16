Cyane Panine e il caso Moretti: il fidanzato rompe il silenzio e ribalta la verità sugli estintori

Difesa dei Moretti da parte di Gabrielli

Jean-Marc Gabrielli, trentenne corso e considerato da Jacques Moretti «come un figlio», prende posizione a difesa dei titolari dei locali coinvolti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. In un’intervista a Bfm, sottolinea che Jacques e Jessica Moretti sono «presenti nei loro affari», lavorano «con passione» e agiscono con «grande umanità». Rivendica inoltre la conformità alle misure di sicurezza, assicurando che «gli estintori erano presenti» e che verrà fornita prova documentale.

Gabrielli parla con voce spezzata ma ferma, respingendo le accuse di negligenza rivolte ai Moretti. Ribadisce che la gestione dei tre locali è attenta e quotidiana, evidenziando una cultura interna orientata alla responsabilità operativa.

Il suo intervento mira a contrastare la narrativa di carenze strutturali e organizzative: «Saremo in grado di dimostrarlo», insiste, riferendosi agli standard di sicurezza adottati e alla presenza dei presidi antincendio nei punti chiave del locale.

Dettagli sulla notte di Capodanno a Crans-Montana

La sera di San Silvestro, Jean-Marc Gabrielli riferisce di essere passato al Constellation soltanto per salutare Cyane Panine dopo aver terminato il turno al Vieux Chalet, altro locale della famiglia Moretti. Sostiene di non essere in servizio e di non avere ruoli operativi nel club in quel momento. La sua presenza, secondo il racconto, sarebbe stata limitata e personale, legata alla relazione con la giovane cameriera poi rimasta vittima dell’incendio.

Gabrielli, corso come Jacques Moretti, collaborava alla gestione del Vieux Chalet, una delle tre attività della famiglia. Dice di aver raggiunto il Constellation a fine turno, con il locale già in piena festa di Capodanno e un afflusso significativo di clienti. Nel suo resoconto ribadisce che i presidi antincendio erano disponibili e che la struttura seguiva protocolli interni di sicurezza.

In parallelo, emergono elementi che collocano la giovane Cyane Panine in servizio attivo al Constellation durante la serata. La dinamica interna del club, descritta come particolarmente affollata, viene indicata come contesto operativo complesso, con il personale impegnato nella gestione di flussi e priorità tipiche delle celebrazioni di fine anno.

Indagini e testimonianze contrastanti

Le ricostruzioni sull’incendio di Crans-Montana sono al centro di verifiche incrociate, con particolare attenzione al ruolo di Jean-Marc Gabrielli la notte di Capodanno. Mentre lui sostiene di essere passato al Constellation solo per vedere Cyane Panine dopo il turno al Vieux Chalet, emergono dichiarazioni che lo collocano all’ingresso del club.

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, alcune testimonianze lo descrivono impegnato nella selezione dei clienti, in apparente contrasto con la sua versione di semplice visita personale. Gli inquirenti stanno verificando orari, spostamenti e compiti effettivi, incrociando immagini, registri interni e narrazioni dei presenti.

Resta sotto esame anche la questione dei dispositivi antincendio: Gabrielli afferma che «gli estintori c’erano» e che la documentazione lo proverà, mentre i magistrati raccolgono riscontri tecnici e testimonianze per chiarire disponibilità, collocazione e utilizzo dei presidi durante l’emergenza.

