Crollo del potere social di Chiara e Fedez: analisi dei numeri attuali

I numeri del crollo sociale

Ad un anno dall’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, è possibile tracciare un quadro preciso delle ripercussioni a lungo termine sui profili social di Chiara Ferragni e Fedez. Gli effetti della controversa vicenda legata al “pandoro gate” sono tangibili e hanno generato un significativo scollamento tra i due influencer e il loro pubblico. Secondo i dati raccolti da Domenico Giordano di Arcadia, società di comunicazione specializzata nella sorveglianza delle dinamiche online, le perdite di follower e interazioni non sono semplici statistiche, ma segnali di un clima di sfiducia che ha colpito profondamente le immagini pubbliche di queste due figure.

Negli ultimi dodici mesi, i numeri mostrano un decadimento drammatico delle performance online: la piattaforma di Instagram, ad esempio, ha riportato una significativa emorragia di follower. Se da un lato Chiara Ferragni ha visto perdere oltre un milione di seguaci, Fedez non ha potuto eludere un crollo di circa 850 mila seguaci. Anche su TikTok, una piattaforma cruciale per il loro coinvolgimento nel mercato giovanile, Ferragni ha registrato una caduta di 100 mila follower, mentre Fedez ha stagnato a zero acquisizioni nuove. Tale situazione sottolinea un forte deficit di attrattiva che si traduce in una crisi di ascolto e di engagement per entrambi.

Il calo drastico dei follower

I dati parlano chiaro: la vicenda legata al pandoro Balocco ha avuto ripercussioni immediate sul numero di follower di Chiara Ferragni e Fedez. Secondo le analisi effettuate da Domenico Giordano e la sua azienda Arcadia, non si tratta soltanto di una flessione numerica, ma di una vera e propria scossa all’immagine e all’affidabilità di entrambi gli influencer. In particolare, il profilo di Chiara Ferragni ha subito una perdita impressionante di oltre un milione di follower su Instagram. Questo dato è emblematico di un’era di disaffezione e sfiducia da parte del pubblico, che in passato era ben disposto nei confronti della coppia.

La situazione per Fedez non è stata migliore: con un decremento di circa 850 mila follower, il suo account ha messo in luce una crisi di attrattività che si è riflessa anche nella sua capacità di coinvolgere il pubblico. L’analisi delle piattaforme non si limita a Instagram; anche su TikTok si registrano perdite significative, con Chiara Ferragni che ha visto un calo di 100 mila follower in un anno e Fedez che ha chiuso il periodo senza nuovi acquisizioni. Questo scenario si presenta come un campanello d’allarme per i marchi che potenzialmente collaborano con loro, evidenziando quanto sia delicato il rapporto tra influencer e pubblico nei momenti di crisi reputazionale.

La crisi delle interazioni e dell’engagement

Le conseguenze della vicenda “pandoro gate” si manifestano non solo nei numeri del defollowing, ma anche in un drammatico calo delle interazioni e dell’engagement sui profili di Chiara Ferragni e Fedez. Analizzando i dati raccolti da Domenico Giordano di Arcadia, è emerso un quadro preoccupante: nei dodici mesi successivi allo scandalo, Chiara Ferragni ha registrato una riduzione di ben 50 milioni di interazioni su Instagram, pari a una diminuzione del 69%, mentre Fedez ha subito una perdita di 21 milioni di interazioni (-56%) sullo stesso social.

Questi cali significativi non si limitano a rappresentare numeri astratti, ma indicano una perdita di consenso e coinvolgimento tra i potenziali follower. Anche su TikTok, che serve come piattaforma fondamentale per il target più giovane, Chiara Ferragni ha visto un decremento di 12 milioni di interazioni, corrispondente a una diminuzione del 72% rispetto ai periodi precedenti allo scandalo. Tale tendenza suggerisce pertanto un’erosione della connessione emotiva che entrambi gli influencer avevano saputo instaurare con il loro pubblico.

Particolarmente allarmante è anche il calo dell’engagement, ritenuto un indicatore cruciale per valutare l’affidabilità e la capacità di attrazione degli influencer. Da un iniziale 3,2% su Instagram, Chiara Ferragni è scesa all’1%, mentre il suo tasso di engagement su TikTok è passato dal 2,7% allo 0,73%, registrando una caduta del 73%. Similmente, Fedez ha visto il suo engagement diminuire allo 0,79% su Instagram e allo 0,47% su TikTok. Questo scenario di crisi evidenzia come, in un contesto di sfiducia, le immagini di brand personale vengano seriamente compromesse, con ripercussioni dirette sulle potenziali partnership commerciali e sul valore percepito da sponsor e aziende.

Temi polarizzanti nel dibattito pubblico

Il monitoraggio delle conversazioni sui social media ha rivelato l’emergere di temi polarizzanti che hanno suscitato un acceso dibattito pubblico attorno alla coppia di influencer. Fra le parole chiave più ricorrenti ci sono riferimenti a Sanremo, al “silenzio mediatico” e a termini più critici come “truffa aggravata” e “pratica commerciale”. Tali espressioni, utilizzate con crescente frequenza, hanno contribuito a costruire una narrativa negativa attorno a Chiara Ferragni e Fedez, alimentando un clima di disillusione nei confronti della loro figura pubblica.

Le piattaforme social, storicamente un terreno fertile per la celebrazione dei successi degli influencer, si sono facilmente trasformate in palcoscenici di critiche e accuse. La reazione del pubblico è stata immediata e spesso polarizzata: da un lato, sostenitori che si schierano in difesa della coppia, dall’altro, una folla di detrattori disposti a mettere in discussione l’integrità dei due personaggi. Questo clima di opposizione ha generato un’intensa ricaduta sulla percezione collettiva, con l’opinione pubblica divisa tra chi vede Ferragni e Fedez come vittime di un malinteso e chi, al contrario, denuncia la loro condotta come opportunista e calcolata.

La polarizzazione delle opinioni non si è limitata solo ai follower o agli utenti occasionali, ma ha iniziato a coinvolgere anche esperti di comunicazione e marketing, invitando a riflessioni più ampie sull’effetto delle crisi reputazionali nel contesto digitale contemporaneo. Di fronte a questo scenario, l’immagine di Chiara Ferragni e Fedez ha subito un mutamento radicale, portando a una riconsiderazione del modo in cui gli influencer si relazionano con il loro pubblico e gestiscono la propria brand identity in situazioni di crisi.

Impatti a lungo termine sul brand personale

Le conseguenze del “pandoro gate” si riflettono non solo nei dati immediati di follower e interazioni, ma anche negli effetti a lungo termine sul brand personale di Chiara Ferragni e Fedez. L’erosione della loro immagine non è semplicemente un fenomeno temporaneo, ma una crisi che può compromettere la loro posizione nel mondo degli influencer e il rapporto di fiducia con i brand e i consumatori. Ricerche condotte da Domenico Giordano di Arcadia evidenziano come la decrease dei follower e delle interazioni corrisponda a un delicato spostamento nella percezione del mercato.

In un ambiente competitivo come quello dei social media, il valore dell’engagement e della reputazione è cruciale. Il declino di Ferragni e Fedez ha messo in discussione non solo la loro capacità di attrarre nuovi sponsor, ma anche di mantenere quelli esistenti. L’affidabilità, da sempre considerata un asset fondamentale per un influencer, ha vacillato, e l’immagine di una coppia che in passato era rappresentata come simbolo di successo e trendsetter è ora associata a scandali e manipolazioni.

L’evidente calo di engagement ha creato una distorsione nei progetti commerciali a lungo termine, in cui i brand si ritrovano ora a riconsiderare la loro strategia di marketing e a riflettere su come le figure pubbliche possano influenzare le decisioni d’acquisto. Chiara Ferragni e Fedez dovranno affrontare la sfida di ricostruire non solo la loro reputazione, ma anche la fiducia con i loro follower, una missione che non sarà di certo semplice e richiederà tempo, trasparenza e un cambio radicale nel modo di comunicare e interagire con il pubblico.