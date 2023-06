Pericolosa Class Action contro Elon Musk accusato di manipolazione di Dogecoin e insider trading sui mercati finanziari crypto

La causa modificata sostiene manipolazione del mercato e frode su Dogecoin

L’epica battaglia legale tra gli investitori di Dogecoin e l’infiammato miliardario Elon Musk ha subito una svolta senza precedenti. Il gruppo di investitori DOGE ha sollevato nuove accuse, affermando che Musk sia colpevole di pratiche manipolative e frodi sui titoli riguardanti la celebre criptovaluta meme.

Presentando un deposito modificato il 31 maggio presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, gli investitori hanno ampliato la loro causa legale contro Musk.

Ora sostengono che il magnate abbia sfruttato il suo straordinario seguito sui social media, in particolare su Twitter, e le sue apparizioni pubbliche per influenzare il prezzo di Dogecoin attraverso ciò che definiscono come “trasparente manipolazione del mercato delle criptovalute”.

La deposizione, ricca di dettagli, enumera una serie di esempi che i querelanti affermano essere evidenti casi di manipolazione del mercato. Tra questi, uno dei più clamorosi è avvenuto nel maggio 2021, quando Musk ha condiviso su Twitter un meme composto da due screenshot sequenziali del film The Matrix.

Nel primo, l’attore Keanu Reeves interpreta il personaggio di Neo, mentre nel secondo, l’attore Laurence Fishburne è ritratto come Morpheus, ma con un cartone animato di un Shiba Inu sovrapposto al suo volto. Il testo associato recita: “No Neo. Sto cercando di dirti che Dogecoin è denaro”.

Tuttavia, le accuse non si fermano qui. La denuncia sottolinea che Musk, autoproclamatosi “Dogefather” e “CEO di Dogecoin”, ha guadagnato ingiustamente miliardi di dollari attraverso “vendite non divulgate di Dogecoin basate su informazioni privilegiate”.

Un esempio citato nel deposito riguarda l’incidente avvenuto nell’aprile di quest’anno, quando Musk ha temporaneamente sostituito il logo dell’uccello blu di Twitter con l’iconico Shiba Inu di Dogecoin. Secondo gli investitori di DOGE, questa mossa ha portato a un aumento del 30% del prezzo della criptovaluta.

Ma la lotta degli investitori di DOGE non si limita solo a Musk. Nel tentativo di ottenere il permesso del tribunale per modificare la denuncia e includere le accuse di insider trading di DOGE da parte del magnate, il gruppo ha ribadito la sua posizione secondo cui la meme coin dovrebbe essere considerata una security secondo gli standard della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

Nel deposito legale, i querelanti descrivono l’azione come una “collettiva per frode sui titoli derivante da un corso deliberato di manipolazione del mercato e insider trading da parte dell’uomo più ricco del mondo Elon Musk”.

Aggiungono che Musk ha sfruttato un fenomeno emergente della cultura pop per promuovere se stesso e le sue aziende, rafforzando così la sua già immensa fortuna a spese delle speranze di investitori onesti, tra cui veterani di guerra, lavoratori dipendenti e anziani.

La causa legale contro Elon Musk rappresenta un nuovo capitolo nella battaglia in corso tra i fan di Dogecoin e il magnate dei media sociali.

Mentre l’esito di questa controversia rimane incerto, la comunità degli investitori di DOGE continua a lottare per la trasparenza e l’equità nei mercati finanziari, cercando di difendere i propri interessi contro le presunte manipolazioni e frodi.