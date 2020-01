Deutsche Bank confronta la curva di adozione della Blockchain con Internet

Una grafica interessante compilata da Deutsche Bank confronta l’evoluzione nella fase iniziale di Internet e della tecnologia blockchain. Mostra che i due hanno inizi difficili relativamente simili, ma alla fine il primo riceve più adozione di massa del secondo.

Internet vs. Tassi di adozione della Blockchain

Al giorno d’oggi, è difficile immaginare di vivere una vita normale senza un accesso costante alla rete. Internet è stata una delle creazioni più dirompenti e ingegnose del 20 ° secolo.

La blockchain, d’altra parte, è stata pubblicizzata come tecnologia altrettanto dirompente e intelligente nel 21 ° secolo da molti. Deutsche Bank ha recentemente pubblicato un grafico che mostra come sono iniziati i due, la via di mezzo e la prevista adozione futura. A sinistra, si può vedere il numero di utenti di Internet in milioni e a destra – il numero di utenti del portafoglio blockchain (di nuovo, in milioni).

Il grafico indica che entrambi hanno avuto un inizio lento, in particolare nei primi anni. Rivela che dopo otto anni di esistenza, Internet era di circa 500 milioni di utenti, mentre nello stesso lasso di tempo, la blockchain è di circa 50 milioni. L’intera differenza 10x viene proiettata lungo l’intero grafico.

Anche Internet ha richiesto meno di 25 anni per raggiungere oltre quattro miliardi di persone in tutto il mondo. Le previsioni di Deutsche Bank per l’adozione di massa della blockchain suggeriscono che dopo un quarto di secolo, saranno utilizzate da circa 350 milioni.

Inizi difficili

Nonostante l’innegabile impatto di Internet sul mondo, ha avuto un difficile periodo iniziale di adozione. I libri di storia rivelano che è stato creato da qualche parte negli anni ’60 in una forma molto diversa da come è oggi.

Tuttavia, non è stato fino alla fine degli anni ’80 e all’inizio degli anni ’90 prima che iniziasse ad ottenere l’adozione in Europa, Australia e infine in Asia.

Ma anche dopo tanti anni di esistenza in alcune forme, era costoso da usare e spesso inaffidabile. Il più grande provider di servizi Internet degli Stati Uniti negli anni ’90 ha addebitato $ 9,95 al mese per 5 ore di accesso illimitato e ogni ora aggiuntiva costa $ 2,95.

Con tutti i miglioramenti come l’introduzione di DSL, 3G, 4G, ecc., Internet è diventata una versione molto migliore di se stessa nei prossimi due decenni. Un recente rapporto rivela che la velocità di oggi è 136 più veloce di quanto non fosse allora. Inoltre, l’accesso a Internet è più economico del 90%.

Cosa c’entra questo con la blockchain? Bene, per dirla in parole povere, quest’ultima è nelle sue fasi primarie, dove la promessa dei suoi futuri sviluppi e interruzioni è più significativa del suo effettivo utilizzo, almeno secondo alcuni non credenti. Allo stesso modo, ci sono sfide con costi e scalabilità che alla fine impediscono l’adozione di massa.

Detto questo, la blockchain ha fatto molta strada per il suo periodo relativamente breve di esistenza. Gli utenti possono presumere che i miglioramenti continueranno con riduzioni dei costi, maggiore scalabilità e transazioni più veloci.