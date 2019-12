Oggi, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato ufficialmente messo sotto accusa. Tuttavia, il risultato è stato correttamente previsto da una piattaforma di previsione basata su blockchain, nota come Augur, più di un mese fa.

A metà novembre, le probabilità sull'impeachment del Presidente erano cambiate drasticamente da quando sono iniziate le udienze pubbliche.

All'epoca, rispondendo alla domanda di mercato “Will Donald Trump sarà messo sotto accusa entro la fine del 2019”, gli scommettitori Augur hanno previsto una frana del 75% a favore dell'impeachment.

Questa non è la prima volta che Augur ha dato la giusta indicazione. Bettors ha giustamente previsto che i democratici avrebbero spazzato la Camera a metà mandato del 2018 e che Kavanaugh avrebbe confermato la sua nomina alla Corte suprema.

Recentemente ha stimato correttamente che la Brexit non si sarebbe verificata entro il 31 ottobre.

Nonostante l'impeachment, Trump rimane ancora il presidente degli Stati Uniti attivo. Le udienze sull'impeachment sono state condotte dalla Camera dei rappresentanti controllata dai democratici, ma un vero processo di impeachment verrà probabilmente condotto al Senato, che è dominato dai repubblicani filo-Trump che difficilmente voteranno per condannare il Presidente.

Ma questo non ha importanza per quanto riguarda le condizioni di Augur, dal momento che affermano chiaramente che “Né il processo né la condanna da parte del Senato degli Stati Uniti, né la rimozione dall'incarico, sono necessari per far sì che questo mercato si risolva come Sì”.

Dopotutto, la Camera ha esercitato il diritto di accusare Trump di alti crimini e delitti mediante votazioni su due articoli di impeachment. Coloro che sono “Abuso di potere” per Trump presumibilmente chiedono un quid pro quo dal suo omologo ucraino Volodymyr Zelenskyy e “Ostruzione al Congresso” perché rifiuta di collaborare all'inchiesta di sorveglianza.

Per quanto riguarda il futuro, le previsioni di Augur non fanno ben sperare per Trump al momento. Le probabilità che venga rieletto nel 2020 si aggirano intorno al 41%, essendo “improbabile”.