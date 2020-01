La scorsa settimana, l’ufficio fiscale cinese di Shenzhen e Ping An Insurance hanno firmato un accordo per lo sviluppo di un modello di “imposta intelligente” utilizzando l’intelligenza artificiale, la blockchain e altre tecnologie, secondo un rapporto di Sina Finance .

Shenzhen Tax Bureau e Ping An lavoreranno insieme per sviluppare un’unica finestra per la gestione della tassazione per tutti i tipi di contribuenti nell’area della Grande Baia del Guangdong-Hong Kong-Macao.

La città di Shenzhen ha emesso per la prima volta una fattura blockchain con il supporto del gigante di Internet Tencent . Due mesi fa, Ledger Insights ha riferito che l’ufficio delle imposte di Shenzhen ha emesso oltre 10 milioni di fatture blockchain utilizzando questa “Shenzhen Speed” .

La piattaforma storica consente fatture blockchain su richiesta senza la necessità di applicare o pagare una fattura fiscale fisica ufficiale dall’emittente della fattura. Ad esempio, una fattura fiscale potrebbe essere utilizzata per una richiesta di rimborso.

Nel frattempo, Shenzhen ha iniziato a lavorare con la divisione Smart City di Ping An su una vasta gamma di funzioni municipali tra cui il rilascio di varie licenze.

Quindi non è una sorpresa che abbia deciso di estendere quella relazione e lavorerà con il Ping An Group per sviluppare un sistema one-stop sfruttando fintech per tutti gli scenari fiscali e ridurre i rischi e le frodi migliorando l’efficienza.

Il presidente di Ping An, Ma Mingzhe, ha dichiarato che il gruppo fornirà tutti i suoi progressi finanziari e tecnologici all’ufficio delle imposte per lo sviluppo dell’ecosistema nella regione.

Zhang Guojun, direttore dell’Ufficio tributario municipale di Shenzhen, ha affermato che la cooperazione transfrontaliera e l’apertura del sistema fiscale e della fintech sono essenziali per lo sviluppo di un moderno sistema fiscale. L’ufficio di presidenza mira a creare un punto di riferimento per la governance fiscale sviluppando il modello di “fiscalità intelligente”.

È interessante notare che Ping An sta partecipando al progetto, e non la blockchain e la società di AI che ha fondato, OneConnect, che a dicembre ha iniziato a fare trading alla Borsa di New York .

Nel frattempo, la provincia del Guangdong ha recentemente lanciato una piattaforma blockchain per il finanziamento delle PMI , insieme a Ping An, ICBC, China Construction Bank e 126 altre banche. OneConnect ha sviluppato questa piattaforma di finanziamento del Guangdong.