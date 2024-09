Criptovalute che hanno raddoppiato nel 2019 – Quali gettoni sono aumentati del 100%

Il mercato delle criptovalute nel 2018 si è chiuso con un'intensa tendenza ribassista. Verso il 2019, molti trader speravano che le fortune cambiassero. Considerando la volatilità del mercato delle criptovalute, gli investitori hanno seguito attentamente e distribuendo monete che daranno loro i massimi utili.

Con il progredire dell'anno, il mercato delle criptovalute ha iniziato a mostrare minimi segni di ripresa. Molti esperti sperano che la tendenza temporale del 2017 sia replicata nel 2019. A marzo 2017, Bitcoin, la prima criptovaluta, aveva raggiunto il più alto volume di scambi giornalieri dal 2018. Il volume medio giornaliero degli scambi era di circa 10 miliardi di dollari rispetto a $ 6 miliardi nel novembre 2018. Anche se il valore di Bitcoin si è stabilizzato a $ 4105.18 al momento della scrittura, alcune risorse digitali sono migliorate immensamente raddoppiando il loro prezzo dal 2018. Ecco le criptovalute che hanno raddoppiato il loro valore nel 2019.

creatore

Il token MKR è tra le risorse digitali ad alta quota nel mercato. Il token è attualmente classificato al 17 ° posto tra le criptovalute. Alla fine del 2018, il token aveva un valore di $ 477,62. Al momento della scrittura, il suo valore era quasi il doppio del trading a $ 704,03 con una capitalizzazione di mercato di $ 704,034,262. Dall'inizio del 2019, MKR è stato su una traiettoria ascendente.

Maker MKR è il token proprietario per Maker supportato da Ether. Si tratta di un semplice sistema bancario basato sulla tecnologia blockchain che consente pagamenti internazionali più semplici e trasferimenti peer-to-peer. DAI è uno stablecoin sviluppato su ideali bancari di riserva frazionaria e collegato al Maker MKR.

Gli esperti di mercato hanno sostenuto che i recenti movimenti di prezzo di MKR sono un indicatore del fatto che l'attuale mercato orso sta iniziando a vacillare. È fondamentale notare che i token Maker vengono emessi in base ai movimenti dei prezzi DAI come modo per mantenere il suo ancoraggio. L'ecosistema MakerDAO ha registrato performance relativamente buone durante il prolungato mercato dei cripto orsi – dato che il 2% di tutto l'ETH in circolazione è attualmente bloccato nei prestiti MakerDAO.

Inoltre, l'aumento del valore di MKR potrebbe essere il risultato del fatto che i token MKR sono utilizzati per coprire i costi di transazione sulla piattaforma Maker e forniscono agli investitori diritti di voto all'interno del sistema di MakerDAO. Recentemente, la leadership di MakerDAO ha aumentato la commissione di stabilità della piattaforma dallo 0,5% all'1%, in modo che le fluttuazioni del prezzo di DAI siano diminuite. In teoria, questo sviluppo dovrebbe aiutare la DAI a mantenere o mantenere il suo piolo vicino all'USD.

Binance Coin

Attualmente classificato al settimo posto, BNB è tra le criptovalute che stanno andando bene dopo il mercato orso del 2018. Binance Coin è un token basato su ERC20 rilasciato dalla popolare piattaforma di scambio Binance . BNB viene utilizzato dagli utenti di Binance per pagare le commissioni applicate dalla borsa per l'utilizzo dei servizi. Queste commissioni comprendono le spese di negoziazione, le commissioni di cambio e le tariffe di quotazione. Inoltre, proprio come qualsiasi altra criptovaluta, BNB può anche essere scambiato su piattaforme di trading di criptovaluta supportate.

Tra le prime dieci criptovalute, BNB ha effettuato il recupero più significativo dal suo minimo storico di $ 4,12 registrato nel 2018 per fare trading a $ 17,32 al momento della scrittura. BNB attualmente gode di una capitalizzazione di mercato di $ 2,445,654,788. Il recupero positivo di BNB può essere attribuito al fatto che lo scambio di Binance gode di una reputazione di mercato positiva. Questa reputazione ha aiutato BNB a ottenere più legittimità come token ben supportato.

Inoltre, Binance si è avventurato in altri territori commerciali che hanno portato a una maggiore richiesta di token BNB in tempo reale. Il lancio di uno scambio decentralizzato e di un launchpad per i progetti blockchain sono alcune delle iniziative di Binance che hanno contribuito alla crescita di BNB.

Enjin Coin

Enjin Coin è una criptovaluta basata su ERC20 per beni virtuali di Enjin. Enjin è tra le principali piattaforme di gioco online con una base di utenti di 18,7 milioni di giocatori registrati. Oltre ad essere una criptovaluta, Enjin ha anche capacità contrattuali intelligenti. È anche uno dei primi progetti che testano Raiden Network , la versione di Ethereum della rete Lightning.

Enjin Coin è attualmente classificata al 57 ° posto con una capitalizzazione di mercato di $ 115.248.783. Rispetto al suo valore nel 2018, la moneta Enjin è tra le poche criptovalute che sono raddoppiate dopo il mercato orso. La moneta ha chiuso il 2018 a $ 0,040573 e, al momento della scrittura, il suo valore è stato di $ 0,150258.

Il valore della moneta è salito alle stelle in base a vari fattori sul mercato. L'ultima corsa rialzista di Enjin è arrivata dopo che la piattaforma ha annunciato una partnership con il gigantesco produttore di telefoni cellulari Samsung. La partnership è stata resa pubblica dopo che Samsung ha presentato il suo smartphone Galaxy S10. Il telefono dovrebbe avere Samsung Blockchain Keystore integrato che supporti i token etere (ETH) e ERC20. Un'immagine rivelatrice del Keystore mostra le posizioni finte in-app di ETH, ENJ e Basic Attention Token ( BAT ). Dopo l'annuncio, Enjin ha guadagnato oltre il 75%.

Ravencoin

Ravencoin è un'altra criptovaluta che ha sovraperformato altre monete nel 2019. Ravencoin ha dimostrato di essere estremamente popolare tra i commercianti e gli speculatori che vogliono guadagnare rapidamente denaro. Nel 2019, RVN ha mostrato più corse rialziste da scambiare a $ 0,059879 al momento della scrittura. RVN che è attualmente classificato alla posizione 36 è stato valutato a $ 0,013613 solo tre mesi fa.

Il valore di RVN ha la reputazione di andare su e giù senza una ragione apparente. Ciò è dovuto al fatto che Ravecoin viene chiamato da molti gruppi di segnali della pompa. Tutti gli indicatori stanno dimostrando che il momentum di RVN diventerà molto più ribassista nel prossimo futuro.

Ravencoin è un progetto blockchain dedicato esclusivamente alla creazione e al trasferimento peer-to-peer di asset. L'obiettivo principale del progetto è il trasferimento delle risorse. Mentre Ravencoin si sta muovendo rapidamente, le risorse create in cima al suo ecosistema non vedono necessariamente molto successo.

WaykiChain

WaykiChain è una piattaforma di gioco basata sulla tecnologia blockchain. La piattaforma supporta i dispositivi di Turing. WaykiChain distribuisce il meccanismo di consenso Delegato di Proof of Stake per generare nuovi blocchi ogni dieci secondi. Inoltre, il progetto utilizza undici nodi di votazione. L'obiettivo principale di WaykiChain è quello di creare un ambiente di gioco stabile e sicuro, grazie alla sua natura decentralizzata. Oltre a far crescere il settore del gioco d'azzardo, il progetto mira a stimolare lo sviluppo di altri settori come gli scambi decentrati e gli scambi di scambi forex decentralizzati. La piattaforma è aperta a nuovi investitori a causa della trasparenza, dei costi operativi inferiori, oltre alla mancanza di commissioni di terze parti e con un tasso di rendimento del 99%.

Attualmente classificato alla posizione 99, il valore di WaykiChain è rapidamente cresciuto. Al momento della scrittura, il suo valore era pari a $ 0,264831, un indicatore di raddoppio rispetto a dicembre 2018 quando era valutato a $ 0,112194.

Durante il primo anniversario del progetto all'inizio del 2019, WaykiChain ha lanciato il suo portale per sviluppatori in inglese per sviluppatori. Ci sono quattro compiti nel portale e gli sviluppatori di tutto il mondo sono liberi di rivendicare. La ricompensa totale del Programma di incentivazione per sviluppatori WaykiChain è pari a $ 50.000 per il token WICC.

Conclusione

Il mercato delle criptovalute ha stabilito una corsa semi-rialzista. Gli esperti del settore stanno aspettando la rottura dei livelli di resistenza per la maggior parte delle criptovalute per indicare la fine della corsa all'orso. Di conseguenza, la maggior parte delle criptovalute si trovano in una posizione interessante. Le criptovalute coperte stanno aprendo la strada ed è solo una questione di tempo prima che la maggior parte dei mercati migliori salga in maniera significativa. Se ti è piaciuto il nostro articolo, puoi controllare i nostri altri articoli sulle criptovalute con un buon potenziale per il futuro: