PAOLO BRAMBILLA ALL’ORDINE DEI GIORNALISTI DI LOMBARDIA PER I PUBBLICISTI.

Con Paolo Brambilla si candidano come consiglieri dell’OdG Lombardia anche Francesco Caroprese e Roberto Di Sanzo.

Come revisore Angela Battaglia. Al Consiglio nazionale Angelo Luigi Baiguini

Coraggio, innovazione, solidarietà: per costruire il giornalismo del futuro

Ecco, qui il nostro programma http://www.contrordinecolleghi.it/

Votare online

Inoltre, qui il link con le istruzioni da seguire https://odg.mi.it/attivita-e-iniziative-ordine-lombardia/elezioni-come-si-vota-online-e-in-presenza/

Importante indicare sulla scheda online COGNOME e NOME e cercare nell’elenco Brambilla Paolo (di Brambilla a Milano ce ne sono tanti, non vorrei disperdere le preferenze … ahahah). Digitare solo “Brambilla” non basta. Bisogna proprio cercare e indicare la casella con il nome Paolo. Con me si candidano anche Caroprese Francesco e Di Sanzo Roberto. Come revisore Battaglia Angela. Al Consiglio nazionale come pubblicista Baiguini Angelo Luigi

CONTRORDINE COLLEGHI – I CANDIDATI DA VOTARE PER CONSIGLIO REGIONALE PUBBLICISTI DELLA LOMBARDIA

Non esistono liste vere e proprie, i pubblicisti hanno a disposizione tre voti per il consigliere e può essere indicato qualunque pubblicista iscritto all’Ordine di Lombardia, oltre al revisore e al candidato al consiglio nazionale: vi prego quindi di indicare anche i nostri colleghi che ho indicato qui sopra.

I candidati

Consiglio regionale

Brambilla Paolo (direttore responsabile di Trendiest Media)

Caroprese Francesco (vicepresidente Odg Lombardia uscente)

Di Sanzo Roberto (consigliere Odg Lombardia uscente)

Revisore regionale Angela Battaglia (revisore Odg Lombardia uscente)

Al Consiglio nazionale come pubblicista Baiguini Angelo Luigi

Paolo Brambilla. Il mio lavoro

Paolo Brambilla, pubblicista, bocconiano, direttore responsabile Trendiest Media Agenzia di stampa www.trendiest-news.com , direttore responsabile di Marketwall www.marketwall.com e del sito finanziario InvestoPro cell. 335-220221 mail: [email protected]

Qui un esempio di InvestoPro di cui sono direttore responsabile https://www.investopro.com/it/landing/rivista-dove-investire/

Come votare

Si vota online mercoledì 20 ottobre e giovedì 21 ottobre dalle ore 10 alle ore 20.

Oppure si vota in presenza domenica 24 ottobre dalle ore 10 alle ore 18 nei seggi allestiti all’Hotel Hilton di Milano in via Galvani.

I colori sulle schede di voto sono:

rosso per i professionisti

azzurro per i pubblicisti

Paolo Brambilla propone il programma di ContrOrdine Colleghi

Qui il nostro programma http://www.contrordinecolleghi.it/

UNA NUOVA LEGGE CHE TENGA CONTO DEI NUOVI PROFILI PROFESSIONALI