Natale e Black Friday. Il pensiero di Mattia Cozzetto

Quest’anno dovrà essere il primo Natale con il vero sapore della tradizione, quello che gustavamo nell’epoca pre covid ma con le abitudini ormai digitalizzate.

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

E’ questo il pensiero di Mattia Cozzetto, CEO Dominanza Digitale, spcietà specializzata in performance marketing, creata da un gruppo di giovanissimi imprenditori esperti di questo settore.

Crisi, incertezza, quali sono le necessità di brand e negozi?

“Sicuramente in primis, c’è il bisogno di svuotare i magazzini”-sottolinea Cozzetto-“le difficoltà hanno reso il digital non solo un’opportunità, ma una vera e propria fonte di salvezza per le aziende che hanno deciso di liberarsi della merce in eccedenza”.

Il marketing ha aiutato le aziende e le sta ancora aiutando; “questo è stato il primo black friday vissuto dalle aziende non soltanto come una costrizione che permette loro di adeguarsi al mercato e dover quindi dare servizi e prodotti a sconto!”-prosegue Cozzetto.

“E’ stato vissuto come una opportunità di giustificare gli sconti con un’unica motivazione, i magazzini pieni.

La crisi creata dal covid è evidente e uno dei pochi settori in crescita, che ha anzi aiutato quelli in crisi, è stato quello del digital. Con Dominanza Digitale abbiamo testato e toccato con fatti concreti il mercato e visto come il digital abbia aiutato aziende e clienti, spaziando dal food, alla moda, sino alla bellezza con vari servizi.

Abbiamo testato con i nostri clienti e le nostre aziende, capendo che digital non è più una possibilità di incremento di fatturato ma un obbligo per riuscire a restare a galla nel mercato ottimizzando il profitto.

Il Black friday è andato quindi benissimo per i nostri clienti grazie alle nostre strategie, come il metodo dominanza-performance marketing-ma la cosa più bella è che è stato usato da noi sia per monetizzare, ma soprattutto per tracciare dati da utilizzare per il periodo pù bello dell’anno, il Natale, che, per la prima volta dopo il covid sembra essere tornato quello di una volta, ma con abitudini nuove di acquisto che mettono in primo piano amazon, siti proprietari, piattaforme di acquisto digitale. Sarà, quindi, Natale diverso, fatto di comunicazione, marketing, e performance marketing.

Il Black Friday ci ha fatto tracciare dati e già dai primi di dicembre misuriamo le vendite dei regali di Natale in modo incredibile nei vari settori”.