Equity crowdfunding di SEMPLI FARMA, il servizio che automatizza e personalizza le terapie

SEMPLI FARMA PORTA IN ITALIA IL MODELLO DELL’AMERICANA PILLPACK (AMAZON PHARMACY) E RACCOGLIE FONDI SU CROWDFUNDME

Ultimi trenta giorni per investire nella campagna di equity crowdfunding di SEMPLI FARMA

SEMPLI FARMA è il servizio che automatizza e personalizza le terapie per i pazienti, attiva su CrowdFundMe, unica piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Corporate Debt) quotata a Piazza Affari. SEMPLI FARMA, che ha superato l’obiettivo iniziale di 80mila euro, è un prodotto lanciato sul mercato dalla startup innovativa a vocazione sociale Remedio Srl, per rendere più facile e sicura l’assunzione di farmaci solidi orali. SEMPLI FARMA usa un sofisticato sistema hardware & software che “sconfeziona” i farmaci che il singolo paziente deve prendere a una certa ora della giornata e li “riconfeziona” in bustine (lavoro svolto dalle farmacie). Ogni bustina, facile da aprire, contiene una o più compresse o capsule, come da prescrizione e posologia del medico. Le bustine possono essere erogate anche da uno smart dispenser, che all’orario prestabilito fornirà la giusta quantità di medicinale e ricorderà il momento dell’assunzione al paziente e al personale che lo assiste, con segnali acustici e luminosi e con un SMS, in caso di ritardo.

L’innovazione, unica in Italia al momento, risponde all’esigenza di semplificare l’assunzione dei farmaci, diminuendo errori e dimenticanze. Secondo il rapporto OSMED 2018, nel nostro Paese, 8,8 milioni di persone assumono oltre 5 compresse di farmaci al giorno e 2,9 milioni oltre 10, inoltre, il 50% dei pazienti che prendono più farmaci non segue correttamente la terapia, con conseguenti rischi per la salute e pesanti ricadute sui costi sanitari – 19 miliardi all’anno – per visite al pronto soccorso e ospedalizzazioni.

Remedio intende replicare il modello di business della startup statunitense Pill Pack (oggi all’interno della galassia Amazon Pharmacy), in coerenza con le specificità delle normative italiane e a supporto del comparto delle farmacie territoriali e ospedaliere. L’azienda, che ha chiuso il 2020 con un fatturato di 200mila euro, con EBITDA e utile positivi, ha avviato la distribuzione presso le 20 Farmacie Comunali S.p.A di Trento e ha siglato un accordo (per ospedali e farmacie) con i distributori italiani dei sistemi tecnologici del produttore sudcoreano JVM; ha realizzato una piattaforma di terapie, grazie alla partnership strategica con CBA, società leader nel software per cartelle cliniche informatizzate per strutture sociosanitari e ha codificato e promosso un modello per la creazione di una rete in franchising, per offrire i suoi servizi, prima alle strutture sociosanitarie e poi ai pazienti domiciliari. La società sta inoltre avviando interessanti collaborazioni con case di cura italiane e partner europei.

Le risorse raccolte tramite la campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe saranno impiegate per rafforzare ulteriormente la struttura organizzativa e commerciale, realizzare la piattaforma online di vendita del servizio erogato dalle farmacie diffuse sul territorio (che si aggiungerà alla già presente piattaforma di gestione delle terapie automatizzate e personalizzate e al sito istituzionale), attivare campagne di marketing e comunicazione, partecipare a gare pubbliche promosse da ospedali e ASL, avviare collaborazioni internazionali, promuovere studi e pubblicazioni e prendere parte a fiere ed eventi di settore.

CrowdFundMe è una delle principali piattaforme italiane di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Corporate Debt) ed è il primo portale a essersi quotato nella storia di Piazza Affari (marzo 2019). La società, oggi una PMI Innovativa con sede a Milano, è stata fondata nel 2013. L’anno di piena operatività sul mercato, tuttavia, è il 2016.

Il portale offre la possibilità di investire in società non quotate, accuratamente selezionate tra quelle che presentano il maggiore potenziale di crescita. Gli investitori, sia retail che istituzionali, hanno così l’occasione di diversificare il proprio portafoglio investendo in asset non quotati.

CrowdFundMe, a partire da maggio 2020, è stata autorizzata da Consob al collocamento dei minibond, potendo così offrire anche strumenti fixedincome. La società, inoltre, è entrata nel registro dei listing sponsor di ExtraMOT Pro3, il segmento obbligazionario di Borsa Italiana dedicato alle società non quotate per emissioni fino a 50 milioni di euro ciascuna. CrowdFundMe può quindi non solo emettere titoli di debito (mercato primario) ma anche quotarli e seguire l’emittente per tutta la durata dello strumento (mercato secondario). Il portale entra così in un nuovo mercato dalle grandi potenzialità (5,5 miliardi di euro cumulativi al 2019, di cui quasi 2 miliardi raccolti da PMI – fonte: 6° Report italiano sui minibond del Politecnico di Milano).

Infine, CrowdFundMe può pubblicare campagne di Equity Crowdfunding propedeutiche a successive quotazioni in borsa delle emittenti interessate.

