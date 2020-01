Le 50 principali società Blockchain hanno finora raccolto oltre 4 miliardi di dollari in fondi per gli investitori. 24 delle 50 maggiori società della Crypto Valley provengono dal settore finanziario e finanziario. Con le società di crittografia Libra, Bittrex e CasparLabs, Crypto Valley ha attirato nuovi membri importanti e significativi.

Scarica il rapporto completo su https://cvvc.com/top50.

Le società nella Crypto Valley hanno guadagnato in sostanza: il numero di aziende è aumentato moderatamente a 842 (prima metà del 2019: 810). Queste aziende danno lavoro a oltre 4.400 persone.

Questo è il risultato della quarta edizione del CV VC Top 50 Report, che è stato compilato dalla società di investimento CV VC (Crypto Valley Venture Capital) in collaborazione con Strategy &, la consulenza strategica globale di PwC e il partner IT inacta e Cointelegraph .

Il rapporto analizza ed elenca le più importanti società blockchain per la seconda metà del 2019. Crypto Valley si riferisce al cluster blockchain in Svizzera e Liechtenstein.

La valutazione delle prime 50 società nella Crypto Valley ammonta a 25,3 miliardi di dollari USA. Il motivo principale del marcato declino di 17,3 miliardi di dollari è Ethereum, la cui capitalizzazione di mercato è quasi dimezzata nella seconda metà dell’anno.

Escludendo Ethereum, la valutazione delle società incluse nel Rapporto CV VC Top 50 ammonta a 10,8 miliardi di dollari alla fine del 2019, che corrisponde all’incirca alla valutazione del rapporto precedente di giugno 2019.

La Crypto Valley ora è composta da otto punti attivi. La metà delle società ha ancora sede a Zugo (425). Gli altri hotspot si trovano nei cantoni di Zurigo (139 aziende), Ginevra (45), Ticino (42), Vaud (27), Lucerna (16) e Berna (14). In Liechtenstein, il numero di aziende è raddoppiato a 80 aziende negli ultimi sei mesi.

“Gli ultimi dati del Top 50 Report di CV VC mostrano che Crypto Valley, con le sue 842 aziende, è diventata più stabile e matura. La Svizzera e il Liechtenstein sono ancora hub attraenti, che portano importanti aziende, piattaforme e progetti in Svizzera”, afferma Mathias Ruch, fondatore e CEO di CV VC.

La costituzione di criptovalute ha un carattere distintivo per altre società del settore finanziario

Con le due istituzioni SEBA Bank e Sygnum Bank, Crypto Valley ospita le prime criptovalute al mondo completamente regolamentate che sono state approvate da una rinomata autorità di vigilanza, in particolare l’autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Anche altre società come Bitcoin Suisse hanno richiesto una licenza bancaria.

Il nuovo CV VC Top 50 Report tiene conto di questo sviluppo, che ha anche attirato molta attenzione all’estero, introducendo una categoria di criptovalute. Le banche “cripto-amichevoli” della prima ora, come Bank Frick e Falcon, ora includono altre istituzioni come Bank Reyl, InCore Bank, Maerki Baumann, Mason Bank e Zarattini. Tuttavia, lo sviluppo non comprende solo le banche, ma anche altre aree del settore finanziario. I principali attori come Algo Trader, Bitcoin Suisse, Crypto Finance, CoreLedger, Flovtec e Tokengate offrono componenti e prodotti infrastrutturali che consentono di fornire servizi tradizionali come custodia, elaborazione delle transazioni, KYC e AML utilizzando le ultime tecnologie.

Progetti come Tezos collaborano anche con banche di investimento e investitori immobiliari in operazioni immobiliari e cartolarizzazioni.

Sempre più spesso, i pesi massimi nel settore bancario si occupano anche di argomenti crittografici. SDX, l’iniziativa di borsa digitale del gruppo SIX, sta attualmente testando le infrastrutture digitali per il regolamento delle transazioni in titoli in collaborazione con la Banca nazionale svizzera (BNS) e la Banca dei regolamenti internazionali (BRI). Inoltre, la banca UBS ha recentemente annunciato che sta perseguendo progetti relativi alla tokenizzazione.

“La forza dell’ecosistema Blockchain svizzero è evidente. Non solo i broker di criptovalute e ora le criptovalute stanno suscitando scalpore, ma anche progetti di tokenizzazione su larga scala. A questo si aggiunge il livello generalmente più alto di attività nell’area della blockchain, in particolare tra società industriali tradizionali in Svizzera “, commenta Daniel Diemers, Partner di Strategy & Switzerland.

Tre società in posizione di attesa prima del passaggio verso Unicorn

Alla fine del 2019, Crypto Valley contava cinque cosiddetti Unicorns, vale a dire giovani aziende con una valutazione di oltre 1 miliardo di dollari USA. A causa dell’alta volatilità nel mercato, questo numero cambia con ogni studio. Cardano e Cosmo persero il loro status, e con la Bilancia, un altro Unicorno arrivò nella Crypto Valley. Tre società sono vicine alla valutazione di un miliardo di dollari per essere considerate un unicorno.

Gli unicorni nella Crypto Valley alla fine del 2019 includevano: Ethereum ($ 14,4 miliardi), Dfinity ($ 2 miliardi), Polkadot ($ 1,2 miliardi), Bitmain ($ 1 miliardo) e Bilancia ($ 1 miliardo). I candidati Unicorn sono Tezos ($ 924 milioni), Cardano ($ 869 milioni) e Cosmos ($ 818 milioni).

Bilancia, Bittrex e CasparLabs – Crypto Valley rimane attraente per le società di criptovalute attive a livello internazionale

Con Bittrex, CasperLabs e Bilancia, Crypto Valley ha registrato aggiunte importanti e significative nella seconda metà del 2019. Bittrex e Bilancia sono indicativi dei numerosi e dirompenti sviluppi nei servizi finanziari. CasperLabs sottolinea inoltre il costante appello di Crypto Valley alle aziende innovative che sviluppano software e reti di prossima generazione.