Tecnologia e finanza: la blockchain il presente e futuro?

La blockchain è una tecnologia che sta vivendo ancora una fase di ricerca e sviluppo che, potenzialmente, può portarla a cambiare in modo determinante il modo in cui interagiamo con gli istituti bancari e il mondo finanziario in generale. La blockchain ha acquisito parte della sua notorietà grazie al suo utilizzo come registro all’interno della rete della più famosa criptovaluta al mondo, il Bitcoin. Oggi, sta ottenendo sempre più successo in vari settori che includono forme di scambio di valore.

Secondo dei famosi report in ambito finanziario, e nello specifico fintech, che riguardano sia l’ambito italiano che internazionale, tra gli utilizzi maggiori della blockchain nel settore bancario ci sono il settore della sicurezza che riguarda gli accordi, che avvengono per mezzo dei cosiddetti Smart Contract, l’identità digitale, una maggiore tutela dei dati sensibili e la conversione di beni in token digitali.

L’evoluzione tecnologica della finanza: il fintech

La galoppante evoluzione tecnologica ha modificato, negli ultimi dieci anni, diversi importanti settori del mondo dell’economia internazionale. Tra questi, quello ad aver subito, sicuramente, maggiori cambiamenti è il settore della finanza che è stato protagonista di un processo di digitalizzazione che lo ha completamente rivoluzionato. Infatti, molte tradizionali attività bancarie come la raccolta di risparmio, la concessione di credito, la consulenza e l’assistenza negli investimenti finanziari, sono completamente stati stravolti.

Finanza e tecnologia si sono uniti anche nel nome dando vita al cosiddetto Fintech (da financial e technology) che identifica la tecnologia finanziaria. Questo nuovo termine è stato inserito nel settore economico per poter identificare le sempre più numerose società di servizi finanziari che hanno reso la propria impresa completamente digitale. Infatti, queste aziende sono state in grado di sfruttare i diversi benefici apportati dall’utilizzo della tecnologia. Tra questi, la possibilità di rendere ogni operazione molto più rapida, snella, efficace e, soprattutto, accessibile a chiunque, rispetto alle imprese finanziarie che utilizzano ancora un approccio tradizionale e non digitalizzato, puntando ancora sul classico rapporto uno a uno visivo che necessita che i due interlocutori, consulente e cliente, siano fisicamente presenti.

Il fintech include diversi servizi finanziari come i pagamenti digitali, inclusi gli innovativi sistemi di pagamento in criptovalute, sistemi antifrode, servizi di assicurazione, gestione del denaro e del patrimonio, consulenza per prestiti (anche aziendali) e molto altro ancora. In poche parole, qualsiasi tipologia di attività finanziaria si sta trasformando ed evolvendo in forma digitale.

L’innovazione in campo finanziario, quindi, ha portato anche al crescente utilizzo di servizi come l’home banking che permette ai clienti di un istituto finanziario di poter effettuare diverse transazioni direttamente dal sito ufficiale o dall’app dell’istituto. Questa tendenza, naturalmente, è stata agevolata dal boom, negli ultimi dieci anni, del settore degli acquisti online. E poter contare su tecnologie così avanzate come la blockchain sarà sicuramente un grande passo in avanti per tutti, compresi coloro che oggi fanno fatica a distinguere poco affidabili da quelli sicuri come starcasino.it per fare acquisti online, sia che si tratti di beni che di servizi.

L’innovazione finanziaria e l’attenzione sulle criptovalute

Nel contesto dell’innovazione tecnologica, della blockchain e del fintech si inserisce anche l’ascesa delle criptovalute che stanno acquisendo sempre più successo e attenzione. Infatti, hanno radicalmente modificato il classico modo di concepire la finanza mondiale.

La prospettiva futura, forse non troppo lontana, è quella di un sistema privo di banche e valute nazionali che verranno sostituiti dai token, dalle monete virtuali e dai wallet. Quindi, la domanda da porsi non è se questo cambiamento avverrà, ma piuttosto quando accadrà.