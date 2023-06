Nomadi Digitali UE a rischio di evasione fiscale, ecco i pericoli che si corrono

Agevolazioni fiscali per nomadi digitali: l’UE si muove contro l’evasione L’Unione Europea esamina i regimi di favore per i nomadi digitali, individuando possibili rischi di evasione intorno a queste agevolazioni. Tra i paesi coinvolti, c’è anche l’Italia.

Agevolazioni fiscali nomadi digitali UE

L’attenzione dell’UE si è focalizzata sui regimi fiscali di favore introdotti da alcuni paesi per attrarre i nomadi digitali. Ciò è motivato dalla preoccupazione di un possibile sfruttamento di tali agevolazioni come strumento per eludere il pagamento delle imposte. L’Unione Europea sta quindi valutando l’ipotesi di introdurre regole specifiche per questi regimi fiscali, al fine di contrastare la concorrenza sleale e l’evasione fiscale.

In particolare, il Parlamento europeo ha espresso preoccupazione per le possibili minacce fiscali che questi regimi potrebbero comportare. Questi regimi fiscali particolari infatti consentirebbero una minore pressione fiscale ai nomadi digitali, che si trasferiscono lavorando da remoto.

Anche in Italia esiste una agevolazione di questo tipo, tuttavia è necessario rientrare nella categoria dei lavoratori altamente qualificati, e rispettare altri requisiti come quello di stabilire la residenza nel paese per almeno due anni.

Unione Europea contro l’evasione fiscale

L’UE pone la lotta all’evasione fiscale tra le sue massime priorità, ritenendola un elemento chiave per garantire una maggiore equità tra gli Stati membri e promuovere la crescita economica nell’intera Unione. Tuttavia, i regimi di favore destinati ai nomadi digitali potrebbero rappresentare una minaccia significativa per il raggiungimento di questi obiettivi ambiziosi.

Secondo Niels Fuglsang (S&D, DK), membro del Parlamento europeo, tali regimi potrebbero favorire l’evasione fiscale e creare una concorrenza sleale tra i paesi dell’UE. La mancanza di un quadro normativo comune a livello europeo rende difficile per le autorità fiscali monitorare e controllare le attività finanziarie dei nomadi digitali, aprendo la porta a potenziali abusi e comportamenti illeciti.

Regimi fiscali favorevoli per i nomadi digitali

Alcuni paesi del sud Europa, come Italia, Spagna e Portogallo, stanno cercando di attrarre i nomadi digitali attraverso regimi fiscali di favore, come sgravi fiscali e agevolazioni per l’accesso ai servizi. Queste misure sono state introdotte con l’obiettivo di stimolare la crescita economica e creare nuove opportunità di lavoro. Tuttavia, è importante considerare attentamente gli effetti negativi che tali regimi potrebbero avere sul contrasto all’evasione fiscale.

Agevolazioni fiscali per i nomadi digitali: come funzionano le nuove direttive UE

In Italia, in particolare, esiste la possibilità per i cittadini di paesi extra-UE che lavorano come nomadi digitali di beneficiare di un’agevolazione fiscale che può arrivare fino al 70% (o addirittura al 90% per i trasferimenti nel sud Italia) della base imponibile soggetta a tassazione. Tuttavia, è importante sottolineare che tali agevolazioni sono limitate a coloro che soddisfano determinati requisiti. Tra questi, l’attività svolta deve essere altamente qualificata o specializzata, il richiedente deve essere assente dall’Italia per almeno due anni e deve stabilire la propria residenza nel paese per un periodo di tempo equivalente. È anche importante notare che il datore di lavoro può essere di origine straniera.

Soluzioni UE sulle agevolazioni fiscali per nomadi digitali

Al fine di garantire una sana concorrenza tra gli Stati membri e contrastare efficacemente l’evasione fiscale legata ai nomadi digitali, è necessario adottare un approccio comune e coordinato. L’UE sta valutando diverse possibili soluzioni per affrontare questa problematica complessa:

Introdurre un quadro normativo comune che stabilisca regole chiare e trasparenti per la tassazione e l’accesso ai servizi per i nomadi digitali. Creare un sistema di scambio di informazioni tra le autorità fiscali degli Stati membri, al fine di facilitare il monitoraggio e il controllo delle attività finanziarie dei nomadi digitali. Promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri, favorendo la condivisione delle migliori pratiche e lo sviluppo di strategie comuni per attrarre i nomadi digitali senza compromettere la lotta all’evasione fiscale.

In conclusione

È fondamentale che l’Unione Europea affronti con determinazione le sfide poste dai regimi di favore per i nomadi digitali, al fine di garantire un’equa concorrenza tra gli Stati membri e contrastare efficacemente l’evasione fiscale. Solo attraverso l’adozione di un approccio comune e coordinato sarà possibile raggiungere questi obiettivi e promuovere la crescita economica in tutto il continente. Di conseguenza, con l’ultima risoluzione del Parlamento Europeo, anche l’Italia è finita sotto la lente di ingrandimento dell’UE nella lotta all’evasione fiscale, a causa delle agevolazioni previste per attirare i nomadi digitali. Si ipotizza che tali agevolazioni potrebbero essere prese in considerazione nell’elaborazione di una nuova black list di paradisi fiscali.