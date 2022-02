Come e Dove comprare Ethereum (ETH) Oggi

Ethereum è una piattaforma decentralizzata che consente l’esecuzione di contratti intelligenti (smart contracts) e funziona anche come piattaforma per altre criptovalute, token o vari servizi digitali. La piattaforma è stata fondata da otto co-fondatori, il più noto del gruppo è Vitalik Buterin.

L’obiettivo di Ethereum è quello di diventare una rete globale per le applicazioni decentralizzate (DApp) che permetta alle persone provenienti da tutto il mondo di eseguire software resistenti alle frodi.

La valuta nativa di Ethereum è Ether (ETH), la seconda per capitalizzazione dopo il Bitcoin. Per questa ragione è possibile comprare e vendere Ethereum, in modo molto semplice, su tutti i principali Exchange.

Ethereum Come funziona?

Le applicazioni decentralizzate (dApps) sono in grado di funzionare sulla rete Ethereum con i contratti intelligenti (smart contracts). I contratti intelligenti sono creati proprio come qualsiasi altro contratto avendo istruzioni molto dettagliate su come la Dapp dovrebbe funzionare. Hanno condizioni e regole che vengono applicate automaticamente tramite codice.

Un contratto intelligente è però diverso da un contratto convenzionale dato che è destinato a funzionare da solo invece di avere una terza parte che ne verifichi il corretto funzionamento. Questi contratti sono scritti nel linguaggio di programmazione di Ethereum chiamato “Solidity”.



Una volta che uno sviluppatore ha creato il contratto intelligente per la Dapp, viene messo sulla rete Ethereum dove è distribuito in tutti i nodi. Questi nodi utilizzano la Proof of Work (PoW) per verificare le transazioni e garantire che il contratto stia seguendo le regole. Ogni transazione o esecuzione del contratto intelligente richiede una commissione per essere elaborata. Sulla rete Ethereum, questo costo è noto come “gas fee”.

Ether (ETH) è la valuta digitale usata come ricompensa per chi effettua la Proof of Work. Incentiva inoltre gli sviluppatori a creare dApps il più efficienti e semplici possibile. ETH è la seconda più grande criptovaluta dietro Bitcoin, per capitalizzazione di mercato.

Come comprare e vendere Ethereum sugli Exchange

Comprare Ethereum (ETH) è davvero molto semplice, per farlo dovrete solo:

Creare un account su di una piattaforma denominata Exchange Finanziare l’account con valuta fiat Piazzare l’ordine di acquisto

Al giorno d’oggi, sul mercato ci sono numerose piattaforme per acquistare ETH, ma per evitare spiacevoli sorprese è bene utilizzare solo gli Exchange più noti e sicuri, come ad esempio: Young Platform (un Exchange tutto italiano), Binance, Kraken e Coinbase.



La maggior parte degli Exchange ha un processo di registrazione molto snello e consente depositi in euro tramite bonifico bancario o carta di credito/debito. Tutti gli Exchange hanno una loro App mobile ma possono differire per facilità d’uso, commissioni e numero di criptovalute presenti al loro interno.



Assicuratevi di scegliere un Exchange affidabile e ben consolidato con un passato impeccabile per evitare possibili frodi. Alcuni Exchange assicurano i depositi dei loro clienti contro gli attacchi hacker o hanno fondi di sicurezza per rimborsare i clienti nel caso in cui tali attacchi dovessero verificarsi.

Una volta effettuato il deposito, è poi possibile stabilire quanto denaro utilizzare per comprare ETH e convalidare l’operazione. Il processo di vendita è semplice quanto quello d’acquisto.