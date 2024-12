Cristiano Malgioglio rivela segreti sui Big e Angelina Mango al Festival di Sanremo

Malgioglio sulle scelte artistiche di Carlo Conti

Con l’inizio del countdown per la 75esima edizione del Festival di Sanremo, il paroliere Cristiano Malgioglio ha espresso il suo entusiasmo per le scelte artistiche del nuovo conduttore e direttore artistico, Carlo Conti. Durante la sua partecipazione al programma Da noi… a ruota libera, Malgioglio ha elogiato la selezione dei 30 artisti in gara, sottolineando quanto queste scelte riflettano non solo la varietà, ma anche la qualità della musica italiana contemporanea. Ogni artista porterà sul palco dell’Ariston una canzone inedita, contribuendo a un’edizione che si preannuncia memorabile.

Particolare attenzione ha riservato a Angelina Mango, una giovane e talentuosa cantautrice, ex allieva del programma Amici. Malgioglio ha affermato che aveva già notato le sue capacità durante il suo percorso televisivo, indicando che la sua voce e la sua presenza scenica la differenziano dagli altri concorrenti. “Angelina ha una timbrica vocale e una sensualità uniche,” ha dichiarato Malgioglio, confermando il suo grande potenziale per competere anche a livello internazionale, come dimostrano i suoi auspici di una partecipazione all’Eurovision. Le parole del paroliere si chiudono con un in bocca al lupo a tutti i concorrenti, nella speranza che possano raggiungere il traguardo del successo.

Intervento di Cristiano Malgioglio al Festival

Giulia De Lellis tra le novità di Sanremo 2025

La nuova edizione del Festival di Sanremo si preannuncia ricca di sorprese, e tra queste spicca l’ipotesi di una partecipazione della nota influencer Giulia De Lellis. Con un seguito di oltre cinque milioni di follower, l’influencer romana potrebbe entrare nel cast come co-conduttrice, ma esclusivamente per la serata dedicata alle cover. Questa scelta sarebbe dovuta alla necessità di mantenere equità nella competizione, evitando qualsiasi favoritismo nei confronti del suo fidanzato, Tony Effe, atteso concorrente con il pezzo “Damme ‘na mano”.

Rumors insistenti indicano che, oltre a questa possibile co-conduzione, Giulia De Lellis potrebbe assumere un ruolo nel programma di seconda serata condotto da Alessandro Cattelan, che ha confermato la presenza di Selvaggia Lucarelli nel cast. Nonostante manchino conferme ufficiali sulla partecipazione di De Lellis al Dopofestival, le anticipazioni suggeriscono che potrebbe commentare i look e il trucco dei 30 artisti sul palco dell’Ariston.

Il coinvolgimento di Giulia nel contesto del Festival di Sanremo potrebbe aggiungere una dimensione di freschezza e modernità, attirando un pubblico giovane e amplificando la visibilità dell’evento. Gli addetti ai lavori seguono con attenzione queste evoluzioni, convinti che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne possa portare un’interpretazione vivace e originale all’esperienza del Festival. La sua presenza sarebbe dunque un ulteriore elemento di novità, contribuendo a riflettere la complessità e la diversità del panorama musicale attuale.