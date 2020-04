Le reti Blockchain possono aiutare le catene di forniture mediche per superare la crisi coronavirus covid-19?

La pandemia di COVID-19 ha messo in luce carenze nel modo in cui prodotti e servizi cambiano durante un periodo di crisi. Le nostre catene di approvvigionamento sono stressate durante eventi incentrati sull’uomo e possono fare fatica ad adattarsi. Per rendere le nostre catene di approvvigionamento globali più resistenti di fronte a eventi imprevisti, acquirenti e venditori devono ripensare il loro approccio in previsione di eventi futuri.

Le reti Blockchain potrebbero essere la risposta. Ma la tecnologia è ancora agli inizi. Considerando quanto è cambiata la nostra società a causa di COVID-19 è importante capire quale sia il potenziale della blockchain di creare un sistema di approvvigionamento migliore.

Cosa c’è di sbagliato nel sistema che abbiamo?

Una catena di approvvigionamento è la somma di tutti i partecipanti al processo di produzione dalle materie prime attraverso la raffinatezza, la progettazione, la fabbricazione e il trasporto per tutti i tipi di prodotti. C’è una catena di eventi che contribuiscono alla disponibilità delle cose che acquistiamo. Sembrano semplici, ma più un’organizzazione diventa grande, più diventano complessi questi passaggi.

Qualsiasi interruzione della catena può interrompere il flusso verso i nostri negozi al dettaglio. In effetti, con il nostro stile di vita attuale modificato da COVID-19, possiamo vedere in prima persona, alcuni prodotti considerati essenziali non sono prontamente disponibili. Un esempio popolare è la carenza di carta igienica.

Perché i grandi rivenditori non possono immagazzinare abbastanza per soddisfare la domanda? Perché a volte gli scaffali sono vuoti o le scorte sono limitate? La risposta è una combinazione di un aumento della domanda e dovuto all’interruzione delle spedizioni da parte dei rivenditori, da fornitori locali o potenzialmente da altri paesi, come la Cina o l’India.

Ma l’interruzione della nostra offerta può includere più della carta igienica. Anche il modo in cui assegniamo e trasferiamo le attrezzature ospedaliere o le persone alle aree di emergenza è un problema della catena di approvvigionamento.

La catena di fornitura delle informazioni può anche influire sul modo in cui gli operatori sanitari e gli scienziati comprendono la diffusione del problema . I dati vengono raccolti, elaborati e riconciliati tra database e sistemi che ci aiutano a studiare le modifiche e le risposte a COVID-19. Ma l’elaborazione dei dati può produrre errori e incoerenze, che devono essere riconciliati tra i sistemi di origine.

Un’interruzione in qualsiasi catena può limitare la capacità di spostare beni e servizi a causa della mancanza di visibilità dei dati. In altre parole, dove sono le cose di cui abbiamo bisogno?

Ogni catena è diversa. La gestione delle forniture farmaceutiche è diversa dalla catena di approvvigionamento alimentare. Ogni settore ha le proprie normative e standard; alcuni sono simili e altri unici. All’interno di ogni catena di approvvigionamento ci sono molti standard diversi, che vanno dai requisiti di posizionamento globale al software utilizzato da un database.

· Le moderne catene di approvvigionamento sono reattive e non proattive , ovvero non è possibile prevedere shock di mercato e adattarsi ai cambiamenti è difficile per il nostro attuale sistema di approvvigionamento.

· Le moderne catene di approvvigionamento mancano di visibilità , vale a dire dove le merci sono in transito. Questa è una variabile problematica per i gestori dell’inventario.

· In generale, le moderne catene di approvvigionamento mancano di responsabilità – vale a dire, l’interruzione della catena di approvvigionamento può non avere conseguenze per l’errore (questo include tutto, dal furto agli errori di destinazione). Molte aziende hanno team di personale dedicati a mitigare questo rischio.

Cosa può fare la blockchain per migliorare la catena di approvvigionamento?

La tecnologia Blockchain potrebbe creare catene di approvvigionamento più proattive e più affidabili perché offre agli utenti non solo un elevato grado di visibilità dei dati, ma anche la fiducia nella precisione delle transazioni.

Le reti blockchain, come gli esempi presentati in questo articolo, consentono a ciascuna transazione di essere registrata su un sistema, pubblico o privato, e riconciliata dal nodo di ciascun partecipante sulla sua rete.

Ogni transazione viene registrata ed è confermata dai partecipanti di quella rete. Questa conferma di rete è ciò che intendiamo per trasparenza della catena di approvvigionamento.

Questo tipo di innovazione può cambiare il modo in cui gestiamo le frodi e i furti, riducendo i costi della catena di approvvigionamento, abbreviando i tempi di transazione, inviando pagamenti e migliorando l’affermazione dell’identità, tra gli altri vantaggi. Ma per lo scopo di questo articolo, ci concentreremo esclusivamente su come la blockchain può migliorare la reazione e la gestione in circostanze estreme, come COVID-19.

Jerry Cuomo, vicepresidente di Blockchain Technologies di IBM, ha dichiarato: “Blockchain è attualmente in fase di assunzione per aiutare a sostenere gli sforzi di soccorso del coronavirus. Ospedali, operatori di emergenza, governi e fornitori hanno una grande quantità di informazioni da condividere durante questa crisi: dallo stato delle persone salute, alla disponibilità di farmaci. Un database tipico può essere utilizzato per archiviare questi dati, ma chiunque abbia guardato le notizie di recente sa che le informazioni cambiano rapidamente durante una pandemia. Con un database aggiornato da un singolo amministratore, c’è la possibilità di intervallo tra aggiornamenti o errore umano. Ci saranno sempre dei motivi per dubitare che le informazioni siano aggiornate e accurate. ”

È questo impegno per la trasparenza e l’accuratezza dei dati che potrebbe fare la differenza. Un libro mastro distribuito, che comunemente chiamiamo blockchain in questo articolo, crea fiducia nei dati tra fornitori, sistemi, gestori degli acquisti e acquirenti mantenendo la privacy delle transazioni.

Cuomo ha continuato, “in una crisi con così tante variabili che un ulteriore impegno per l’accuratezza significa che i professionisti possono dedicare meno tempo a preoccuparsi dei propri dati e più tempo a strategie su come applicarlo al problema in questione”. E continua dicendo: “Forse è per queste ragioni che il Dipartimento della Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti ha recentemente designato gestori di blockchain tra i lavoratori delle infrastrutture essenziali e critiche della nazione”.

Dati i recenti eventi con le modifiche alla vita quotidiana di COVID-19, le reti blockchain potrebbero potenzialmente aiutare a spostare le merci più velocemente perché i fornitori alternativi potrebbero essere identificati e portati a bordo più rapidamente di oggi.

Con una migliore comprensione dei fornitori e dell’inventario dei prodotti durante un’interruzione, molti acquirenti potrebbero identificare dove i fornitori stanno inviando prodotti per riallocare a nuove fonti e reindirizzare le spedizioni dove sono maggiormente necessarie. Immagina una rete in cui gli individui possano essere identificati, le loro credenziali sanitarie verificate, attraverso più organizzazioni e allocate in tutto il paese attraverso una rete di disponibilità medica più completa di quanto sia possibile oggi in quasi tempo reale.

IBM vede la blockchain come un’innovazione che, durante una crisi, può accelerare gli aiuti in aree che necessitano di aiuto per il recupero. Coumo ha dichiarato: “Il processo per ottenere aiuti a coloro che ne hanno maggiormente bisogno in qualsiasi catastrofe è complicato da montagne di scartoffie e processi duplicativi.

Nel tentativo di accelerare il flusso di aiuti come sussidi di disoccupazione, vaccini, sussidi alimentari e alloggi , la tecnologia blockchain potrebbe creare un’unica fonte di informazioni che potrebbe essere condivisa tra più agenzie nazionali, statali e locali per aiutare negli sforzi di recupero. La tecnologia blockchain potrebbe persino essere utilizzata per affrontare gli sforzi di recupero più ampi necessari per affrontare la pandemia. ”

La tecnologia di contabilità distribuita (DLT) è sempre stata una scelta naturale per l’innovazione della catena di approvvigionamento, in cui stabilire fiducia e un’unica fonte di informazioni si è rivelato sfuggente in un sistema complesso e globale. Ma solo di recente le soluzioni blockchain hanno guadagnato trazione. La convinzione dei primi utenti è che la blockchain può aiutare la catena di approvvigionamento globale a diventare più affidabile fornendo maggiore trasparenza e responsabilità.

IBM è stato uno dei primi ad adottare la tecnologia blockchain aziendale. Hanno investito in diverse reti di approvvigionamento che vanno dallo scambio di merci allo scambio di dati e servizi. Data la nascente durata delle reti blockchain, hanno sviluppato esperienza in questo spazio e si trovano sulla seconda generazione della loro piattaforma tecnologica.

Descrivere l’ampiezza della leadership e della sperimentazione di IBM in questo spazio non è un compito da poco. IBM ha lavorato con oltre 200 reti blockchain di produzione in tutti i settori. Ci sono stati ancora più progetti pilota e progetti per arrivare a questo punto. Il nuovo CEO di IBM, Arvind Krishna, è stato anche un sostenitore della tecnologia, segnalando uno sforzo continuo in questo spazio.

Alcuni credono che le innovazioni blockchain, come le nuove attività sviluppate da IBM, debbano ancora mantenere la promessa. Molte aziende sono state lente nell’attuare questo tipo di soluzione.

IBM ha adottato un approccio insolito investendo in ecosistemi blockchain esplicitamente progettati per risolvere i problemi esistenti nel settore. Speravano che la soluzione di problemi più grandi avrebbe portato a un effetto di rete che alla fine avrebbe potuto aiutare interi settori a modernizzarsi e trasformarsi.

Forse l’adozione delle reti DLT è stata lenta, ma le grandi aziende sembrano sperimentare più spesso. Sembra mostrare che gli sforzi di IBM in questo spazio stanno contribuendo a dare slancio.

Tre esempi notevoli sono Food Trust di IBM, che supporta la visibilità dell’offerta alimentare; TradeLens, un progetto congiunto con Maersk, a supporto della catena logistica e di spedizione; e la rete Trust Your Supplier (TYS), progettata per aiutare a migliorare la gestione dei fornitori. Ognuna di queste reti rappresenta una base di utenti in crescita.

Ancora più importante, sono aperti al mondo degli affari. Più che una prova di concetto, queste reti potrebbero essere prese più seriamente da un gruppo più ampio di clienti dopo l’esperienza di COVID-19.

La rete Trust Your Supplier (TYS), lanciata proprio nell’agosto 2019, ha circa 1.000 fornitori attivi partecipanti. Grandi aziende come Anheuser-Busch InBev, Cisco GlaxoSmithKline, Lenovo, Nokia, Schneider Electric e Vodafone sono in rete e altri 25 importanti acquirenti saranno annunciati entro la fine dell’anno. Le aziende lo utilizzano collettivamente per risolvere i punti critici comuni relativi alla scoperta, alla convalida e all’onboarding dei clienti da parte dei fornitori.

Un’altra attività di fornitura di blockchain è IBM Food Trust. Utilizzato da oltre 200 organizzazioni, tiene traccia e registra gli ingredienti alimentari mentre viaggiano dalla fattoria al negozio. Walmart utilizza FoodTrust per supportare la sua iniziativa di tracciabilità degli alimenti. IBM Food Trust, che ora è generalmente disponibile per il settore alimentare, ha completato 18 milioni di transazioni che rappresentano 17.000 prodotti sulla sua blockchain. Sono stati completati quasi 6 milioni di prodotti alimentari confezionati sugli scaffali dei negozi e 500.000 tracce di prodotti.

Mark Treshock, Global Blockchain Solutions Leader per IBM, che si concentra sull’assistenza sanitaria e l’industria delle scienze della vita, ha spiegato perché la crescita è inizialmente stata lenta per le iniziative blockchain, “È difficile creare reti in cui i concorrenti cercano di collaborare”, e continua a spiegare ” Le aziende di qualsiasi settore devono vedere i vantaggi della condivisione delle informazioni “.

Treshock ritiene che in futuro, la creazione di reti di utilità progettate per affrontare molti problemi in un settore può aiutare a creare reti di approvvigionamento proattive. “Stiamo facendo progressi non solo attraverso la costruzione di una migliore tecnologia, ma costruendo ecosistemi blockchain orientati allo scopo che risolvono sfide comuni per tutti i partecipanti alla rete – che si tratti di tracciabilità di verdure a foglia verde, approvvigionamento etico di cobalto, per consentire alle banche di accelerare l’offerta di finanziamenti commerciali a organizzazioni qualificate – e farlo con un metodo concordato o standard per governare la rete e il modo in cui le informazioni sono condivise. ”

Sarà interessante vedere come la blockchain si evolve dopo COVID-19. Se prevediamo che gli eventi futuri abbiano lo stesso potenziale di quello che abbiamo visto a marzo e ora ad aprile, le soluzioni guidate dalla blockchain potrebbero offrire un sistema di fornitura più resiliente, che in combinazione con tecnologia cloud e robotica e altre innovazioni, può affrontare i problemi citati in Questo articolo.