Nuovi numeri stanno rivelando come Ripple sta spendendo i suoi soldi per modellare le normative di blockchain e criptovaluta negli Stati Uniti.

Ripple ha speso $ 170.000 facendo pressione sul governo americano nei primi tre trimestri del 2019, secondo il Center for Responsive Politics.

Il gruppo di monitoraggio della ricerca non-partigiano ha ottenuto i dati dall’ufficio del senato dei registri pubblici e afferma che Ripple ha fatto pressioni sull’ufficio esecutivo del presidente Donald Trump.

Il gruppo, che pubblica i dati sul suo sito Web OpenSecrets , osserva inoltre che Ripple ha speso un totale di $ 450.000 per fare lobby nel 2018.

A ottobre, Ripple ha annunciato l’apertura di un ufficio dedicato a Washington, DC, progettato per affrontare i problemi di conformità con gli innovatori di criptovalute nel settore bancario.

E a luglio, la start-up ha pubblicato un annuncio a tutta pagina sul Wall Street Journal, chiedendo ai legislatori del Congresso di riconoscere il potenziale di blockchain e criptovaluta per stimolare l’economia e il dollaro USA.

La società ha anche assunto il consigliere politico Ron Hammond, che ha contribuito a redigere il Token Taxonomy Act del 2019 (HR 2144), che è destinato a essere un pezzo di legislazione globale a supporto e alimentazione di aziende e innovatori nella blockchain e nell’economia cripto.

Ecco il famoso tweet dell’insediamento della neo costituita Lobby di Ripple:

Excited to announce that as of today, I am the new Manager of Government Relations for @Ripple! Thrilled to bring all of my legislative experience, including crafting the Token Taxonomy Act, to the team. Special thanks to @michellebond111 and @s_alderoty for this opportunity!

— Ron Hammond (@RonwHammond) September 3, 2019