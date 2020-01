L’autorità fiscale del Regno Unito vuole implementare uno strumento di analisi blockchain per catturare i criminali informatici.

HM Revenue and Customs (HMRC), l’autorità fiscale del Regno Unito, sta cercando di implementare uno strumento di analisi blockchain che potrebbe aiutarlo a identificare i cyber criminali che commerciano in criptovalute.

L’agenzia fiscale vuole analizzare le transazioni in criptovaluta, come bitcoin ed etere, che vengono utilizzate per “evasione fiscale e riciclaggio di denaro”, ha riferito il comunicato stampa PublicTechnology lunedì, citando la richiesta di HMRC per il documento di proposta.

In particolare, HMRC è alla ricerca di uno strumento che, almeno, aiuterebbe a tracciare sette risorse digitali: bitcoin (BTC), bitcoin cash (BTC), ether (ETH), ether classic (ETC), XRP, litecoin (LTC) e Stablecoin Tether (USDT).

HMRC preferirebbe anche uno strumento in grado di sviluppare la capacità di tracciare monete orientate alla privacy come Monero (XMR), Zcash (ZEC) e Dash (DASH), secondo il rapporto.

L’agenzia fiscale è pronta a spendere £ 100.000 ($ 130.000) per le licenze per lo strumento scelto. Invita proposte da potenziali fornitori fino al 31 gennaio e sta cercando di avviare un contratto il 17 febbraio.

Le società di analisi blockchain Chainalysis, Elliptic e CipherTrace potrebbero essere alcuni dei potenziali fornitori in quanto queste aziende aiutano a tenere traccia delle transazioni crittografiche.

Elliptic, con sede nel Regno Unito, ad esempio, ha recentemente scoperto transazioni per XRP per oltre 400 milioni di dollari relative ad attività illegali come truffe e schemi Ponzi.

“Molte di queste transazioni di cripto-attività sono registrate pubblicamente in un libro mastro noto come blockchain. Mentre le transazioni sono in genere pubbliche, i partecipanti che le intraprendono non lo sono ”, ha affermato HMRC nel rapporto di lunedì.

L’agenzia fiscale sta quindi cercando la “fornitura di uno strumento che supporterà i metodi di raccolta di informazioni per identificare e raggruppare le transazioni cripto-attività in transazioni collegate e identificare quelle collegate ai fornitori di servizi di cripto-attività”.

Lo scorso agosto, HMRC ha anche richiesto informazioni sui clienti e sulle transazioni dagli scambi di criptovalute Coinbase, eToro e CEX.IO.

L’agenzia fiscale aveva inviato lettere a questi scambi chiedendo i nomi dei clienti e la cronologia delle transazioni, affermando che “tali transazioni possono comportare potenziali oneri fiscali e HMRC ha il potere di emettere avvisi che richiedono scambi per fornire queste informazioni”.