Bitcoin non ha (ancora) mantenuto la sua promessa originale di essere un contante elettronico ampiamente utilizzato, ma offre ancora alcune caratteristiche che sarebbero difficili da realizzare all’interno del sistema bancario tradizionale.

Vale a dire, spostare $ 1,1 miliardi da un indirizzo all’altro, in un’unica transazione che ha richiesto minuti e costa solo $ 80.

I dettagli della transazione, avvenuta martedì in ritardo, sono disponibili qui . Sono stati trasferiti in totale 124.946,6 BTC, che all’epoca valevano circa 1,1 miliardi di dollari. La commissione di transazione era 0,0096 BTC, o circa $ 83.

Chiunque controlli così tanto bitcoin è chiamato “balena” nel gergo Bitcoin. In particolare, il numero di bitcoin spostati rappresenta circa lo 0,7% dell’offerta totale in circolazione, che è poco più di 18,1 milioni di bitcoin.

La massiccia transazione non è la prima nel suo genere , ma è rara ed è sicuramente una delle più grandi di sempre in termini di dollari. È stato notato su Twitter e Reddit , dove un utente l’ha rintracciato nello scambio di criptovaluta Bitfinex.

I critici di bitcoin del mondo delle criptovalute hanno sottolineato che potresti fare una transazione simile anche più economica con altre monete, ma realisticamente, non molti hanno un valore totale abbastanza grande da rendere possibile una transazione così massiccia.

