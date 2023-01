BITGET: GODITI $77 DI BONUS SENZA DEPOSITO E PROFITTI TRIPLI！

$77 di bonus senza deposito e profitti tripli

Per dimostrare il suo apprezzamento per la fiducia e il sostegno degli utenti, Bitget ha organizzato un evento per vincere bonus senza necessità di effettuare depositi sulla piattaforma.

Per poter beneficiare dei premi è sufficiente effettuare una sola volta la prima operazione di trading. Questo è il link per partecipare subito all’iniziativa.

Durata dell’evento: 11 gennaio 2023 – 25 gennaio 2023

Attività 1:

Effettuare il tuo primo trading per ottenere 7 USDT!

Gli utenti che hanno un profitto netto totale (futures) > 50 USDT in 7 giorni riceveranno 70 USDT.

Attività 2:

Invitare gli amici a registrarsi tramite il link/codice di referral: gli invitati potranno godere di profitti tripli.

Per esempio: Se gli invitati hanno un profitto netto di 50 USDT durante l’evento, possono ricevere 50*3=150 USDT come ricompensa!

Note:

1. Non è necessario effettuare un deposito on-chain o un deposito fiat, è possibile trasferire il proprio asset tramite trasferimenti interni alla piattaforma.

2. Questa campagna è riservata agli utenti registrati nell’area Germania/Francia/Italia. Il montepremi totale è di 10.000 USDT.

3. Gli account multipli e con lo stesso indirizzo IP, non avranno diritto ai premi.

4. Si prega di richiedere il bonus di trading dopo aver ricevuto la notifica di distribuzione, altrimenti scade dopo 7 giorni.

5. Bitget si riserva il diritto di interpretazione finale di questo evento.