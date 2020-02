L’Associazione svizzera dei banchieri vuole aiutare le aziende blockchain

L’Associazione svizzera dei banchieri (SBA) sta cercando modi per collegare il tradizionale settore finanziario con nuove industrie legate alla blockchain, incluso come facilitare l’apertura di conti bancari, ha dichiarato il vice CEO SBA August Benz.

“È stato molto difficile per le società di tecnologia di contabilità distribuita, per le società blockchain che stavano lavorando in quello spazio per ottenere un account aziendale, in realtà solo per pagare gli stipendi e fare semplicemente le cose normali che altrimenti farebbe”, ha detto Benz.

L’SBA è un gruppo industriale che rappresenta le banche svizzere e collabora con l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.

Nel 2018, l’ SBA ha pubblicato linee guida su come le società blockchain potrebbero aprire conti bancari aziendali, con l’intento di supportare le banche membri nei loro rapporti con i requisiti Know Your Customer (KYC) e antiriciclaggio (AML).

Nell’agosto 2019, la FINMA ha anche annunciato nuove linee guida relative alle norme antiriciclaggio nel settore della blockchain.

Mentre oltre 800 aziende usano blockchain e criptovaluta in Svizzera, secondo un rapporto di Crypto Valley Venture Capital , alcune aziende incontrano ancora difficoltà nell’impostare conti bancari nel paese.

L’Associazione svizzera dei banchieri vuole migliorare il rapporto tra finanza tradizionale e startup legate alla blockchain

“È un incubo quotidiano”, ha dichiarato l’imprenditore svizzero blockchain Herbert Sterchi in una recente intervista a swissinfo.ch .

“È ancora molto difficile ottenere un conto bancario se sei operi nel settore delle criptovalute.

Questo è ancora un grosso problema per le aziende “, ha aggiunto, aggiungendo che le startup possono utilizzare la criptovaluta in Svizzera, ma spesso devono recarsi in Portogallo o Estonia per aprire un conto bancario per le loro attività.

Tuttavia, secondo Benz, secondo la SBA, le sue linee guida hanno migliorato le condizioni. “Se segui queste regole, ci sono buone possibilità in questi giorni in Svizzera che come azienda blockchain puoi operare all’interno del tradizionale mondo dei servizi finanziari”.

Altre sfide includono il modo in cui le risorse basate sulla criptovaluta possono adattarsi al sistema fiscale svizzero. “Come dovrebbe essere trattato questo [asset] dal lato del bilancio? Dove prenotiamo i token? E a seconda di dove lo prenoti, può essere tassato diversamente “, ha detto Benz.