Il regolatore finanziario UK cerca esperti di criptovaluta e blockchain post-brexit

Uno dei principali regolatori del settore finanziario del Regno Unito sta cercando di capire meglio la criptovaluta.

Secondo una lista di posti di lavoro pubblicata prima di oggi, la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito, l’agenzia indipendente che sovrintende e regola le offerte di prodotti finanziari nel paese, vuole assumere un esperto di criptovaluta.

Il candidato

Più specificamente, la FCA è alla ricerca di qualcuno che abbia esperienza nel lavorare con “cripto-asset”, registri distribuiti, blockchain e prodotti fintech emergenti.

Durante la quotazione, si pone particolare enfasi su conformità, criminalità e 5AMLD ( quinta direttiva sul riciclaggio di denaro dell’UE ).

Godrai di una visione unica del settore dei servizi finanziari, dei partner delle forze dell’ordine e del governo del Regno Unito con l’opportunità di svolgere un lavoro significativo che fa davvero la differenza nel proteggere i consumatori, le nostre aziende e il settore dei servizi finanziari del Regno Unito dai danni di criminalità finanziaria.

Su questo tema, la FCA si aspetta che il candidato giusto abbia anche una buona conoscenza pratica della legislazione specifica, tra cui: legge sui servizi finanziari e sui mercati, regolamentazione dei poteri investigativi e regolamenti generali sulla protezione dei dati.

Il lavoro

Non sorprende che la responsabilità principale per il candidato sia quella di agire come esperto interno su tutto ciò che riguarda la criptovaluta e la sua possibile regolamentazione.

Il candidato prescelto sarà responsabile di fornire “supporto e consulenza di intelligence” ad altre parti della FCA che hanno il compito di regolamentare il settore.

In altre parole, sembra che la FCA stia cercando qualcuno per condurre due diligence su criptovaluta istituzionale e prodotti finanziari basati su blockchain. Quelli che potrebbero essere offerti in futuro agli investitori.

Cosa significa?

Data la prevalenza della criptovaluta negli ultimi anni e il vasto numero di truffe , è giunto il momento che FCA abbia intensificato il suo gioco nel monitoraggio del settore.

Daniel Williams , un consulente finanziario indipendente con sede nel Regno Unito presso Morgan Williams & Co , ha dichiarato alla stampa internazionale che questo è un passo avanti positivo per la FCA.

“La FCA ha cercato di modernizzare il suo pensiero negli ultimi anni, è suo dovere cercare di tenere il passo con nuove risorse e tecnologie”, ha aggiunto.

In effetti, la mossa di assumere un esperto di criptovaluta dimostra che FCA ritiene che le criptovalute siano qui per rimanere.

Williams non è sorpreso dal fatto che FCA stia investendo tempo e denaro per rafforzare la sua comprensione delle risorse digitali. Ma va notato, questa mossa non è di preparare il mondo per i prodotti di investimento in criptovaluta istituzionali, ma piuttosto, riguarda la protezione dei consumatori, ha detto.

Mentre la FCA è chiaramente consapevole dei pericoli posti dalle criptovalute, si può certamente fare di più per proteggere i consumatori nel Regno Unito.

L’anno scorso, un FCA ha scoperto che la maggior parte degli inglesi non ha idea della criptovaluta, ma è ancora disposta a investire .

A maggio, la FCA ha riferito che gli investitori britannici hanno perso un totale di £ 27 milioni ($ 34 milioni) a causa di truffe di criptovaluta durante l’esercizio finanziario 2018/19.

A lungo termine, Williams si aspetta che FCA utilizzi la sua conoscenza della criptovaluta per stabilire come devono essere detenute le criptovalute, se sono adatte per gli investitori al dettaglio e come devono essere commercializzate al consumatore.

Lo scorso luglio, la FCA ha annunciato che avrebbe regolato alcune criptovalute e ha fatto pressioni per un divieto di “cripto-derivati” per proteggere gli investitori inadatti.

Con l’aggiunta di uno specialista di criptovaluta, questo potrebbe essere un segnale che c’è di più da FCA.