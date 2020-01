La crisi fa salire i volumi di trading di Bitcoin in Venezuela

Molti venezuelani hanno acquistato Bitcoin in numero sempre crescente per proteggersi dalla svalutazione della valuta.

Una crisi valutaria senza pari

Il Venezuela era una volta uno dei paesi più ricchi dell’America Latina, con il più alto tenore di vita in tutto il continente. Le sue enormi riserve di petrolio sono le più grandi al mondo, superando anche quelle dell’Arabia Saudita.

Un paese ricco di risorse Il Venezuela è caduto in una devastante crisi economica che ricorda il leggendario crollo monetario della Repubblica di Weimar. In effetti, la crisi valutaria del Venezuela potrebbe essere peggiore.

I problemi del paese sono iniziati quando i prezzi del petrolio hanno subito un forte calo. Le entrate petrolifere sono state la principale fonte di finanziamento per i programmi di assistenza sociale istituiti sotto l’ex presidente venezuelano Hugo Chavez.

Chavez ha avviato ingenti sussidi per cibo, abitazioni e altri programmi progettati per eliminare la povertà e lo ha reso estremamente popolare tra il popolo venezuelano.

Quando i prezzi del petrolio sono diminuiti, i programmi sociali e le sovvenzioni hanno iniziato ad aggravare i problemi economici e il governo ha deciso di monetizzare il debito attraverso l’inflazione piuttosto che tagliare i programmi da cui dipendono molti poveri della nazione.

Ora che le macchine da stampa funzionano senza sosta, l’inflazione ha devastato tutti i giorni i venezuelani che non possono acquistare beni e servizi essenziali a causa del crollo del potere d’acquisto.

Come copertura, molti venezuelani hanno acquistato quantità record di Bitcoin per conservare la loro ricchezza in una valuta meno inflazionistica che può essere acquistata e venduta nonostante i controlli sui capitali del governo.

Bitcoin come via di fuga

Larry Cermak of the Block ha twittato sui volumi in aumento nel mercato peer to peer venezuelano localbitcoins.com. Il Venezuela ha acquistato molto più Bitcoin rispetto ad altre economie “a rischio”, come Argentina, Colombia, Turchia e Iran, che hanno anche visto aumentare i volumi di Bitcoin come copertura contro l’inflazione in fuga.

I volumi di bitcoin in Venezuela continuano a sovraperformare altri paesi in difficoltà. Volume di LocalBitcoins 2019: Venezuela 🇻🇪 – $ 305,93 milioni

Colombia 🇨🇴 – $ 134,22 milioni

Perù 🇵🇪 – $ 45,54 milioni

Hong Kong 🇭🇰 – $ 21,73 milioni

Cile 🇨🇱 – $ 13,84 milioni

Argentina 🇦🇷 – $ 11,94 milioni

Iran 🇮🇷 – $ 5,81 milioni

Egitto 🇪🇬 – $ 1,40 milioni – Larry Cermak (@lawmaster) https://twitter.com/lawmaster/status/1221369350990462976

Inizialmente Bitcoin si è diffuso velocemente in Venezuela attraverso appassionati e minatori di criptovaluta che sono stati in grado di garantire l’elettricità quasi gratuita sovvenzionata dal governo.

Con il progredire della crisi valutaria, l’estrazione mineraria è stata effettivamente messa fuori legge per un periodo, prima di essere legalizzata e sanzionata dalle autorità venezuelane che inizialmente si sono opposte alle criptovalute.

Il governo ha cambiato la sua melodia lo scorso anno con l’ annuncio del Petro , la prima criptovaluta sostenuta dal governo ed emessa. Man mano che venivano messi in atto controlli sui capitali per cercare di evitare una massiccia fuga di capitali, molti venezuelani iniziarono a vedere il vantaggio delle proprietà resistenti alla censura di Bitcoin di spostare denaro, anche oltre i confini.

Anche il bitcoin viene ora utilizzato (insieme al mercato nero in valute estere come il dollaro e l’euro) per acquistare beni e servizi a livello nazionale.

Molti venezuelani si sono trasferiti fuori dal paese per cercare migliori opportunità altrove, quindi esiste anche una grande diaspora che utilizza Bitcoin come modo economico e diretto per inviare denaro a casa ai familiari ancora colpiti dalla crisi.

Se l’iperbitcoinizzazione si verifica come sostengono i sostenitori di Bitcoin e BTC diventa una valuta di riserva globale, potremmo vedere i venezuelani colpiti dalla crisi, passare da una delle nazioni più povere a diventare una delle nazioni più ricche della terra poiché il valore di Bitcoin diventa parabolico.