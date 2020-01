Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha affermato che il Paese venderà le riserve di petrolio e parte dell'oro che produce per la sua criptovaluta nazionale.

“Venderemo petrolio venezuelano in cambio di petros. Abbiamo già firmato contratti per la vendita di petrolio, acciaio, ferro e alluminio e venderemo parte dell'oro per petros”, ha dichiarato Maduro al quotidiano venezuelano El Nacional, come riportato da Agenzia di stampa russa TASS.

Secondo Maduro, il governo venezuelano sta introducendo con successo la sua criptovaluta nella vita quotidiana dei cittadini.

Ha detto che almeno 6 milioni di famiglie in Venezuela hanno usato il petro come metodo di pagamento per acquistare beni e servizi durante le vacanze di Capodanno. Secondo quanto riferito, l'hashtag #PetroApp è stato di tendenza ieri su Twitter in Venezuela.

Petro è stato annunciato nell'ottobre 2017 e le sue vendite sono iniziate a febbraio 2018. Secondo TASS, il prezzo di un petro è uguale al prezzo di un barile di petrolio in Venezuela ( il prezzo del greggio WTI è attualmente di circa $ 63).

Mentre petro è ancorato al prezzo del petrolio, Maduro ha recentemente affermato che il Venezuela appoggerà la criptovaluta con circa 30 milioni di barili di petrolio greggio seduti nei serbatoi del paese.

La cifra, tuttavia, è drasticamente in calo rispetto ai 5 miliardi di barili annunciati al momento del lancio del petro a febbraio 2018.