IRS toglie i token di gioco dalle cryptovalute e quindi saranno esentasse

L’Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti ha aggiornato la sua pagina web, rimuovendo parti della sua linea guida sulla divulgazione delle imposte crittografiche che classificava i token di gioco come criptovalute. Ciò include la gestione di giochi online come Fortnite.

I proprietari di token Fortnite non sono tenuti a pagare la tassa crittografica

Secondo BloombergTax , i proprietari di token di gioco non dovranno rispondere alla domanda criptata specifica sul modulo 1040. Questo sviluppo arriva dopo che l’IRS ha tirato fuori un linguaggio confuso dalla sua definizione di valuta virtuale.

Recentemente mercoledì (12 febbraio 2019), l’IRS ha raggruppato token di gioco come Roblox e V-buck sotto l’ombrello virtuale della valuta. Sulla base della formulazione iniziale della definizione di valuta virtuale dell’IRS, milioni di proprietari di token di gioco negli Stati Uniti sarebbero stati obbligati a verificare sì sulla domanda di crittografia nel modulo 1040.

I token di gioco in genere operano all’interno di economie digitali “chiuse” in cui non vi è quasi scambio di queste “monete” digitali con valuta fiat. La funzione tipica dei token di gioco per effettuare acquisti in-game per risorse virtuali necessarie per salire di livello in giochi come Fortnite, Roblox, ecc.

A volte, gli sviluppatori di giochi possono incassare i loro token per dollari statunitensi, ma le società di giochi già archiviano tali transazioni nel modulo 1099. Commentando la questione, la Entertainment Software Association ha rilasciato una dichiarazione in cui dichiara:

I regolatori finanziari che hanno considerato lo stato delle valute di gioco in dettaglio le hanno trattate distintamente diverse da Bitcoin e valute virtuali simili proprio perché non possono essere incassate. Riteniamo che sia l’approccio appropriato e speriamo che a una più attenta considerazione l’IRS correggerà la sua guida.

Le aree grigie persistono ancora nelle linee guida fiscali sulla valuta digitale dell’IRS

In uno sviluppo correlato, il Government Accountability Office (GAO) degli Stati Uniti ha dichiarato che l’IRS non stava facendo abbastanza per chiarire le leggi sulla criptovaluta. Il cane da guardia del Congresso ha messo in evidenza l’assenza di dettagli chiari su come si applica la legge sulla conformità fiscale con l’estero (FATCA) al reporting fiscale criptato.

Un estratto dal rapporto GAO recita:

Parte della guida del 2019 non è autorevole perché non è stata pubblicata nell’Internal Revenue Bulletin (IRB). L’IRS ha dichiarato che solo gli orientamenti pubblicati nell’IRB sono l’interpretazione autorevole della legge da parte dell’IRS. L’IRS non ha chiarito ai contribuenti che questa parte della guida non è autorevole ed è soggetta a modifiche.

Come precedentemente riportato dalla stampa internazionale , l’IRS ha inserito la criptovaluta e l’economia dei concerti come aree di interesse principale per la stagione fiscale 2020.

Alcuni legislatori statunitensi e gruppi di difesa della blockchain chiedono a gran voce l’istituzione di un’esenzione de minimis per la segnalazione di criptovaluta al di sotto di una determinata soglia di prezzo.