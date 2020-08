Cos’è il bitcoin mining e quali sono i suoi vantaggi?

Il mining di bitcoin verificherà, memorizzerà e proteggerà le transazioni effettuate utilizzando bitcoin. È meglio spiegato usando una carta di credito. Quando si effettua il pagamento tramite carta di credito, la società verifica la transazione e quindi la registra. Quando effettui un pagamento utilizzando il bitcoin, non ci sarebbe alcuna autorità governativa per verificare le transazioni.

Quindi, questa verifica sarebbe fatta dai minatori di bitcoin. I bitcoin non sono come la valuta tradizionale. Qualsiasi banca non lo stampa. La banca può stampare il denaro quanto vuole poiché non è stato fissato alcun limite. Il massimo dei bitcoin disponibili sul mercato è di 21 milioni. Ci sarebbero solo 21 milioni e non verranno creati più bitcoin.

Oggi, molte persone usano bitcoin per trasferire denaro, completare transazioni e anche acquistare beni. Non ci sono terze parti coinvolte nei bitcoin, a differenza delle transazioni tradizionali. Viene eseguito peer-to-peer. Quindi non c’è alcuna possibilità per gli hacker di attaccare e rubare le monete.

Le transazioni eseguite verrebbero confermate utilizzando il software di mining bitcoin. Puoi avviare il processo di mining disponendo di GPU ad alta potenza, elettricità e connettività Internet.

Il mining del All in1 Bitcoins passerà attraverso questi tre aspetti:

Il mio per emettere i nuovi bitcoin.

Le banche centrali emetteranno dollari ed euro, che sono le valute tradizionali. Le banche hanno l’autorità di emettere denaro per migliorare l’economia. Tuttavia, i bitcoin sono un po’ diversi. I minatori otterrebbero la ricompensa dei bitcoin ogni 10 minuti. I minatori non hanno alcuna possibilità di creare bitcoin mascherando il sistema. La potenza di calcolo è necessaria per generare nuovi bitcoin.

Conferma transazioni

La transazione è protetta solo quando si trova nel blocco. Puoi effettuare pagamenti da piccoli a grandi usando bitcoin. I grandi pagamenti sono inoltre confermati rapidamente dai minatori.

Proteggi la rete

I miner proteggeranno la rete evitando che gli hacker attacchino. Più miner ci sono, più sicura è la rete. Puoi invertire le trazioni bitcoin solo quando hai circa il 51% della potenza di hash della rete. Quando distribuisci questa potenza di hash tra i minatori, la rete rimane sicura.

Alcuni dei vantaggi che puoi ottenere estraendo bitcoin includono:

Guadagna ricompense in bitcoin

Le transazioni che vengono eseguite utilizzando bitcoin vengono effettuate in gruppi noti come blocchi. Ogni blocco di una transazione richiederebbe solo 10 minuti per confermare. È possibile utilizzare equazioni matematiche per risolvere il blocco per il mining. La prima persona che risolverà l’equazione riceverà la ricompensa di 12,5 bitcoin sul proprio conto. Le persone che effettuano il mining riceveranno anche la commissione di transazione che fa parte del blocco. Il mining di bitcoin è il modo migliore per guadagnare denaro.

Non pagare una grossa somma di commissione e ottenere monete rapidamente

Quando esegui il mining di bitcoin, devi pagare una piccola commissione se desideri unirti al pool di minatori di bitcoin. Le transazioni in bitcoin sarebbero eseguite a ritmi sostenuti. Quando esegui il mining di bitcoin, puoi risparmiare una notevole quantità di denaro in depositi e commissioni di prelievo. Include anche una commissione di negoziazione e una commissione di trasferimento. Una volta completata la richiesta, il premio verrà inviato al portafoglio.

Puoi unirti al pool o tentare la fortuna

Puoi aumentare le possibilità di vincere più bitcoin unendoti al pool. Quando ti unisci al pool, la potenza dell’hash sarebbe aumentata. Ci sarebbero più possibilità che tu risolva l’equazione. Anche se uno si risolve, l’altro otterrà una quota della ricompensa. Il premio inviato verrebbe diviso in base al tasso di hash che hai dato al pool di minatori.

C’è un’altra opzione per provare la fortuna estraendo il bitcoin senza l’assistenza di nessuno. Sebbene le possibilità di risolvere l’equazione per verificare la transazione siano minori, ti aiuta a guadagnare un enorme importo se vinci la ricompensa.

Rafforzare la sicurezza

Quando i minatori danno molta potenza di hash alla rete, ci sono poche possibilità che tu sia incline agli attacchi. Se i cyber attaccanti vogliono ottenere l’accesso ai bitcoin, dovrebbero ottenere il controllo di metà delle apparecchiature bitcoin per attaccare la rete bitcoin. È impossibile farlo.

Ottieni altre criptovalute usando l’hardware

I tassi di mining di bitcoin dipendono da vari fattori, come il prezzo dell’hardware, le spese di elettricità e il prezzo del bitcoin. Puoi passare da una criptovaluta a un’altra in base ai profitti che puoi ottenere.

