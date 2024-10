Crypto: il selloff si attenua, le liquidazioni calano del 40%

Stabilizzazione del mercato delle criptovalute

Il mercato delle criptovalute sta attraversando una fase di stabilizzazione dopo un notevole crollo avvenuto martedì 22 ottobre. Le liquidazioni, che erano balzate alle stelle, mostrano ora segni di attenuazione, suggerendo una tregua rispetto alla volatilità dei giorni precedenti. I dati forniti da CoinGecko rivelano che la capitalizzazione globale del mercato crypto ha subito una netta perdita di 57 miliardi di dollari, portandosi a 2,44 trilioni di dollari, dopo aver toccato un massimo di tre mesi di 2,498 trilioni solo un giorno prima.

-62% Amazon.it 19,99€ 52,75€ PRIME PRIME Kensington Tastiera Advance Fit Standard con Profilo Sottile da 19 mm, Layout Italiano QWERTY, Cavo USB da 1.9 m, Nero, K72357IT Compra ora Amazon.it 27,63€ PRIME PRIME Logitech MK270 Combo Tastiera e Mouse Wireless per Windows, Layout US Internazionale QWERTY, Nero Compra ora Amazon price updated: 23 Ottobre 2024 11:20

Negli ultimi 24 ore, il market cap globale ha registrato una diminuzione del 2,5%, con ulteriori 7 miliardi di dollari in meno. Questo andamento suggerisce un consolidamento dopo le fluttuazioni significative dei prezzi. Con la freddezza del selloff di martedì, il totale delle liquidazioni è crollato del 40% nelle ultime 24 ore, raggiungendo i 121 milioni di dollari, secondo i dati di Coinglass. La maggior parte delle liquidazioni, pari al 75% e del valore di 91 milioni di dollari, è attribuibile a posizioni long, segnalando una predominanza di storture nella direzione del mercato.

In questa fase di mercato calmo, è importante notare che Bitcoin (BTC) è in testa agli ordini di liquidazione, con un totale di 18,5 milioni di dollari – 11 milioni di posizioni long e 7,5 milioni di short. Il prezzo di BTC è scivolato sotto la soglia dei 67.000 dollari, oscillando attualmente attorno ai 66.800 dollari, un livello che segna il minimo degli ultimi sette giorni. La pressione sul mercato di Bitcoin si riflette anche nei dati sui contratti futures e nelle performance delle borse. Tuttavia, per gli investitori, questa fase potrebbe rappresentare un’opportunità di ricalibrazione e analisi dei propri portafogli in vista di movimenti futuri.

Nel frattempo, Ethereum (ETH) presenta un rapporto long-short piuttosto elevato, con 11,2 milioni sui 14,5 milioni di dollari nelle liquidazioni totali che derivano da posizioni long. Nonostante il clima ribassista prevalente, ETH rimane sopra la significativa soglia psicologica dei 2.600 dollari. Questo scenario suggerisce una possibile resilienza di ETH rispetto alle pressioni di vendita, un segnale che potrebbe interessare gli investitori in attesa di un rimbalzo del mercato.

-62% Amazon.it 19,99€ 52,75€ PRIME PRIME Kensington Tastiera Advance Fit Standard con Profilo Sottile da 19 mm, Layout Italiano QWERTY, Cavo USB da 1.9 m, Nero, K72357IT Compra ora Amazon.it 27,63€ PRIME PRIME Logitech MK270 Combo Tastiera e Mouse Wireless per Windows, Layout US Internazionale QWERTY, Nero Compra ora Amazon price updated: 23 Ottobre 2024 11:20

Dati sulle liquidazioni: attenzione ai numeri

Nell’analisi delle liquidazioni nel mercato delle criptovalute, i dati emersi sono particolarmente significativi. Le informazioni raccolte da Coinglass indicano che il numero complessivo di liquidazioni è sceso drasticamente, evidenziando un calo del 40% nell’ultimo giorno. Questo cambiamento porta il totale delle liquidazioni a 121 milioni di dollari, un segnale che potrebbe suggerire una diminuzione della pressione di vendita e un possibile assestamento del mercato dopo l’intensa volatilità che ha caratterizzato le ultime settimane.

Accompagnato da questo calo generale, il 75% dei 121 milioni di dollari in liquidazioni è attribuibile a posizioni long, indicando che la maggior parte degli investitori ha avuto difficoltà in un contesto di mercato in ribasso. Questo è un dato importantissimo, poiché riflette non solo la pessima performance delle posizioni long, ma anche una crescente cautela tra i trader. Una tale predominanza di liquidazioni long segnala che molti operatori si sono trovati nel bel mezzo di una tendenza ribassista, incapaci di anticipare i ribassi dei prezzi.

I numeri specifici delle liquidazioni offrono un quadro chiaro. Bitcoin (BTC), come menzionato, ha visto liquidazioni per un valore totale di 18,5 milioni di dollari, con le posizioni long che hanno subìto un colpo significativo. D’altra parte, Ethereum (ETH) ha registrato liquidazioni di 14,5 milioni di dollari, e anche qui la maggioranza è stata rappresentata da posizioni long, confermando il trend negativo. Questa dinamica evidenzia l’importanza di gestire il rischio e monitorare gli indicatori di mercato, che possono fornire informazioni preziose per gli investitori.

Inoltre, la liquidazione più sostanziosa si è verificata nel trading del Solana (SOL), dove un ordine singolo ha raggiunto quasi 690.000 dollari nel trading con USDT su Binance. Questo caso specifico mette in luce non solo l’esposizione degli investitori alle posizioni riskier, ma anche la volatilità intrinseca in determinati asset digitali. Tali eventi sottolineano l’importanza di strategie di gestione del rischio efficaci per mitigare potenziali perdite in un ambiente dal profilo altalenante come quello delle criptovalute.

Analisi delle liquidazioni di Bitcoin ed Ethereum

Nel contesto attuale di liquidazioni nel mercato delle criptovalute, Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) rappresentano i casi più emblematici. Con 18,5 milioni di dollari in liquidazioni complessive, Bitcoin ha subito una notevole pressione, caratterizzata da un mix di posizioni long e short. Le posizioni long, pari a 11 milioni di dollari, sono state le più colpite, evidenziando come molti investitori abbiano anticipato un andamento del mercato che, in realtà, si è rivelato ribassista. Attualmente, il prezzo di Bitcoin, sceso sotto i 67.000 dollari, si attesta a circa 66.800 dollari, un valore che rappresenta il minimo settimanale e mette in evidenza la vulnerabilità di questa criptovaluta rispetto agli alti e bassi del sentiment di mercato.

-49% Amazon.it 32,99€ 64,90€ PRIME PRIME Casio Orologio Digitale Uomo Compra ora -30% Amazon.it 55,73€ 79,90€ Casio Orologio Quarzo Unisex, misura cassa 40.70mm con quadrante Digital Dial Digitale e cinturino Oro in Cinturino in metallo A100WEG-9AEF Compra ora Amazon price updated: 23 Ottobre 2024 00:39

Ethereum, d’altra parte, ha mostrato un panorama altrettanto sfidante ma più interessante. Su un totale di liquidazioni di 14,5 milioni di dollari, un sorprendente 11,2 milioni di dollari deriva da posizioni long, suggerendo che gli investitori sono stati molto ottimisti. Tuttavia, nonostante la pressione ribassista, ETH mantiene un valore al di sopra della soglia psicologica di 2.600 dollari. Questo punto critico potrebbe fungere da supporto, consentendo agli investitori di sperare in una ripresa, mentre si osserva la resilienza della piattaforma in un contesto di vendite diffuse.

È interessante notare come la liquidazione più significativa si sia verificata nella coppia Solana (SOL)/USDT, con un singolo ordine che ha raggiunto quasi 690.000 dollari su Binance. Ciò dimostra che, mentre Bitcoin e Ethereum dominano il mercato, altre criptovalute come Solana continuano a esercitare un’influenza notevole. La volatilità e le fluttuazioni rapide di questi asset possono rappresentare opportunità interessanti per i trader, ma mettono anche in evidenza i rischi associati, richiedendo una gestione oculata delle posizioni e un monitoraggio costante delle condizioni di mercato.

Questa analisi si rivela cruciale per gli investitori: serve come promemoria dell’importanza di considerare i propri rischi e di adattare le strategie di trading alle mutevoli condizioni di mercato. Con un forte predominio di liquidazioni long nei principali asset, i trader potrebbero dover rivedere le loro posizioni e prepararsi a un potenziale rimbalzo o a una continuazione del trend ribassista, a seconda di come si evolverà il sentiment complessivo nel mercato delle criptovalute.

-73% Amazon.it 23,98€ 89,99€ PRIME PRIME Cuffie Bluetooth, 2024 Auricolari Bluetooth 5.3 Driver Dinamico HiFi Stereo, 4 ENC Mic Cancellazione Rumore Cuffiette in Ear, 48Ore Cuffie Wireless, IP7... Compra ora -73% Amazon.it 23,99€ 89,99€ PRIME PRIME Csasan Auricolari Bluetooth Sport, Cuffie Bluetooth 5.3 con HD Mic ENC Cancellazione Rumore Cuffiette, 48 Ore Cuffie Wireless In Ear Bassi Profondi, Cuffie... Compra ora Amazon price updated: 23 Ottobre 2024 11:49

Movimenti significativi degli ETF su criptovalute

I recenti sviluppi nel mercato degli ETF sulle criptovalute hanno evidenziato un cambiamento notevole, particolarmente in relazione all’andamento delle liquidazioni. Secondo un report di crypto.news, gli ETF di Bitcoin scambiati negli Stati Uniti hanno registrato il loro primo giorno di deflussi in concomitanza con un sentiment di mercato chiaramente ribassista. Le vendite nette hanno raggiunto un totale di 79,1 milioni di dollari, con una particolare evidenza per l’ETF di Ark e la linea di prodotti ARKB di 21Shares, che hanno subito un esodo significativo di 134,7 milioni di dollari.

Al contrario, gli ETF di Ethereum hanno mostrato una tendenza diversa, accogliendo afflussi netti di 11,9 milioni di dollari nonostante l’incerto scenario di mercato. Questo contrasto nei flussi di capitale suggerisce che, sebbene ci sia una certa avversione al rischio tra gli investitori in Bitcoin, Ethereum potrebbe ancora mantenere un’attrazione sufficientemente forte. Gli investitori sembrano cercare opportunità di diversificazione nei loro portafogli e, in questo contesto, Ethereum si distingue per avere un appeal resiliente.

La situazione attuale è particolarmente interessante, visto che il volume degli ETF continua a crescere e rappresenta una crescente fetta di investimenti nel settore delle criptovalute. La diversificazione all’interno del mercato crypto, tramite strumenti come gli ETF, offre agli investitori una via per esporsi a criptovalute senza dover gestire direttamente gli asset sottostanti, comportando nel contempo un vantaggio in termini di gestione del rischio.

Un altro aspetto da considerare è il contesto normativo che circonda gli ETF di criptovalute, che può influenzare in modo significativo le decisioni degli investitori. Le fluttuazioni dei flussi in uscita, specialmente per Bitcoin, riflettono una maggiore cautela tra gli investitori, che potrebbero temere una continuazione della volatilità. D’altra parte, la risposta positiva degli ETF di Ethereum potrebbe indicare una differente percezione del rischio e delle opportunità all’interno del mercato, suggerendo che Ethereum venga visto come una risorsa con potenzialità di crescita maggiore, nonostante il sentiment di mercato possa al momento sembrare incerto.

-49% Amazon.it 32,99€ 64,90€ PRIME PRIME Casio Orologio Digitale Uomo Compra ora -30% Amazon.it 55,73€ 79,90€ Casio Orologio Quarzo Unisex, misura cassa 40.70mm con quadrante Digital Dial Digitale e cinturino Oro in Cinturino in metallo A100WEG-9AEF Compra ora Amazon price updated: 23 Ottobre 2024 00:39

In questa fase di transizione, gli ETF rappresentano un indicatore cruciale della psiche degli investitori nel mercato delle criptovalute. I movimenti nei flussi di capitale possono rivelare segnali sia di pessimismo che di ottimismo, offrendo una visione semplice e chiara delle tendenze in atto. La continua evoluzione degli ETF sulle criptovalute non solo facilita l’accesso al mercato per gli investitori tradizionali, ma potrebbe anche influenzare i movimenti futuri di prezzo delle criptovalute stesse.

Prospettive future per il mercato criptovalutario

Le prospettive future per il mercato delle criptovalute sono attualmente oggetto di attenta osservazione da parte degli analisti e degli investitori, soprattutto alla luce delle recenti fluttuazioni e liquidazioni. Con il segnale di stabilizzazione osservato dopo il crollo di martedì, molti esperti iniziano a esplorare come potrebbe manifestarsi il prossimo ciclo di mercato. Un fattore chiave da considerare sarà la reazione degli investitori alle attuali condizioni di mercato e come queste influenzeranno la liquidità e il sentiment degli asset digitali.

La ripresa del mercato, sebbene rallentata, potrebbe essere alimentata da un interesse rinnovato per le criptovalute, specialmente con l’approssimarsi di eventi significativi come aggiornamenti di rete, lanci di nuovi prodotti o persino sviluppi normativi favorevoli. Inoltre, l’adozione di criptovalute a livello istituzionale continua a crescere, suggerendo che le basi del mercato restano solide, nonostante le recenti turbolenze.

Un altro aspetto rilevante è la continua evoluzione degli ETF sulle criptovalute, che potrebbero fornire un accesso più ampio a investitori tradizionali. La diversificazione attraverso gli ETF consente agli investitori di esporsi al mercato delle criptovalute in modo meno rischioso, il che potrebbe ulteriormente stimolare l’interesse in un momento in cui molti temono la volatilità. La risposta contrastante tra gli ETF di Bitcoin ed Ethereum, con i primi mostrando deflussi e i secondi registrando afflussi, indica che il sentiment potrebbe differire tra vari segmenti del mercato.

Analizzando i dati storici, gli analisti stanno cercando segnali di inversione di tendenza che possano suggerire che il mercato stia attraversando un ciclo di accumulazione. Le criptovalute sono notoriamente cicliche e, alla luce delle recenti correzioni, potrebbe esserci una fase di accumulo che prelude a un next bull run. In particolare, l’attività delle posizioni di liquidazione potrebbe fornire ulteriori indizi, insieme alle indicazioni da indicatori come il Fear and Greed Index.

Mentre gli investitori monitorano le fluttuazioni del mercato, è essenziale essere preparati a eventualità sia positive che negative. La gestione attiva del rischio e l’uso di strategie di trading informate potrebbero fare la differenza in un ambiente così volatile. In definitiva, anche se la situazione attuale presenta sfide, ci sono anche opportunità da cogliere, a patto che gli investitori mantengano una visione lungimirante e reattiva rispetto ai segnali di mercato.