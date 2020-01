I minatori di bitcoin del mondo hanno generato entrate stimate per $ 5 miliardi nel 2019.

Di quella cifra, $ 4,89 miliardi erano sotto forma di ricompense di blocco – cioè il 12,5 BTC generato ogni volta che viene creato un nuovo blocco di transazione. Il resto – circa $ 146 milioni – è stato effettuato tramite commissioni di transazione.

Quel numero di ricompensa cambierà entro la fine dell’anno durante il cosiddetto dimezzamento, quando la sovvenzione per blocco scenderà da 12,5 BTC a 6,25 BTC.

La cifra di $ 5 miliardi rappresenta un calo rispetto al livello delle entrate del 2018, quando i minatori hanno stimato $ 5,26 miliardi. In confronto, le entrate stimate per il 2017 sono ammontate a $ 3,19 miliardi, come mostrato nel grafico seguente.

Come osservato nel rapporto Outlook sulla ricerca del 2020 di Block , la cifra delle entrate è stimata sulla base del fatto che i minatori vendono immediatamente i loro bitcoin, il che non è esattamente accurato in quanto alcune società conservano una parte del loro BTC estratto per vendere in un secondo momento.