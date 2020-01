DMCC Dubai avrà la sua Crypto Valley svizzera grazie all’accordo siglato a Davos

– Il più grande ecosistema al mondo di tecnologie crittografiche, blockchain e di contabilità distribuita da lanciare a Dubai

DMCC – la zona franca del mondo e l’autorità del governo di Dubai per il commercio e l’impresa di materie prime – ha annunciato la sua partnership strategica con CV VC e CV Labs, per lanciare Crypto Valley – il mondo il più grande ecosistema per tecnologie crittografiche, blockchain e di contabilità distribuita – a Dubai , negli Emirati Arabi Uniti (EAU).

Progettata per favorire la crescita, la collaborazione e l’integrità nell’economia globale della blockchain, la ‘DMCC Crypto Valley’ offrirà una varietà di servizi tra cui incubazione per start-up nelle prime fasi, strutture di co-working, servizi di innovazione per clienti aziendali, blockchain e imprenditorialità formazione, istruzione, eventi, tutoraggio e finanziamenti.