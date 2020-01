Ieri la provincia cinese del Guangdong ha lanciato una piattaforma blockchain per il finanziamento di piccole e medie imprese. Soprannominata la piattaforma di finanziamento provinciale per le piccole e medie imprese del Guangdong, implementa l'analisi del credito e la valutazione delle PMI per una più rapida elaborazione dei prestiti.

Lo stesso giorno del suo lancio, la piattaforma blockchain ha elaborato un prestito di 1,12 milioni di yuan ($ 160.600) da Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Oltre a una più rapida elaborazione del prestito, è stato affermato che la piattaforma ha anche ridotto i tassi di interesse al 5,5% dal 18%.

La piattaforma di finanziamento per le PMI del Guangdong consente l'analisi del credito collegandosi a 213 tipi di dati provenienti da 26 dipartimenti governativi e raccoglie informazioni su 11 milioni di PMI in tutta la provincia. Per l'erogazione del prestito, la piattaforma si collega a 129 banche come China Construction Bank, ICBC e Ping An Bank.

Per facilitare l'analisi del credito, la piattaforma è stata collegata a Ant Financial e Baixing Credit Reporting. Inoltre, la piattaforma ha lanciato numerosi prodotti finanziari, tra cui finanziamenti diretti, finanziamenti indiretti e finanziamenti della catena di approvvigionamento.

La piattaforma consente alle banche cinesi di interrogare diverse organizzazioni governative per raccogliere dati sulle PMI. Questo accelera il processo di approvazione e erogazione del prestito con la blockchain che fornisce un'infrastruttura di comunicazione ted.

He Xiaojun, direttore dell'Ufficio di supervisione e amministrazione finanziaria locale provinciale del Guangdong, ha affermato che la piattaforma blockchain dovrebbe servire 300.000 clienti quest'anno, e mira a colpire 1 milione entro la fine del 2022.

“In passato, il finanziamento aziendale doveva gestire almeno cinque banche, inviare almeno dieci copie di materiale cartaceo, i tempi di approvazione erano almeno 30 giorni e spesso è necessario trovare un intermediario, i costi di finanziamento sono generalmente superiori al 18%”, Xiaojun ha detto a Sina Finance .

In un sondaggio condotto dal dipartimento provinciale, è emerso che il punto critico più significativo nel finanziamento delle PMI è la mancanza di dati commerciali.

Ye Wangchun, Presidente e CEO di OneConnect, ha affermato che “effettuando un controllo incrociato con i dati delle autorità governative, risolve il problema dell'autenticità del credito delle PMI e trasforma le informazioni aziendali in credito aziendale”.

OneConnect è una società blockchain e AI fondata da Ping Un.

Il CEO di OneConnect ha introdotto la piattaforma durante l'evento, il che potrebbe significare che OneConnect è il partner tecnologico. La società era precedentemente impegnata in una piattaforma di finanziamento della catena di approvvigionamento

Una catena di imprese che incoraggiava le imprese ad aiutare con il finanziamento dei loro fornitori di PMI.

Ultimamente OneConnect è stato molto attivo. A dicembre è stato quotato alla Borsa di New York e questa settimana ha presentato la sua joint venture giapponese con il gruppo SBI .