Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX , ha recentemente partecipato a un podcast in cui ha discusso brevemente le sue opinioni su Bitcoin, affermando che non è “né qui né lì” sulla valuta digitale.

Elon Musk parla finalmente di criptovaluta

Elon Musk è diventato una personalità molto popolare su Internet negli ultimi anni. Ha partecipato a vari podcast ed è diventato una parte importante della comunità dei meme su Internet. Tuttavia, un’area in cui le sue opinioni sono state assunte ma mai realmente confermate è il settore delle criptovalute.

Musk ha pubblicato numerosi tweet che menzionano criptovalute come Bitcoin, Ethereum e persino Dogecoin, per i quali ha affermato che è il suo concetto preferito. Tuttavia, non ha mai ammesso di essere un utente crittografico o un investitore, e non ha mai veramente spiegato la sua posizione, fino ad ora.

Di recente, Musk è apparso in un episodio di “Third Row Tesla Podcast”, in cui ha discusso di vari argomenti e alla fine anche la criptovaluta è emersa come argomento. I suoi ospiti gli hanno chiesto cosa ne pensasse direttamente di Bitcoin, e il muschio ha dato una risposta enigmatica, dicendo che non è “né qui né lì” (1,33,00 ore)

Musk esprime i suoi veri pensieri su Bitcoin

Fortunatamente, questa volta, non lo ha lasciato a quello, e in realtà ha elaborato le sue opinioni sulla cripto, rivelando che gli piace il concetto e pensa che sia “intelligente”. Tuttavia, ha anche preoccupazioni riguardo al loro ruolo nel fare transazioni illegali.

Egli ha detto:

Ci sono transazioni che non rientrano nel saldo della legge. E ci sono, ovviamente, molte leggi in diversi paesi. E, normalmente, i contanti vengono utilizzati per queste transazioni. Tuttavia, affinché avvengano transazioni illegali, è necessario utilizzare denaro contante anche per transazioni legali. Hai bisogno di un bridge illegale-legale. Ecco dove entra in gioco la criptovaluta.

Musk ha ammesso che la criptovaluta non è del tutto “oscura” – suggerendo il suo uso sulla rete oscura – da allora nessuno sarebbe stato in grado di acquistare “cose normali”. Ha anche notato che ci sono luoghi che non accettano più denaro contante, indicando che ci sono sicuramente opportunità di usare la criptovaluta, legalmente.

Musk ha concluso dicendo che potrebbe vedere la crittografia come un sostituto del denaro, ma non come un “database primario”, come ha detto.

Il passato oscuro di Bitcoin non è ancora stato dimenticato

Ovviamente, il ruolo di Bitcoin nelle transazioni illegali, e specialmente nella rete oscura, non è un segreto. In effetti, i cryptos hanno trascorso più tempo nell’ombra di quanto non abbiano fatto alla luce del giorno.

Vale la pena ricordare che sono diventati “grandi” solo nel 2017, quando il prezzo di BTC ha iniziato a salire, causando così la più grande corsa al toro che è stata vista nell’intera storia delle criptovalute, fino ai giorni nostri.

Prima di questo, i cryptos erano utilizzati da esperti di tecnologia e criminali online e c’erano numerose segnalazioni di grandi quantità di BTC sequestrate dopo che le autorità avevano intrapreso un’azione contro le oscure operazioni web.

Anche così, Musk ha sottolineato che non sta cercando di giudicare la criptovaluta, e infatti, pensa che ci siano molte cose illegali che non dovrebbero essere illegali, secondo lui.

Con ciò, il mondo delle criptovalute ha finalmente ricevuto le opinioni ufficiali di Elon Musk su cripto e Bitcoin. In altre parole, nonostante le sue “uova di Pasqua” crittografate su Twitter, Musk sembra credere che il destino della criptovaluta debba ancora essere deciso, e in particolare il loro ruolo nel futuro della finanza.