Crypto startup: oltre l’80% è ancora attiva nonostante il caos del mercato del 2022

Stato degli startup crypto nel 2022

Nel 2022, oltre 1.200 startup nel settore delle criptovalute hanno raccolto fondi durante un anno turbolento caratterizzato da collassi significativi nel mercato, con oltre l’80% di questi progetti ancora attivi. Un report recente del Lattice Fund ha rivelato che, nonostante le difficoltà, queste startup hanno continuato a lavorare e sviluppare le proprie idee.

Il report indica che queste aziende hanno complessivamente raccolto circa 5 miliardi di dollari, con un’impressionante percentuale del 76% che ha lanciato almeno un prodotto sulla rete principale. Tuttavia, non tutte le notizie sono positive; il 18,5% dei progetti non è più attivo o ha chiuso i battenti. Questo lascia una base sana di startup, nonostante i numerosi fallimenti nel panorama finanziario delle criptovalute.

Il settore è in evoluzione e i dati indicano che la resilienza dimostrata dalle startup del 2022 è notevole, specialmente considerando l’incertezza e i fallimenti che hanno segnato l’anno. La capacità di queste aziende di rimanere operative e cercare di raggiungere i propri obiettivi rappresenta un traguardo importante nel contesto economico attuale.

Performance dei progetti e lanci di prodotti

I risultati delle startup crypto del 2022 sono stati sorprendenti, con un significativo 76% di esse in grado di lanciare un prodotto sulla rete principale, nonostante la turbolenza del mercato. Lattice Fund ha sottolineato che, sebbene il panorama fosse caratterizzato da importanti fallimenti, molte startup hanno tuttavia saputo adattarsi e perseguire i loro obiettivi.

Tuttavia, la strada verso il successo non è stata priva di ostacoli. Solo il 1,5% delle startup ha raggiunto quello che viene definito “Product Market Fit” (PMF), un indicatore cruciale per il successo a lungo termine. In aggiunta, solo una frazione pari al 12% dei progetti è riuscita a garantire ulteriori round di finanziamento, il che evidenzia come il percorso verso la stabilità e la crescita possa essere difficile in un clima di mercato instabile.

Tra le storie di successo, il protocollo di re-staking Ethereum Eigenlayer si distingue, con la compagnia che è riuscita a implementare una strategia di marketing efficace e a lanciare un prodotto multimiliardario entro il 2023.

Tuttavia, i settori del gaming e del metaverso hanno mostrato tassi di fallimento più elevati, suggerendo che le aspettative di investimento superavano di gran lunga i risultati concreti.

L’analista Regan Bozman ha avvertito che “seguire le narrazioni potrebbe portare a conseguenze disastrose” e ha evidenziato come gli investimenti nel gaming abbiano subito delle battute d’arresto significative.

In definitiva, l’anno 2022 ha messo in luce la capacità di resistenza delle startup crypto, ma ha anche rivelato l’importanza di un approccio strategico nelle scelte di investimento e sviluppo dei prodotti.

Settori di investimento di maggior successo

Resilienza di Ethereum e Bitcoin

Analizzando il panorama di mercato, i dati evidenziano come Ethereum sia rimasto l’ecosistema layer-1 preferito per nuovi progetti, registrando un investimento complessivo di circa 1,4 miliardi di dollari in 314 startup. Tuttavia, il 18% di queste ha incontrato difficoltà a lungo termine, segnalando che, pur essendo un contesto fertile per le innovazioni, non tutti i progetti hanno saputo prosperare.

Contrariamente a questa situazione, i progetti basati su Bitcoin hanno mostrato una resilienza notevole, con tutte le 18 startup finanziate ancora attive. Questa resistenza suggerisce che l’approccio più conservativo di Bitcoin, incentrato sul valore e sulla sicurezza, ha conferito un vantaggio a lungo termine rispetto a molte iniziative più speculative.

Per quanto riguarda Solana, la realtà è più complessa. Con un’affluenza di 350 milioni di dollari in 87 startup, la piattaforma ha dovuto affrontare numerosi fattori esterni negativi, inclusa la caduta di FTX, che hanno portato a una percentuale di fallimento del 26%. Ciò evidenzia le sfide intrinseche che affrontano gli ecosistemi basati su altcoin, dove volatilità e incertezze di mercato possono influenzare drammaticamente la sostenibilità dei progetti.

Inoltre, i dati mostrano che le startup su Solana ed Ethereum avevano tassi simili nel secure follow-on funding, ma la disparità nelle prestazioni finali è un indicativo della variabilità del mercato delle criptovalute e delle diverse strategie di investimento adottate. Questo scenario pone interrogativi sul futuro delle piattaforme emergenti e sulla loro capacità di attrarre capitali in un ambiente sempre più competitivo.

Sfide future per le startup del 2022

Sebbene la coorte di startup crypto del 2022 abbia mostrato una capacità notevole di rimanere attiva nonostante le avversità, i dati suggeriscono che si trovano ad affrontare sfide significative nel breve termine. Secondo gli analisti di Lattice, queste startup sono in una posizione tecnicamente più difficile rispetto a quelle che hanno raccolto fondi nel 2021. Un mercato stagnante e la mancanza di partecipazione al dettaglio possono ostacolare il loro tentativo di trovare un adattamento efficace ai bisogni del mercato.

Un altro fattore di complessità è l’aumento del numero di nuove startup seed, che si traduce in una concorrenza più intensa mentre cercano di lanciare i loro token e consolidare l’interesse degli investitori. Questa situazione viene ulteriormente complicata dalla restrizione nel mercato dei lanci token, il che significa che molte di queste nuove iniziative potrebbero non riuscire a fornire ritorni ai loro sostenitori. Gli investitori, nel frattempo, sembrano spostare l’attenzione verso settori emergenti come il DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) e l’intelligenza artificiale, creando una pressione addizionale sulle startup tradizionali.

Le osservazioni di Lattice rimarcano l’importanza di una visione strategica nella selezione degli investimenti. “Le performance migliori non derivano dalla semplice ricerca di tendenze attuali, ma dalla comprensione di ciò che avrà successo nei prossimi anni,” si legge nel report, suggerendo che le startup devono rifocalizzare le loro strategie per rimanere competitive e rilevanti nel panorama in continua evoluzione delle criptovalute.

Le startup del settore crypto che hanno iniziato il loro percorso nel 2022 si trovano di fronte a notevoli difficoltà nel prossimo futuro. Nonostante la loro resilienza, i dati raccolti dagli analisti di Lattice Fund indicano che la situazione attuale è più impegnativa rispetto a quella delle aziende che hanno ottenuto finanziamenti nel 2021. La mancanza di una partecipazione attiva da parte degli investitori al dettaglio e un mercato stagnante complicano il processo di adattamento per queste startup, nel tentativo di cogliere le esigenze del mercato e rispondere efficacemente.

Inoltre, l’emergere di un numero crescente di startup seed ha intensificato la competizione, rendendo più difficile per le aziende consolidate atrarre l’attenzione e il capitale necessari. Di fronte a un “mercato di lancio token” più rigoroso, molte startup potrebbero trovarsi nella situazione di non riuscire a garantire ritorni soddisfacenti per i loro investitori. Il cambiamento dell’attenzione degli investitori verso settori come il DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) e l’intelligenza artificiale pone ulteriori pressioni sulle startup tradizionali, che devono confrontarsi con la crescente concorrenza di nuovi progetti più innovativi.

Il report di Lattice mette in evidenza un punto cruciale: per avere successo in questo ambiente competitivo, è essenziale adottare una strategia a lungo termine, piuttosto che inseguire tendenze effimere. “Le migliori opportunità di guadagno non derivano dal seguire ciò che è popolare oggi, ma dalla capacità di anticipare ciò che attirerà interesse nei prossimi anni,” sostiene il report, sottolineando la necessità per le startup di rivedere i loro progetti e strategie per rimanere pertinenti e competitive nel panorama delle criptovalute.